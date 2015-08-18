19 августа: Преображение Господне, Белка и Стрелка и День тельняшки

Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи

Фото: Pravda.Ru День в истории 19 августа

День рождения тельняшки

Православный календарь

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Второй Спас связан с праздником Преображения. Христос с тремя апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошли на высокую гору Фавор. Там Христос помолился и преобразился перед ними. Лицо его просияло как солнце, а одежда сделалась белою, как снег. Сошли с неба святые пророки Моисей и Илия и беседовали с Иисусом о страданиях и смерти, которые Христос должен был претерпеть. В это время всех осенило светлое облако, и Бог-отец повелел слушать Христа.

Читайте также: Преображение Господне — праздник Истины

Народные традиции

Преображение. День Второго Спаса. Второй Спас. Яблочный Спас. Спасовка. Лакомка. Встреча осени. Первые Осенины.

Это большой христианский праздник. Он установлен в честь преображения Иисуса Христа. В этот день в церкви носят плоды, виноград, мед, яблоки для освящения. И после этого начинают есть яблоки, груши. "Лакомиться первыми яблоками". Наделяли ими бедных, больных. Кто этого не делал, считался недостойным общения.

В России до праздника Преображения считалось грехом употреблять яблоки и другие фрукты. Яблоки, поспевшие к этому сроку, называют "спасовскими".

В этот день провожают закат солнца в поле с песнями.

Существует вера, что в Царствии Небесном детям, родители которых до второго Спаса не едят яблок, раздают яблоки, а тем, родители которых пробовали яблоки, не дают. Поэтому многие взрослые, особенно те, у которых дети умирали, до второго Спаса считают за великий грех съесть яблочко.

До второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов.

Со Спаса "погода преображается". "В день второго Спаса, что на горе, олень копыта обмочил". "Еа второй Спас бери рукавицы про запас". "Встреча осени — первые осенины". "Каков второй Спас — таков и январь".

Начинается уборка яблок скороспелых сортов — спасовских. Созревает бесшипный крыжовник. Начинается отлет журавлей.

Становится холодно к ночи. С этого времени считается лучший посев ржи, если погода тому благоприятствует Посей под погоду, будешь есть хлеб год от году. Со второго Спаса засевай озими. Ко второму Спасу поспевает яровое (Нижегородская губ.). Рожь, посеянная при северном ветре, родит крепче и крупнее.

Именинники: Феоктист.

События

19 августа 1887 года через европейскую территорию России прошла полоса полного солнечного затмения. Из-за сплошной облачности изучать это явление в нормальных условиях было невозможно, потому Дмитрий Иванович Менделеев самостоятельно поднялся в воздух на воздушном шаре и успешно провел все запланированные наблюдения.

Читайте также: Мельница мифов: Менделеев и водка

19 августа 1945 года Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Устав ООН.

Читайте также: Южные Курилы закрепил за Россией Устав ООН

19 августа 1960 года в космический полет отправились дворняги Белка и Стрелка, на следующий день благополучно возвратившиеся на Землю.

Читайте также: Белка и Стрелка — как все было на самом деле

19 августа 1960 года пилот сбитого 1 мая американского самолета-разведчика U-2 Фрэнсис Пауэрс осужден советским судом за шпионаж.

Читайте также: Оставшись в живых, пилот подвёл ЦРУ

19 августа 1991 года — ГКЧП.

Читайте также:

ГКЧП "похоронили" пять генералов

"Черные лебеди" рокового августа

Как "Дервиш-91" победил ГКЧП

День победы над ГКЧП, или "Включите Pussy Riot!"

Путч добрался и до подводного флота

Российская ПУТЧина, или два ГКЧП

Август-91: трагедия или победа демократии?

Событие 19-21: праздновать нельзя скорбеть

Мы писали раньше: Герои 1991 года. Взгляд из 2011-го

19 августа 1993 года — свадьба американских киноактеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина, ныне расставшихся.

Смотрите фоторепортаж: Ким Бейсингер: 60 лет как девять с половиной недель

19 августа 1997 года Канада выслала из страны Конрада Калейса. Бывшему члену расстрельной команды Арайса было предъявлено обвинение в уничтожении более 20 тысяч узников лагеря смерти Саласпилс и других преступлениях против человечности. Престарелый палач нашел убежище в Австралии, где и скончался в 2001 году, так и не представ перед судом.

Читайте также: Коричневый гламур Metro Cash & Carry

19 августа 2000 года освящен воссозданный Храм Христа Спасителя в Москве.

Читайте также: Храм Христа Спасителя — чему завидует сатана?

Дни рождения

19 августа 1751 года родился Матвей Платов, атаман Донского казачьего войска, герой Отечественной войны 1812 года.

Читайте также: Как Матвей Иванович оттеснил Владимира Ильича

19 августа 1830 года родился Юлиус Лотар Мейер (Julius Lothar Meyer), немецкий химик.

Читайте также: Мельница мифов: Менделеев и водка

19 августа 1871 года родился Орвилл Райт (Orville Wright), младший из братьев — пионеров авиации.

Читайте также: Братья Райт: Как рождалась авиация

19 августа 1883 года родилась Габриель Коко Шанель (Gabrielle Coco Chanel), француженка — законодательница моды. француженка — законодательница моды XX века.

Читайте также:

Бери "Шанель" иди домой

В постели с врагом. Cкелеты в шкафу Коко Шанель

Шанель: Мода выходит из моды. Стиль — никогда

19 августа 1946 года родился Билл Клинтон (Bill (William) Clinton), 42-й президент США. Все же как быстро их потом забывают, если во время исполнения долга перед страной рядом не оказывается практиканток.

Читайте также:

Секс-диверсантки вышибают политиков

Министерство правды по-американски

Внутренний мир экс-первой леди США Хиллари Клинтон

Цена ошибки: 10 самых серьезных просчетов американских президентов

Natural born rapist?

19 августа 1951 года родился Владимир Конкин, киноактер ("Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя").

Читайте также: Кино — хроникер советского времени

Скорбные даты

19 августа 1958 года умер Алексей Черемухин, конструктор и испытатель первых советских вертолетов.

Читайте также: ВЗЛЕТЕВШИЕ С ЗАБЫТЫХ СТРАНИЦ

19 августа 1994 года скончался Роберт Рождественский, поэт.

Читайте также: Рождественский — рэпер советской эпохи