13 августа: День левшей, Ришелье, Бонни и Клайд

5:08
Общество » День в истории » Август

13 августа

Международный день левшей

День в истории 13 августа
Фото: Pravda.Ru
День в истории 13 августа

Православный календарь

День праведника Евдокима (IV век).

Народная традиция

Евдоким. Евдокимово заговенье. Заговенье перед Успенским постом.

Поспевают огурцы открытого грунта, кабачки, баклажаны.

Именинники: Евдоким, Сергей и Юрий.

События

13 августа 1521 года испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил древнюю столицу ацтеков Теночтитлан (совр. Мехико).

Читайте также: Мельница заблуждений: что такое Эльдорадо

13 августа 1624 года король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришельё своим первым министром — главой королевского совета.

Читайте также:

Мельница мифов: "тень" великого кардинала

Путь Анны Австрийской - любовь, интриги, шоколад

13 августа 1822 года от императора Александра I последовал высочайший рескрипт на имя управляющего министерством внутренних дел графа Виктора Кочубея "О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ".

Читайте также: Тайны российских масонов

13 августа 1876 года - открытие в Байрёйте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнение полного оперного цикла "Кольцо нибелунга".

Читайте также:

Опера, из-за которой язык сломаешь

Вагнер - скупой рыцарь оперы

Вагнер и Гитлер: пророчество Льва Толстого

История любви: Вагнер и кокетка

13 августа 1964 года в 28 лет Ален Делон женился на 23-летней Франсин Канова, более известной как Натали Делон. Их сын Энтони потом попытался пойти по стопам родителей, но особых успехов не добился.

Читайте также: Роми и Делон: слава - это приближение ночи

13 августа 1967 года - премьера в США фильма Артура Пенна "Бонни и Клайд".

Читайте также:

Преступники, которых мир запомнит

Бонни и Клайд: наркотики вместо любви

Дни рождения

13 августа 1773 года родился Юрий Лисянский, капитан 1-го ранга, первый русский мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие.

Читайте также: Легендарный Крузенштерн не был пионером

13 августа 1836 года родился Николай (Иван Дмитриевич) Касаткин, православный миссионер, первый архиепископ православной церкви в Японии.

Читайте также:

Святой Николай - из страны самураев

Николай Японский - апостол ХХ века

13 августа 1899 года родился Альфред Хичкок (Alfred Hitchcock), англо-американский кинорежиссер.

Читайте также: Альфред Хичкок изучал подрывное дело

13 августа 1907 года родился Альфред Крупп фон Болен унд Гальбах (Alfried Alwyn Felix Krupp von Bohlen und Halbach), последний представитель династии пушечных королей.

Читайте также: 

Последний из рода "пушечных королей"

Как закаляла сталь отца пушечных королей

13 августа 1926 года родился Фидель Кастро Рус (Fidel Castro Ruz), кубинский руководитель, Герой Советского Союза (1963), лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1961). Правит островом Свободы с 1959 года.

Мы писали раньше: 

Куба: юбилей легендарной революции

Истории любви: сто жен Фиделя Кастро

Как Фидель Кастро радиста с "Ленина" женил

Скорбные даты

13 августа 1799 года умер Василий Баженов, архитектор.

Читайте также: Гениальный архитектор Баженов был... козлом отпущения

13 августа 1863 года скончался Эжен Делакруа (Eugene Delacroix), французский художник.

Читайте также: Эжен Делакруа - французский романтик

13 августа 1910 года умерла Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), английская медсестра.

Читайте также: "Самое трудное - ползти по полю боя..."

13 августа 1937 года исчез Сигизмунд Леваневский, летчик, Герой Советского Союза. Бесследно исчез при попытке перелета через Северный полюс.

Читайте также:

"Челюскин": Ледовый дрейф, породивший героев

Опередить Чкалова помешали горящие доллары

13 августа 1946 года умер Герберт Уэллс (Herbert George Wells), английский писатель.

Читайте также:

Можно ли путешествовать во времени?

Машина времени: включаем первую скорость 

