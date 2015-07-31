1 августа: День памяти погибших в Первой мировой, масоны и скауты

9:21 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой Мировой войне 1914-1918 гг.

Фото: Pravda.Ru День в истории 1 августа

День тыла вооруженных сил России

День образования Службы специальной связи

Всероссийский день инкассатора

Православный календарь

День памяти преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого. После смерти[en] жениха Макрина посвятила себя воспитанию братьев (в семье было девять детей). Когда дети выросли, она удалилась в монастырь. Вела очень скромную и воздержанную жизнь. Была удостоена дара чудотворения. Умерла в 380 году.

Народные традиции

Макрина. Макринин день. Макрида. День Макриды.

Макрида считается указательницей осени. "Макрида сряжает осень". Если на Макриду мокро — вся осень мокрая. "Макрида мокра — и осень мокра". "Смотри осень на Макриде". "Ведро на Макриду — осень сухая, дождь — осень мокрая". "На Макриду дождь — на следующий год будет урожай на рожь".

Начало уборки овса. Ранний листопад. Замолкают птицы, пропадают оводы. С яблонь снимают ловчие пояса.

Макрида сряжает осень, а Анна (7 августа) зиму. Коли на Макриду мокро, то страда ненастная. Дождь с утра — не жди добра: осень будет вся мокра. На Мокрицы если дождь — сев озимых хлебов будет вся мокра. Если в этот день будет дождь — сев озимых хлебов будет хорош. Если в этот день будет дождь, то не будет орехов. Оводы кусают последний день. Полетел пух с осины — иди за подосиновиками".

Именинники: Милица, Роман и Степан.

События

1 августа 1096 года к Константинополю, месту сбора участников Первого крестового похода, подошли первые отряды крестоносцев из Франции под предводительством Петра Пустынника.

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1 августа 1498 года первым из европейцев к берегу современной Венесуэлы пристал во время своего третьего плавания Христофор Колумб.

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1 августа 1774 года английский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

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1 августа 1790 года подведены итоги первой переписи населения США: просторы страны населяло 3 929 214 (по другим данным, 3 939 326) человек (из них 697 624 человека были рабами).

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1 августа 1822 года российский император Александр I подписал рескрипт "О запрещении тайных обществ и масонских лож". В молодости царь сам был "вольным каменщиком", и целью рескрипта была борьба не с ложами, а с тайными обществами (будущими декабристами), о деятельности которых стало известно органам политического сыска.

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1 августа 1870 года в Ижорских саперных лагерях состоялся первый в России полет аэростата.

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1 августа 1907 года английский генерал Роберт Баден-Пауэлл открыл на острове Браунси в заливе Пул Ла-Манша первый лагерь для мальчиков, с которого началось скаутское движение.

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1 августа 1914 года в 7 часов вечера в Санкт-Петербурге германский посол граф Фридрих фон Пурталес от имени своего правительства вручил российскому министру иностранных дел Сергею Сазонову ноту с объявлением войны.

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1 августа 1927 года - День рождения Народно-освободительной армии Китая — национальный праздник.

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1 августа 1936 года очередные XI Олимпийские игры открыл в Берлине Адольф Гитлер.

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1 августа 1939 года учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

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1 августа 1944 года - последняя запись в дневнике Анны Франк.

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1 августа 1944 года - начало Варшавского восстания (до 2.10.1944).

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1 августа 1976 года Элизабет Тейлор развелась в шестой раз. Для Ричарда Бартона это был уже второй развод с Лиз.

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Дни рождения

1 августа 1914 года родилась Евдокия Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности.

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1 августа 1923 года родилась Валентина Леонтьева, диктор телевидения, ведущая программ "Спокойной ночи, малыши", "В гостях у сказки", "От всей души", народная артистка СССР.

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1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), французский кутюрье.

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1 августа 1952 года родился Зоран Джинджич (Zoran Djindjic), премьер-министр Сербии. Убит.

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Скорбные даты

1 августа 1812 года скончался Яков Кульнев, генерал-майор кавалерии, герой войны 1812 года.

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1 августа 1913 года умерла Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка), украинская писательница.

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1 августа 1943 года погибла Лидия Литвяк, летчица-ас, Герой Советского Союза. Менее чем за год участия в боевых действиях сбила 12 самолетов врага и еще 4 — в группе. Другой женщиной, сбившей более 10 самолетов, была ее подруга Екатерина Буданова — 11 самолетов.

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1 августа 1946 года казнен Андрей Власов, генерал, перешедший на сторону гитлеровцев и организовавший так называемую Русскую освободительную армию. Казнен через повешение вместе с 11 своими сподвижниками.

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1 августа 1977 года умер Фрэнсис Гэри Пауэрс (Francis Gary Powers), американский пилот-шпион, сбитый под Свердловском.

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1 августа 1992 года скончался Алексей Рязанов, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза (24.8.1943 и 18.8.1945). Во время Великой Отечественной войны сбил 32 самолета противника и 16 в группе.

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1 августа 1997 года умер Святослав Рихтер, пианист-виртуоз.

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1 августа 2011 года скончалась Жанна Прохоренко, киноактриса ("Баллада о солдате", "А если это любовь?", "Калина красная", "Приезжая").забила соседка. Но, по всей видимости, смерть настала несколькими днями раньше.

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