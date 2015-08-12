13 августа: День левшей, Ришелье, Бонни и Клайд

13 августа

Международный день левшей

Фото: Pravda.Ru День в истории 13 августа

Православный календарь

День праведника Евдокима (IV век).

Народная традиция

Евдоким. Евдокимово заговенье. Заговенье перед Успенским постом.

Поспевают огурцы открытого грунта, кабачки, баклажаны.

Именинники: Евдоким, Сергей и Юрий.

События

13 августа 1521 года испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил древнюю столицу ацтеков Теночтитлан (совр. Мехико).

13 августа 1624 года король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришельё своим первым министром — главой королевского совета.

13 августа 1822 года от императора Александра I последовал высочайший рескрипт на имя управляющего министерством внутренних дел графа Виктора Кочубея "О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ".

13 августа 1876 года - открытие в Байрёйте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнение полного оперного цикла "Кольцо нибелунга".

13 августа 1964 года в 28 лет Ален Делон женился на 23-летней Франсин Канова, более известной как Натали Делон. Их сын Энтони потом попытался пойти по стопам родителей, но особых успехов не добился.

13 августа 1967 года - премьера в США фильма Артура Пенна "Бонни и Клайд".

Дни рождения

13 августа 1773 года родился Юрий Лисянский, капитан 1-го ранга, первый русский мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие.

13 августа 1836 года родился Николай (Иван Дмитриевич) Касаткин, православный миссионер, первый архиепископ православной церкви в Японии.

13 августа 1899 года родился Альфред Хичкок (Alfred Hitchcock), англо-американский кинорежиссер.

13 августа 1907 года родился Альфред Крупп фон Болен унд Гальбах (Alfried Alwyn Felix Krupp von Bohlen und Halbach), последний представитель династии пушечных королей.

13 августа 1926 года родился Фидель Кастро Рус (Fidel Castro Ruz), кубинский руководитель, Герой Советского Союза (1963), лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1961). Правит островом Свободы с 1959 года.

Скорбные даты

13 августа 1799 года умер Василий Баженов, архитектор.

13 августа 1863 года скончался Эжен Делакруа (Eugene Delacroix), французский художник.

13 августа 1910 года умерла Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), английская медсестра.

13 августа 1937 года исчез Сигизмунд Леваневский, летчик, Герой Советского Союза. Бесследно исчез при попытке перелета через Северный полюс.

13 августа 1946 года умер Герберт Уэллс (Herbert George Wells), английский писатель.

