27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

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Православный календарь

День памяти преподобного Стефана Махрищского чудотворца (1406). Современник Сергия Радонежского. Основал несколько монастырей.

Фото: Pravda.Ru День в истории 27 июля

Народная традиция

Начало спада лета с 27 июля по 26 августа. При наличии обильного урожая под яблони ставят подпорки.

Именинники: Онисим, Степан и Стефан.

События

27 июля 1890 года — покушение на самоубийство голландского художника Винсента Ван Гога.

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27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море.

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27 июля 1977 года гроссмейстер Виктор Корчной попросил в Амстердаме политического убежища.

Мы писали раньше: 25 лет! Победе советских шахмат

27 июля 2002 года — трагедия на авиашоу под Львовом, когда истребитель Су-27 украинских ВВС во время исполнения фигур высшего пилотажа из-за ошибки пилотов, нарушивших программу полета, задел землю, проскользил по летному полю и столкнулся со стоявшим на земле Ил-76. Все завершилось взрывом и пожаром, унесшими жизни 77 человек, в том числе 28 детей. Всего же в той или иной степени пострадали 543 человека. Благополучно катапультировавшиеся пилоты были осуждены, а все причастные к организации завершившегося кошмаром шоу судом оправданы.

Мы тогда писали:

ВИНОВНЫЕ В ТРАГЕДИИ НА АВИАШОУ ВО ЛЬВОВЕ НАЗВАНЫ ПОИМЕННО. ЛЕОНИДА КУЧМЫ СРЕДИ НИХ НЕТ

ЧЬЯ ГОЛОВА В КУСТАХ?

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КАРАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРАГЕДИЯ ВО ЛЬВОВЕ КАК ПОВОД ДЛЯ ОТСТАВКИ КУЧМЫ

УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПО ПОВОДУ КАТАСТРОФЫ ВО ЛЬВОВЕ

ГЕНЕРАЛЫ НА АЭРОДРОМЕ ВО ЛЬВОВЕ БЫЛИ В СТЕЛЬКУ ПЬЯНЫЕ

ОПЕРЕТТА И КРОВЬ. ЗАПАДНОУКРАИНСКОЕ АВИАШОУ

ТРАГЕДИЯ ВО ЛЬВОВЕ ПРОИЗОШЛА ПОТОМУ, ЧТО САМОЛЕТОМ УПРАВЛЯЛИ ПОЛКОВНИКИ?

КТО ВИНОВАТ ВО ЛЬВОВСКОЙ ТРАГЕДИИ?

27 июля 2012 года — открытие в Лондоне XXX Олимпийских игр, в которых приняли участие посланцы 204 стран мира.

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Дни рождения

27 июля 1784 года родился Денис Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, поэт.

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27 июля 1824 года родился Александр Дюма-сын (Alexandre Dumas, fils), французский писатель, незаконнорожденный сын знаменитого писателя и швеи Катрин Лабе. На сюжет его пьесы "Дама с камелиями" на основе одноименного романа написана опера Джузеппе Верди "Травиата".

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27 июля 1911 года родился Николай Кузнецов, разведчик, Герой Советского Союза.

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27 июля 1925 года родился Александр Космодемьянский, танкист, Герой Советского Союза, младший брат Зои Космодемьянской.

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"Мы предали дедов, защищавших Родину"

Скорбные даты

27 июля 1841 года скончался Михаил Лермонтов, поэт.

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27 июля 1946 года умерла Гертруда Стайн, американская писательница.

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27 июля 1970 года скончался Антониу Салазар (Antonio de Oliveira Salazar), португальский диктатор.

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27 июля 1980 года умер Мохаммед Реза Пехлеви (Mohammad Reza Pahlawi), последний шах Ирана.

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