18 августа: первый кроссворд, Курильская операция и похороны Короля

Православный календарь

День памяти мученика Евстигнея. Он был на военной службе. В старости отошел от службы и проводил в молитвах и постах, но в возрасте 110 лет был казнен (362).

День в истории 18 августа

Народная традиция

Евстигней Житник. Евстигней. День Евстигнея Житника.

В этот день проходило заклинание жнив на все четыре стороны от всякой нечисти, от нечистой силы: "Мать сыра земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела" и др.

Во время жатвы жнецы старались найти на одном стебле самое большое число колосьев. Если таковых найдется двенадцать, то он называется "житной маткой" или спорыньей. Нашедшие эти колосья хранят их как зеницу ока в продолжение всего года, приберегая к их посеву, во время которого их рассеивают первыми с твердой надеждой на получение от них обильного урожая.

По передаваемым из поколения в поколение правилам, жали всегда молча. Песни звучали по дороге в поле и с поля.

На Евстигнея едят сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего бывают здоровы и имеют свежий цвет лица. В комнатах развешивают связки луковиц — чтобы воздух очищался.

Каков Евстигней — таков и декабрь. Одной рукой жни, другой сей. День прозевал — урожай потерял.

Убирают лук, а то репка не успеет высохнуть.

Именинники: Евстигней, Нонна и Фавий.

События

18 августа 1572 года состоялась свадьба Маргариты Валуа и Генриха Наваррского - позднее он станет королем Франции Генрихом IV, а она — королевой Марго.

18 августа 1925 года первый в СССР кроссворд появился в ленинградской "Новой вечерней газете".

18 августа 1929 года в Австрии запрещено иметь в солдатских библиотеках роман Ремарка "На Западном фронте без перемен".

18 августа 1945 года в Харбине состоялась высадка советского воздушного десанта. В этот же день началась Курильская наступательная операция, завершившаяся 1 сентября.

18 августа 1958 года в США вышел знаменитый, но скандальный роман Владимира Набокова "Лолита". Его называют "одной из самых забавных и самых печальных книг", соединившей иронию и лирику, пародию и гротеск.

18 августа 1977 года в Мемфисе состоялись похороны "короля рок-н-ролла" — легендарного Элвиса Пресли. В последний путь короля рок-н-ролла проводили 75 тысяч поклонников.

Дни рождения

18 августа 1750 года родился Антонио Сальери (Antonio Salieri), итальянский композитор. Учениками Сальери были Бетховен, юные Шуберт и Лист. Широко распространенная легенда об отравлении Моцарта итальянцем не подтверждается фактами.

18 августа 1921 года родилась Лидия Литвяк, легендарная советcкая летчица, самая результативная женщина-пилот 2-й мировой войны.

18 августа 1936 года родился Роберт Редфорд (Robert Redford), американский киноактер.

18 августа 1945 года родился Владимир Мигуля, композитор и певец.

Скорбные даты

Согласно летописям, именно 18 августа 1227 года скончался Чингисхан, легендарный азиатский военачальник и правитель.

18 августа 1850 года скончался Оноре де Бальзак, знаменитый французский писатель.

