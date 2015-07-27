28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

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28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом

Фото: Pravda.Ru День в истории 28 июля

День Крещения Руси

Православный календарь

День памяти мучеников Кирика и Иулитты (305). Святая Иулитта — богатая христианка. Во время гонения на христиан она ушла из города с сыном, но была задержана и подвергнута пыткам. Ее сын Кирик плакал и рвался к матери, крича, что он тоже христианин. Его столкнули с высоты. Улиту усекли мечом (305).

День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского (1015). Сын Святослава, внук великой княгини Ольги. С 980 года он становится единодержавным князем Руси, воссоединив земли русские. Прославил себя воинскими подвигами. Он принял христианскую веру в 988 году и был наречен Василием. Затем он крестил своих детей.

Место, где были крещены его дети в Киеве, до сих пор называется Крещатиком. Подданные Владимира приняли христианство. Утверждая христианскую веру в России, Владимир распространял в ней образование, строя училища и храмы. Считают, что Владимир скончался на 63-м году от рождения. Православная церковь причислила Владимира к лику святых, равноапостольных за ревность в вере христианской. История называет Владимира за государственные дела Великим.

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Народная традиция

Кирик. Улита. Улита и Кирик. Кирики-мокродырики. День Владимира. Владимир Красное Солнышко.

"Не жни на Кирика и Улиту — маньяки увидишь" (видения, если будешь жать). Матушка Улита считается бабьей заступницей.

На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит.

Листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. Первой начинает желтеть мелколистная липа.

Кириков день, да все мокро, он льет дождь. Времена года. Православный народный календарь.

Именинники: Владимир и Василий.

События

28 июля 1586 года Томас Хэрриот привез в Европу картофель.

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28 июля 1794 года на гильотине перед ликующей толпой казнены Робеспьер, Сен-Жюст и 20 их сподвижников. Термидорианский переворот 27-28 июля означал конец якобинской диктатуры.

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28 июля 1844 года Наталья Николаевна Пушкина вторично вышла замуж — за генерала П.П. Ланского.

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28 июля 1918 года декретом ВСНХ национализирован автомобильный завод "АМО" (товарищество на паях "Автомобильное московское общество"). Ныне это Московский автомобильный завод им. Лихачева — головное предприятие производственного объединения "ЗИЛ".

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28 июля 1935 года - первый полет американского четырехмоторного бомбардировщика B-17 "Летающая крепость" компании "Боинг".

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"Летающая крепость"

28 июля 1942 года издан знаменитый сталинский приказ № 227, запрещавший под угрозой расстрела любое отступление на фронте, вводивший штрафные роты и батальоны и заградительные отряды.

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28 июля 1965 года президент США Линдон Джонсон объявил об увеличении численности американских войск во Вьетнаме с 75 до 125 тысяч.

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28 июля 1986 года Михаил Горбачев объявил о начале вывода войск из Афганистана.

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28 июля 2000 года Мемориальный комплекс памяти жертв тоталитаризма и сталинских репрессий открылся на смоленской земле в Катыни. На церемонию прибыла польская делегация во главе с премьер-министром страны Ежи Бузеком. Российскую сторону возглавлял вице-премьер правительства Виктор Христенко. В 1940 году в Катынском лесу были расстреляны 4,5 тыс. польских офицеров и десятки тысяч наших соотечественников, ставших жертвами сталинских репрессий.

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Дни рождения

28 июля 1926 года родилась Инна Макарова, киноактриса (Любка Шевцова в "Молодой гвардии"), народная артистка СССР (1985). Мать Наталии Бондарчук.

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28 июля 1929 года родилась Жаклин (Бувье) Кеннеди-Онассис (Jacqueline Kennedy-Onassis (Bouvier)), вдова президента Кеннеди, вышедшая потом замуж за греческого магната. Благодаря красоте и обаянию Джекки существенно изменилась роль первой леди в общественной жизни страны. Ее можно считать символом борьбы президентских (премьерских, генсековских) жен за равные права со своими мужьями.

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28 июля 1937 года родился Виктор Мережко, киносценарист, телеведущий.

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28 июля 1938 года родился Альберто Фухимори (Alberto Kenya Fujimori), бывший президент Перу, японец по происхождению, борец с террористами по призванию. Мало того, что он родился в День независимости ставшей ему родной страны, так еще в 1990 году именно в этот день был избран ее президентом. По жизни же он скрывающийся от правосудия нарушитель законов — для этого и нужна историческая родина.

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28 июля 1943 года родилась Марианна Вертинская, актриса, старшая из сестер.

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28 июля 1951 года родилась Наталия Белохвостикова, киноактриса ("У озера", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43").

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28 июля 1954 года родился Уго Чавес (Hugo Rafael Chavez Frias), президент Венесуэлы (1999-2013).

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28 июля 1969 года родилась Юлия Меньшова, продюсер и ведущая телепрограммы "Я сама".

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Скорбные даты

28 июля 1655 года умер Савиньен Сирано де Бержерак (Savinien de Cyrano de Bergerac), французский сатирик и драматург, герой множества недостоверных легенд.

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28 июля 1741 года скончался Антонио Вивальди (Antonio Vivaldi), итальянский композитор. Похоронен в этот день.

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28 июля 1960 года умерла Этель Лилиан Войнич (Ethel Lilian Voynich), английская писательница. Ее отец — знаменитый математик Джордж Буль, муж — польский революционер, несколько лет она жила в России, свой самый знаменитый роман "Овод" написала в 1897 году, в 1920 году перебралась в США.

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