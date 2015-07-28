29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА

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29 июля

Международный день тигра

Фото: Pravda.Ru День в истории 29 июля

Православный календарь

День священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. 10 учеников Афиногена были брошены в тюрьму во время гонения на христиан. Старец Афиноген заступился за них, был подвергнут мучениям и казнен (311).

Народные традиции

Афиноген.

Первый сжатый сноп — именинный. Его ставят в красный угол в избе.

"Первый сжатый сноп называют именинником. С него начинают осенью молотьбу, соломой его кормят больную скотину, зерна первого снопа считались целебными для людей и птиц. Первый сноп обычно зажинала старшая в семье женщина. Он украшался цветами, его несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы".

На Афиногена пташки задумываются (замолкают). Лето перешагнуло знойный возраст. "Если этот день с теплом да со светом — уберешься загодя со жнитвом, а коли будет дождливым — хлеб в снопе прорастет" (погода будет сырой).

Кончаются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

Именинники: Алевтина, Афиноген, Валентина, Марта, Павел, Уалентина и Юлия.

События

29 июля 1514 года во время третьего похода великого князя Василия III русские войска наконец-то сумели овладеть Смоленском, находившимся под властью Польши.

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29 июля 1914 года — первые выстрелы Первой мировой войны: войска Австро-Венгрии обстреляли столицу Сербии Белград.

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29 июля 1957 года — начало работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), образованного в октябре 1956 года.

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29 июля 1958 года в Москве на площади Маяковского открыт памятник поэту. Бронзовую скульптуру высотой 6,3 метра изваял скульптор А. П. Кибальников, удостоенный за эту работу Ленинской премии. На лицевой стороне постамента надпись: "Владимир Маяковский".

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29 июля 1958 года в США образовано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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29 июля 1974 года по инициативе председателя КГБ СССР Юрия Андропова и начальника Седьмого управления КГБ СССР генерала Алексея Бесчастного создано управление, А — знаменитое антитеррористическое подразделение "Альфа". Первым командиром был Герой Советского Союза полковник Виталий Бубенин, заслуживший высокое звание во время событий на Даманском.

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29 июля 1981 года — свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер в лондонском кафедральном соборе св. Павла.

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29 июля 2000 года — свадьба американских киноактеров Брэда Питта и Дженнифер Анистон. Затраты составили один миллион долларов, включая 100 тысяч на охрану, следившую за тем, чтобы не проник ни один журналист или фоторепортер.

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29 июля 2000 года Константин Цзю отстоял свой титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC в бою с легендарным мексиканским боксером Хулио Сесаром Чавесом, победив техническим нокаутом в шестом раунде.

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29 июля 2000 года в результате взрыва 100 тонн взрывчатки уничтожена последняя штольня (№ 160) в казахстанском горном массиве Дегелен, где долгое время проводились подземные ядерные испытания. Программу по ликвидации ядерной программы Казахстана, начатую в 1995 году, казахстанский Национальный ядерный центр проводил совместно с Пентагоном. Министерство обороны США выделило на эту программу около 172 миллиона долларов.

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Дни рождения

29 июля 1805 года родился Алексис Токвиль (Charles Alexis Henri Clerel de Tocqueville), французский социолог, историк и политический деятель.

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29 июля 1817 года родился Иван Айвазовский, художник.

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29 июля 1883 года родился Бенито Муссолини (Benito Mussolini), первый фашист-диктатор.

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29 июля 1900 года родился Филипп Голиков, Маршал Советского Союза. В предвоенный год был начальником Разведуправления Генштаба РККА, в Великую Отечественную войну командовал армиями и фронтами, а в послевоенный период был начальником Военной академии бронетанковых войск и 4 года возглавлял Главное политическое управление СА и ВМФ.

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29 июля 1914 года родился Марсель Бик (Marcel Bich), французский изобретатель. После войны вместе со своим другом Эдуаром Буффаром он стал владельцем разрушенного заводского корпуса под Парижем и организовал там производство авторучек и механических карандашей. Вскоре он придумал шариковую ручку собственной конструкции, а в 70-е годы вышел на рынок с зажигалками и лезвиями для бритв, также пользовавшимися большой популярностью.

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29 июля 1915 года родился Павел Кадочников, киноактер, сыгравший главных героев фильмов "Подвиг разведчика", "Повесть о наcтоящем человеке", "Укротительница тигров".

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29 июля 1922 года родился Михаил Минин, сержант, одним из первых водрузивший Красное Знамя над поверженным рейxстагом.

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29 июля 1936 года родился Эрик Галимов, директор Института геохимии и аналитической химии РАН, академик РАН (1994).

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29 июля 1954 года родился Игорь Крутой, композитор.

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Скорбные даты

29 июля 1890 года умер Винсент Ван Гог (Vincent van Gogh), голландский живописец.

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29 июля 1920 года скончался Петр Бадмаев (Жамсаран), целитель-авантюрист.

29 июля 1980 года умер Филипп Голиков, Маршал Советского Союза (1961).

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29 июля 1982 года скончался Владимир Зворыкин, изобретатель, которого американцы называют "отцом телевидения".

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29 июля 1994 года умер Дитмар Розенталь, профессор-филолог.

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