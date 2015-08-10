11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны

5:55 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

Православный календарь

День святого мученика Калинника (IV-V века). За проповедование слова Божия был подвергнут пыткам и сожжен на костре.

Фото: Pravda.Ru День в истории 11 августа

Народная традиция

Калинник. Калиникин день. Калинов день.

"Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем", или "готовь закрома про овес с ячменем". В отдельные годы в этот день и около него бывают холода, вредные для хлеба. Сбор крыжовника.

На Калинов день не будет утренников, так и Луппа (5 сентября) не заморозит. Если спелый овес во второй раз зазеленеет — осень будет ненастной.

Именинники: Евстафий, Константин, Кузьма, Михаил, Федотья и Серафима.

События

11 августа 1773 года Емельян Пугачев, именовавший себя императором Петром III, издал манифест, в котором призвал "злодеев дворян — разорителей крестьян ловить, казнить и вешать".

Читайте также: Драмы науки: битва за правду о Пугачеве

11 августа 1934 года в федеральную тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско, прозванную "Скалой", прибыла первая партия заключенных.

Читайте также: Последний побег с Острова пеликанов

Смотрите фоторепортаж: Тюрьмы США: снаружи мило, внутри гнило

11 августа 1973 года центральное телевидение начало показ фильма Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", поставленный по роману Юлиана Семенова. В течение двух недель были показаны 12 серий, навсегда связавшие актеров с их персонажами, а Штирлиц и шеф гестапо Мюллер в исполнении Вячеслава Тихонова и Леонида Броневого соответственно сразу обрели культовый статус.

Читайте также: Три тополя, Нежность и полет Гагарина

11 августа 1979 года под Днепродзержинском в воздухе столкнулись два самолета. На одном из них летела футбольная команда ташкентского "Пахтакора". Ранее подобные трагедии происходили с командами итальянского "Торино" и английского "Манчестер Юнайтед".

Читайте также:

"Конец света" для российского спорта

Хроника авиакатастроф мирового спорта

11 августа 1984 года американский президент Рональд Рейган у себя на ранчо, проверяя микрофон перед еженедельным радиообращением к стране, заявил: "Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон, объявляющий Россию вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут".

Читайте также:

Девять тостов Бараку Обаме от "нашего стола"

Кто пишет мировую историю? Провокаторы

Глобальный удар: стоит ли России опасаться?

11 августа 1999 года последнее в XX веке полное солнечное затмение, в связи с чем кое-кто тогда собрался встречать конец света.

Читайте также: В декабре Земля погрузится во тьму?

Дни рождения

11 августа 1939 года родился Анатолий Кашпировский, психотерапевт, установкам которого благодаря телевидению внимала практически вся страна.

Читайте также:

"Золотые пилюли" доктора Дуремара

Разборки Кашпировского с блогером-двойником

Кашпировскому запретили "гипнотизировать" Пятигорск

11 августа 1974 года родился Оскар Кучера, актер театра и кино, телеведущий.

Читайте также: Оскар Кучера: Основа счастья - любовь к себе

Скорбные даты

11 августа 1818 года умер Иван Кулибин, изобретатель-самоучка.

Читайте также: Кулибина разорил вечный двигатель

11 августа 1919 года скончался Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), американский промышленник и филантроп.

Читайте также: Топ-менеджеры в США создали капитализм с человеческим лицом. Лично для себя

11 августа 1932 года умер Максимилиан Волошин (Кириенко-Волошин), поэт.

Читайте также: Истории любви: незнакомка русской поэзии

11 августа 1974 года скончался Вольф Мессинг, гипнотизер.

Читайте также:

Мессинг открыл тайну одного эксперимента

Великие мистики в реалиях: Вольф Мессинг

Миф о Мессинге

11 августа 1980 года умер Михаил Водопьянов, летчик, один из первых Героев Советского Союза за спасение экипажа "Челюскина".

Читайте также:

"Челюскин": Ледовый дрейф, породивший героев

Северный полюс штурмовали всем СССР

11 августа 1996 года скончалась Ванга (Вангелия Пандева-Гущерова), болгарская ясновидящая. Лишившаяся зрения в 14 лет (в ураган ей песком забило глаза), во время войны она стала помогать разыскивавшим родных людям, даря им надежду. Ее слава прорицательницы с той поры только множилась.

Читайте также:

Мистики: Ванга и ее хождение по мукам

Баба Ванга: высоты духа и горы отчаяния

Мистификации прошлого столетия: правда и вымысел о феноменах

11 августа 2012 года умер Юрий Третьяков, химик, академик (1987).

Читайте также: Чаепития в Академии: В капле - увидеть будущее!

11 августа 2014 года скончался Робин Уильямс (Robin Williams), американский комедийный киноактер ("Доброе утро, Вьетнам", "Общество мертвых поэтов", "Миссис Даутфайр", "Умнницв Уилл Хантинг", "Целитель Адамс").

Читайте также: САМЫЙ СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК АМЕРИКИ