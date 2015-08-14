15 августа: Песнь о Роланде, Василий Блаженный и первый галстук

15 августа

День археолога

Православный календарь

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана (428).

Народная традиция

Стефан. Степан Сеновал. Сеновал.

Степан известен как покровитель лошадей. В этот день в честь Степана лошадей поили через серебро, считая, что это придает им силу и красоту, делает послушными, оберегает от напастей и нечистой силы. Кропят их священной водой. Русский дом. (Универсальный свод календарей 1994 — 2000 гг.) — Нижний Новгород: Нижний Новгород, 1994, с.122-123.

На Степана поят лошадей через серебро, то есть положив что-нибудь серебряное в воду.

Каков Степан, таков и сентябрь. На святого Стефана косят отаву (отросшую траву) — "второе сено", "и отавка — сену прибавка". Начало сбора сливы. Сбор яблок сортов Грушовка, Московская, Мантет, Мекентош, Папировка, Бессемянка и других, сбор поздних сортов вишни.

15-25 августа — повторный посев редиса.

Именинники: Василий, Никодим, Степан и Стефан.

События

15 августа 778 года в битве с басками в ущелье Ронсеваль погиб участник похода Карла Великого в Испанию франкский маркграф Роланд. Прикрывавший отход войск Карла Великого Роланд стал героем эпоса "Песнь о Роланде".

15 августа 1534 года Игнатий Лойола основал в Париже орден иезуитов. Он и шестеро его товарищей дали торжественный обет отправиться в Палестину и насаждать христианство среди магометан. Попытка оказалась неудачной, но Лойола отправился к папе римскому с прошением создать новый орден, в котором вдобавок к обычным монашеским обетам целомудрия, бедности и послушания был прибавлен четвертый — обет "безропотно и слепо повиноваться папе". Несмотря на лестный для папы пункт устава, орден иезуитов был официально признан только шесть лет спустя.

15 августа 1557 года Православная церковь чтит память Василия Блаженного, скончавшегося в этот день по церковному календарю. Ему шел 88-й год, из которых 72 он провел в юродстве. Юродивыми на Руси считались люди, которых ведет божественное призвание. Василий мог обличать каждого, будь то боярин или сам царь Иван Грозный, грозить им небесной карой за бесчестные поступки. Его боялись и уважали.

15 августа 1877 года. Вы не задумывались, почему, поднимая телефонную трубку, произносите слово "алло"? А начало было положено именно в этот день прошлого века, когда Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при общении по телефону является слово "hello", которое у нас трансформировалось в "алло". Изобретатель телефона Александер Белл предлагал свой вариант — слово "ahoy", используемый при встрече кораблей. Если бы был принят его совет, то мы бы орали, шептали (в зависимости от темперамента и настроения) в трубку телефона: "Эй, кто там?"

15 августа 1987 года в школах Англии, финансируемых государством, запрещено телесное наказание учеников. В частных порку никто не отменял.

15 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили едва не съел собственный галстук во время телефонного разговора с одним из заокеанских политиков.

Дни рождения

15 августа 1769 года родился Наполеон I (Бонапарт), французский император.

15 августа 1922 года родилась Марина Чечнёва, гвардии майор, командир эксадрильи эскадрильей 46-го Таманского гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, Герой Советского Союза. После войны воглавляла женскую пилотажную группу, была удостоена звания заслуженного мастера спорта.

15 августа 1930 года родилась Людмила Хитяева, киноактриса ("Екатерина Воронина", "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Стряпуха", "Цыган"), народная артистка России.

15 августа 1931 года родился Микаэл Таривердиев, композитор, написавший песни к кинофильмам "Семнадцать мгновений весны", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и многим другим. Самая же первая его мелодия для экрана — песня "Бывает так" — прозвучала в 1956 году, в фильме "Человек за бортом", когда и автор песни, и исполнившая ее актриса Людмила Гурченко были еще студентами.

15 августа 1944 года родился Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre), итальянский кутюрье.

15 августа 1972 года родился Бен Аффлек (Ben Affleck), американский киноактер.

15 августа 1990 года родилась Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence), американская киноактриса ("Зимняя кость", "Люди Икс", "Голодные игры", "Мой парень - псих", "Афера по-американски"). Несмотря на молодость, уже трижды претендовала на "Оскара" и в 2013 году завоевала почетную награду за "Психа".

