17 августа: ГКЧП, Моника Левински и черный вторник

17 августа

День Воздушного флота России

Фото: Pravda.Ru День в истории 17 августа

Православный календарь

День памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Знатная христианка в плену проповедовала христианство, подверглась пыткам и была обезглавлена (364).

День семи Ефесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (450). Это семь братьев, семь воинов. За христианскую веру с них были сняты воинские знаки отличия. Но они продолжали нести свою веру и были наказаны: ихзавалили камнями в пещере, где они находились 200 лет. По легенде, когда пещеру раскопали, все отроки были живы и невредимы. Все поняли, что это тайна воскресенья из метрвых. Святые снова заснули.

Народная традиция

Евдокия. Авдотья. Авдотья Сеногнойка. Авдотья Малиновка. Евдокия Огуречница. Малиновка. Огуречница. Семь отроков. День семи отроков.

Семь отроков — сеногной. Семь отроков сено гноят. Семь отроков семь дождей несут. Сеногнойка — дожди губят сено. "Дождь — слепой. Ему говорят: "Иди туда, где тебя просят". А он пошел, где сено косят. Ему говорят: "Иди туда, где тебя ждут", а он пошел, где жнут". Дожди идут средь бела дня, без молний и грома.

Какова Авдотья — таков ноябрь. Евдокия-огурешница — идет сбор огурцов. Авдотья Малиновка — пора сбора малины-ягоды.

Уборка чеснока и лука (у чеснока и лука перья должны быть поблекшими; сухими — у чеснока и лежащими на земле — у лука). Консервирование огурцов.

Рясная (обильная) малина — урожай на хлеб.

Именинники: Антонин, Денис, Евдокия, Константин, Иван, Максимиан и Мартиниан.

События

17 августа 1812 года у стен Смоленска завершилось первое большое сражение Отечественной войны 1812 года.

17 августа 1898 года был заложен первый камень в строительство здания нынешнего Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - здания Музея изящных искусств императора Александра Третьего. Инициатор его создания и первый директор, профессор Московского университета Иван Цветаев говорил: "Наша роль будет в этом деле ролью старого садовника: старик деревья садит, что другому веку пригодятся".

17 августа 1962 года 18-летний каменщик Петер Фехтер стал первой жертвой, убитой при попытке бежать из Восточного Берлина в западный сектор через Берлинскую стену.

17 августа 1977 года советский атомный ледокол "Арктика" первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли - исполнилась вековая мечта моряков и исследователей.

17 августа 1978 года на вооружение ВВС США принят первый истребитель F-16.

17 августа 1991 года на секретном совещании в Москве было принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа.

17 августа 1998 года президент США Билл Клинтон дал Большому жюри свои знаменитые показания — об отношениях со стажеркой Моникой Левински.

17 августа 1998 года правительство Российской Федерации объявило дефолт — обвал финансово-бюджетной системы страны. Следующий за ним день в народе окрестили "черным вторником".

Дни рождения

17 августа 1751 года родился Матвей Платов, атаман Донского казачьего войска, российский военный, граф, генерал от кавалерии, участвовавший во всех войнах конца XVIII — начала XIX века.

17 августа 1844 года родилась Елизавета Водовозова, знаменитая детская писательница и педагог.

17 августа 1929 года родился Фрэнсис Гэри Пауэрс, знаменитый американский пилот-шпион.

17 августа 1935 года родился Олег Табаков, актер, народный артист СССР, художественный руководитель МХАТ им. Чехова.

17 августа 1942 года родился Муслим Магомаев, певец, народный артист СССР.

17 августа 1943 года родился Роберт Де Ниро (Robert De Niro), выдающийся американский актер.

17 августа 1959 года родился Дэвид Кореш (Вернон Уэйн Хауэлл), лидер секты "Ветвь Давидова", устроивший самосожжение своих последователей во время осады усадьбы, в которой они скрывались, силами ФБР.

Скорбные даты

17 августа 1768 года окончилась жизнь одного из зачинателей русской поэзии Василия Тредиаковского. Поэт и ученый, теоретик и реформатор стихотворного языка. "Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия, — писал о нем Николай Новиков. — Полезными своими трудами приобрёл себе бессмертную славу".

17 августа 1987 года скончался Рудольф Гесс, последний немецкий нацистский лидер. Бонза умер в тюрьме Шпандау (Западный Берлин), где был единственным узником. По официальной версии, 93-летний Гесс повесился на электрическом проводе.

