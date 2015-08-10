11 августа: Пугачев, Алькатрас и Семнадцать мгновений весны

День святого мученика Калинника (IV-V века). За проповедование слова Божия был подвергнут пыткам и сожжен на костре.
Калинник. Калиникин день. Калинов день.
"Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем", или "готовь закрома про овес с ячменем". В отдельные годы в этот день и около него бывают холода, вредные для хлеба. Сбор крыжовника.
На Калинов день не будет утренников, так и Луппа (5 сентября) не заморозит. Если спелый овес во второй раз зазеленеет — осень будет ненастной.
Именинники: Евстафий, Константин, Кузьма, Михаил, Федотья и Серафима.
11 августа 1773 года Емельян Пугачев, именовавший себя императором Петром III, издал манифест, в котором призвал "злодеев дворян — разорителей крестьян ловить, казнить и вешать".
11 августа 1934 года в федеральную тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско, прозванную "Скалой", прибыла первая партия заключенных.
11 августа 1973 года центральное телевидение начало показ фильма Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", поставленный по роману Юлиана Семенова. В течение двух недель были показаны 12 серий, навсегда связавшие актеров с их персонажами, а Штирлиц и шеф гестапо Мюллер в исполнении Вячеслава Тихонова и Леонида Броневого соответственно сразу обрели культовый статус.
11 августа 1979 года под Днепродзержинском в воздухе столкнулись два самолета. На одном из них летела футбольная команда ташкентского "Пахтакора". Ранее подобные трагедии происходили с командами итальянского "Торино" и английского "Манчестер Юнайтед".
11 августа 1984 года американский президент Рональд Рейган у себя на ранчо, проверяя микрофон перед еженедельным радиообращением к стране, заявил: "Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон, объявляющий Россию вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут".
11 августа 1999 года последнее в XX веке полное солнечное затмение, в связи с чем кое-кто тогда собрался встречать конец света.
Дни рождения
11 августа 1939 года родился Анатолий Кашпировский, психотерапевт, установкам которого благодаря телевидению внимала практически вся страна.
11 августа 1974 года родился Оскар Кучера, актер театра и кино, телеведущий.
11 августа 1818 года умер Иван Кулибин, изобретатель-самоучка.
11 августа 1919 года скончался Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), американский промышленник и филантроп.
11 августа 1932 года умер Максимилиан Волошин (Кириенко-Волошин), поэт.
11 августа 1974 года скончался Вольф Мессинг, гипнотизер.
11 августа 1980 года умер Михаил Водопьянов, летчик, один из первых Героев Советского Союза за спасение экипажа "Челюскина".
11 августа 1996 года скончалась Ванга (Вангелия Пандева-Гущерова), болгарская ясновидящая. Лишившаяся зрения в 14 лет (в ураган ей песком забило глаза), во время войны она стала помогать разыскивавшим родных людям, даря им надежду. Ее слава прорицательницы с той поры только множилась.
11 августа 2012 года умер Юрий Третьяков, химик, академик (1987).
11 августа 2014 года скончался Робин Уильямс (Robin Williams), американский комедийный киноактер ("Доброе утро, Вьетнам", "Общество мертвых поэтов", "Миссис Даутфайр", "Умнницв Уилл Хантинг", "Целитель Адамс").
