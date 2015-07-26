27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

День памяти преподобного Стефана Махрищского чудотворца (1406). Современник Сергия Радонежского. Основал несколько монастырей.
Начало спада лета с 27 июля по 26 августа. При наличии обильного урожая под яблони ставят подпорки.
Именинники: Онисим, Степан и Стефан.
27 июля 1890 года — покушение на самоубийство голландского художника Винсента Ван Гога.
Читайте также: Винсент Ван Гог. Тихие воды глубоки
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море.
Читайте также: "Ленин" повторил судьбу "Титаника"
27 июля 1977 года гроссмейстер Виктор Корчной попросил в Амстердаме политического убежища.
Мы писали раньше: 25 лет! Победе советских шахмат
27 июля 2002 года — трагедия на авиашоу под Львовом, когда истребитель Су-27 украинских ВВС во время исполнения фигур высшего пилотажа из-за ошибки пилотов, нарушивших программу полета, задел землю, проскользил по летному полю и столкнулся со стоявшим на земле Ил-76. Все завершилось взрывом и пожаром, унесшими жизни 77 человек, в том числе 28 детей. Всего же в той или иной степени пострадали 543 человека. Благополучно катапультировавшиеся пилоты были осуждены, а все причастные к организации завершившегося кошмаром шоу судом оправданы.
Мы тогда писали:
ВИНОВНЫЕ В ТРАГЕДИИ НА АВИАШОУ ВО ЛЬВОВЕ НАЗВАНЫ ПОИМЕННО. ЛЕОНИДА КУЧМЫ СРЕДИ НИХ НЕТ
УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КАРАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРАГЕДИЯ ВО ЛЬВОВЕ КАК ПОВОД ДЛЯ ОТСТАВКИ КУЧМЫ
УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПО ПОВОДУ КАТАСТРОФЫ ВО ЛЬВОВЕ
ГЕНЕРАЛЫ НА АЭРОДРОМЕ ВО ЛЬВОВЕ БЫЛИ В СТЕЛЬКУ ПЬЯНЫЕ
ОПЕРЕТТА И КРОВЬ. ЗАПАДНОУКРАИНСКОЕ АВИАШОУ
ТРАГЕДИЯ ВО ЛЬВОВЕ ПРОИЗОШЛА ПОТОМУ, ЧТО САМОЛЕТОМ УПРАВЛЯЛИ ПОЛКОВНИКИ?
КТО ВИНОВАТ ВО ЛЬВОВСКОЙ ТРАГЕДИИ?
27 июля 2012 года — открытие в Лондоне XXX Олимпийских игр, в которых приняли участие посланцы 204 стран мира.
Читайте также:
Олимпиада избавила Лондон от трущоб
Бюджет Лондона горит на Олимпийском огне
Олимпиада-2012: другая Корея и блудные пловцы
Лондон-2012 — Олимпиада страха
Дни рождения
27 июля 1784 года родился Денис Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, поэт.
Читайте также: Мельница мифов: летучие гусары и их командир
27 июля 1824 года родился Александр Дюма-сын (Alexandre Dumas, fils), французский писатель, незаконнорожденный сын знаменитого писателя и швеи Катрин Лабе. На сюжет его пьесы "Дама с камелиями" на основе одноименного романа написана опера Джузеппе Верди "Травиата".
Читайте также: Истории любви: Дама с камелиями
27 июля 1911 года родился Николай Кузнецов, разведчик, Герой Советского Союза.
Читайте также: Разведчик похитил нациста прямо из дома
27 июля 1925 года родился Александр Космодемьянский, танкист, Герой Советского Союза, младший брат Зои Космодемьянской.
Читайте также:
У "креативного класса" свои герои?
"Мы предали дедов, защищавших Родину"
Скорбные даты
27 июля 1841 года скончался Михаил Лермонтов, поэт.
Читайте также:
Мистики: Лермонтов — мистик по существу
Мельница мифов: Лермонтову приписали русофобию
27 июля 1946 года умерла Гертруда Стайн, американская писательница.
Читайте также: Маршрут для настоящих феминисток
27 июля 1970 года скончался Антониу Салазар (Antonio de Oliveira Salazar), португальский диктатор.
Читайте также: Португалия ностальгирует по диктатору
27 июля 1980 года умер Мохаммед Реза Пехлеви (Mohammad Reza Pahlawi), последний шах Ирана.
Читайте также: Исчезла Персия — не стало и монархии
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?