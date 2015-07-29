30 июля: День дружбы, лягушачий дождь и Санта-Барбара

8:39 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

30 июля

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Фото: Pravda.Ru День в истории 30 июля

Международный день дружбы

Православный календарь

День памяти великомученицы Марины (Маргариты) (IV век).

День памяти преподобного Иринарха Соловецкого (1628).

Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

День памяти преподобного Леонида Устьнедумского (1654).

День Святогорской иконы Божией Матери (1569).

Народные приметы

Поздний сенокос.

Именинники: Лазарь, Леонид, Маргарита и Марина.

События

30 июля 1838 года над Лондоном выпал лягушачий дождь.

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К вопросу о параллельных мирах

30 июял 1945 года спустя несколько минут после полуночи американский тяжелый крейсер "Индианаполис" потоплен японской подводной лодкой в 600 милях к западу от Гуама. Перед этим он благополучно доставил к месту назначения компоненты атомной бомбы, сброшенной через несколько дней на Японию. Из 1196 членов экипажа корабля выжили только 316. Капитан крейсера Чарльз Батлер Маквей стал первым в истории США офицером, преданным суду военного трибунала за потерю корабля в военное время. Его обвинили в нарушении правила следования противолодочным зигзагом во вражеских водах. Крейсер был флагманом 5-го американского флота, безупречной была и карьера капитана. Сын адмирала, он был удостоен Серебряной и Бронзовой Звезд, ордена Пурпурное Сердце. Учитывая его заслуги, суд проявил милосердие и амнистировал капитана. В 1949 году он ушел в отставку контр-адмиралом, но никогда более не командовал кораблем. Душевная рана оказалась столь тяжелой, что в 1968 году Маквей покончил с собой выстрелом из пистолета в голову.

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30 июля 1954 года в Мемфисе прошли первые концерты с участием Элвиса Пресли. Правда, за десять дней до этого уже состоялось первое публичное выступление Элвиса и его музыкантов, назвавших себя The Blue Moon Boys, на открытии магазина-аптеки на Ламар-авеню. Но на этот раз все было серьезнее: предстояло выступить в двух шоу с участием известных артистов. Исполнение двух традиционных кантри-баллад на дневном представлении было встречено публикой лишь с вежливым вниманием, поэтому радио-диджей Дьюи Филлипс, в начале месяца проигравший в эфире их первые записи и взявший интервью у Элвиса, посоветовал вечером исполнить новые песни. Контраст оказался разительным: зрители с восторгом встретили чувственную манеру исполнения энергично двигавшегося на сцене певца. Сам исполнитель был поражен буйным ревом толпы, и его пришлось выталкивать вновь на сцену для бисирования. Авторитетный кантри-певец Уэбб Пирс, который должен был выступать следом, пораженно стоял и ничего не понимал.

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30 июля 1956 года девиз In God We Trust появился на американских долларах.

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30 июля 1957 года на развилке Минского шоссе и дороги, ведущей в село Петрищево Московской области, открыт памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Над проектом работали скульпторы О.А. Иконников, В.А. Федоров, архитектор А.М. Каминский.

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30 июля 1963 года советский разведчик Ким Филби объявился в Москве после своего разоблачения.

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30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ "Санта-Барбары".

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30 июля 1991 года - нападение на литовский таможенный пункт Медининкай, в результате которого убито шесть человек.

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Дни рождения

30 июля 1759 года родился Серафим Саровский, иеромонах — пустынножитель и чудотворец.

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30 июля 1863 года родился Генри Форд (Henry Ford), американский промышленник.

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30 июля 1889 года родился Владимир Зворыкин, изобретатель, которого называют "отцом электронного телевидения".

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30 июля 1900 года родился Филипп Голиков, Маршал Советского Союза (1961).

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30 июля 1947 года родился Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), американский киноактер, губернатор Калифорнии.

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30 июля 1948 года родился Жан Рено (Хуан Морено) (Jean Reno), французский киноактер ("Леон", "Ронин").

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30 июля 1961 года родился Лоуренс Фишберн (Laurence Fishburne), американский киноактер (Морфиус в "Матрице").

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30 июля 1970 года родился Кристофер Нолан, англо-американский кинорежиссер ("Помни", трилогия о Темном рыцаре, "Начало").

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Скорбные даты

30 июля 1898 года умер Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck), князь, первый канцлер германской империи.

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30 июля 1967 года скончался Альфред Крупп фон Болен унд Гальбах (Alfried Alwyn Felix Krupp von Bohlen und Halbach), последний представитель династии пушечных королей.

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30 июля 1978 года умер Умберто Нобиле (Umberto Nobile), итальянский дирижаблестроитель.

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30 июля 2007 года скончался (Эрнст) Ингмар Бергман (Ingmar Bergman), шведский кинорежиссер ("Седьмая печать", "Земляничная поляна", "Источник", "Молчание", "Осенняя соната", "Фанни и Александр"). Если довериться словарю "Кино", трижды удостаивался "Оскара". Неправда! Там и Марк Донской "оскаровский" лауреат. Бергмана выдвигали шесть раз, но ни разу награда не была ему присвоена. Только в 1971 году ему был вручен киноакадемиками приз имени Ирвинга Тальберга за совокупность творческих достижений.

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