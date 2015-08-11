12 августа: гибель Курска, создание ВВС России и водородная бомба

12 августа

Международный день молодежи

Фото: Pravda.Ru День в истории 12 августа

Международный день Каспия

Православный календарь

День апостолов Силы, Силуана и других (I век).

Апостол от 70-ти Сила был учеником Христа, "начальствующим между братьями". Силуан, также ученик Христа, проповедовал слово Божие вместе с апостолами Петром и Павлом.

День памяти Германа отшельника, основавшего вместе с Зосимой (значение имени Зосим) и Савватием Соловецкий монастырь (XV век).

День памяти мученика Иоанна Воина (IV век).

Народная традиция

Сила. Силин день. Сила и Силуан. Силов день. Иван воин.

"Святой Сила прибавит мужику силы". "Дожить бы бабе до Симеона дня да с яровым управиться, так засилья прибавится".

На Силу ведьмы обмирают, опившись молока.

Озимая рожь, посеянная на Силу и Силуяна, родится сильно". Сбор плодов ежевики. Заканчивают очистку садовой земляники от лишних усов. Посадка новых усов.

Сила хлеб силит. На Силы и Силуяна рожь бывает пьяна (полна зерном и клонится к земле). Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

Яровой сею — по сторонам гляжу; ржаной сею — шапка с головы свалится, не подыму (некогда).

Именинники: Андрон, Аполлон, Авундий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Олимпий и Уалентин.

События

12 августа 1851 года американец Исаак Меррит Зингер получил патент на швейную машинку. Главным отличием изобретения Зингера от других швейных машин была ножная педаль, освободившая руки мастериц.

12 августа 1910 года - первый полет первого российского военного дирижабля "Кречет", созданного под руководством профессора Военно-инженерной академии генерала Нила Кирпичева.

12 августа 1912 года временно управляющий военным министерством инженер-генерал Александр Вернадер в исполнение высочайшего повеления императора Николая II о сосредоточении всех вопросов воздухоплавания в Генштабе подписал приказ по Главному управлению Генерального штаба (ГУГШ) об утверждении штата воздухоплавательной части ГУГШ. Эта дата считается днем создания Военно-воздушных сил России и с 1998 года отмечается как День ВВС России.

12 августа 1937 года в полет через Северный полюс из Москвы в Фэрбенкс (Аляска, США) отправился экспериментальный четырехмоторный самолет ДБ-А, конструкции Виктора Болховитинова. Экипаж из шести человек (второй пилот Николай Кастанаев, штурман Виктор Левченко, бортмеханики Георгий Побежимов, Николай Годовиков, радист Николай Галковский) возглавлял Герой Советского Союза Сигизмунд Леваневский. Вечером следующего дня, когда самолет пролетел над советским побережьем Северного Ледовитого океана, связь с ним прервалась. Леваневский до того сообщил, что крайний правый двигатель отказал, полет проходит в условиях сплошной облачности. Поиски пропавших успехом не увенчались. Двумя годами ранее Леваневскому уже приходилось из-за неисправности маслопровода прерывать свой перелет через Северный полюс. Он тогда обвинил во вредительстве Андрея Туполева и отказался летать на его самолетах. Возможно, самолюбие пилота не позволило ему во второй раз повернуть назад.

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне проведено первое испытание советской водородной бомбы.

12 августа 1961 года в американский разведцентр в Западном Берлине позвонил человек, который представился агентом советской разведки и потребовал связать его с американскими властями.

Перебежчиком оказался Богдан Сташинский, который в конце 50-х годов ликвидировал лидеров украинской националистической эмиграции Льва Ребета и Степана Бандеру. За последнюю операцию Сташинский был награжден орденом Красного Знамени, но он решил жениться на немке Инге Поль. Оформить брак все-таки разрешили, но на карьере был фактически поставлен крест. Супруги стали вынашивать планы бегства на Запад. Вряд ли бы их удалось осуществить, так как Сташинский стал невыездным, но трагическая смерть новорожденного сына позволила приехать ему в Берлин. Они решили бежать до похорон, назначенных на 13 августа, и сумели ускользнуть от слежки. А на следующее утро Берлин оказался разделен стеной.

Сташинский сознался, что был исполнителем приговоров руководителям ОУН, и был приговорен Федеральным судом к восьми годам тюрьмы. Что стало после с бывшим агентом КГБ — неизвестно. Учитывая его возраст (в то время ему было всего 30 лет), вполне вероятно, что где-то под чужим именем живет человек, участвовавший в самых секретных операциях советских спецслужб.

12 августа 1970 года Дженис Джоплин в Гарвардском университете провела свой последний концерт.

12 августа 1991 года на Новодевичьем кладбище похоронен Иван Кожедуб — прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны сбивший в 120 воздушных боях 62 самолета противника. Некролог в центральных газетах появился только на следующий день, хотя со дня смерти прошло уже 5 суток. Рушившейся стране, видимо, было не до ее героев. Через 6 дней грянул ГКЧП.

12 августа 2000 года - трагедия в Баренцевом море: во время учений затонула атомная подводная лодка "Курск". Никого из 118 членов экипажа спасти не удалось.

Дни рождения

12 августа 1831 года родилась Елена Блаватская, оккультная писательница, основательница Теософического общества.

12 августа 1904 года родился Алексей (Алексей Николаевич Романов), цесаревич, наследник российского престола. Расстрелян вместе с родителями.

12 августа 1930 года родился Джордж Сорос (George Soros), американский миллиардер венгерского происхождения. Кто-то называет его современным Робин Гудом, другие сравнивают с царем Фригии Мидасом, который, как известно, обращал в золото все, к чему прикасался. Кому же ничего не досталось, просто ругают, по понятным причинам не веря в благотворительность и отсутствие корыстного интереса.

Скорбные даты

12 августа 1648 года умер Ибрагим Безумный, турецкий султан, восемь лет правивший Османской империей (1640-48).

12 августа 1828 года скончалась Арина (Ирина, Иринья) Родионовна Яковлева, крепостная М.А. Ганнибал, няня А.С. Пушкина.

12 августа 1964 года умер Ян Флеминг, английский писатель, автор 14 романов про Джеймса Бонда, секретного агента 007 с правом на убийство. Благодаря кинематографу и автор, и его герой стали всемирно знамениты.

12 августа 2000 года погиб Геннадий Лячин, капитан 1 ранга, командир атомного подводного крейсера "Курск", Герой Российской Федерации (2000, посмертно).

12 августа 2013 года скончался Василий Песков, журналист, любитель животных и первооткрыватель таежных тупиков.

