26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

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Православный календарь

Фото: Pravda.Ru День в истории 26 июля

Собор Архангела Гавриила.

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Гавриил — крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества. На иконах он изображается с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом — в левой.

Чины Архангельские разделяются на три иерархии: высшую, среднюю и низшую. В высшую входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылые Серафимы.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, Силы и Власти.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы благовествуют о великом и преславном, окывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Народная традиция

По народному календарю этот день считается серединой лета.

Сухая погода в этот день сулит хорошую осень, сильные дожди губительны для урожая. На облепихе образуется завязь.

Кое-где грачи начинают собираться в первые осенние стаи.

Ржица-матушка поспела, к земле клониться велит. Времена года. Православный народный календарь.-Пермь: Урал-пресс, 1992, с. 169.

Именинники: Гавриил, Маркиан, Серапион, Степан, Стефан и Юлиан.

События

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции.

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Мельница заблуждений: Трибунал инквизиции

26 июля 1945 года на Потсдамской конференции от имени глав правительств США, Великобритании и Китая опубликована декларация с требованием безоговорочной капитуляции Японии. Отказ Японии означал бы "полное уничтожение японских вооруженных сил и полное опустошение японской территории". Советский Союз объявит войну Японии 8 августа.

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26 июля 1951 года во время раскопок в Новгороде, проводившихся Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР под руководством профессора А. В. Арциховского, обнаружена первая берестяная грамота. За три года их было обнаружено 106 штук. Самые древние относились к XI веку, поздние — к XVI веку, а основная масса — к XIV веку.

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26 июля 1953 года — штурм казарм Монкада в Сантьяго де Куба. Революционеры под руководством юриста Фиделя Кастро Рус потерпели неудачу. Кастро был осужден на 15 лет, но стал знаменит на всю страну. Этот день отмечается на Кубе как национальный праздник. Два года спустя Фиделя амнистируют, он эмигрировал в Мексику, а еще через год высадился с "Гранмы" с горсткой соратников на остров и возглавил партизанскую борьбу против диктатора Батисты.

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26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации Суэцкого канала. Разразившийся затем международный кризис перерос в итоге в войну против Египта.

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26 июля 2000 года на орбите создана первая Международная космическая станция - российский служебный модуль "Звезда" успешно состыковался с двумя первоначальными элементами. С этого момента на станции можно было работать длительным экспедициям.

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Дни рождения

26 июля 1909 года родился Сергей Лисин, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.

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26 июля 1928 года родился Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick), американский кинорежиссер.

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26 июля 1943 года родился Мик (Майкл Филип) Джеггер (Mick Jagger (Michael Phillip Jagger), английский рок-музыкант, лидер группы "Роллинг Стоунз".

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26 июля 1959 года родился Кевин Спейси (Кевин Спейси Фаулер) (Kevin Spacey), американский киноактер, обладатель двух призов "Оскар" (1996 — за лучшую роль второго плана в фильме "Обыкновенные подозреваемые", 2000 — за лучшую мужскую роль в фильме "Красота по-американски"). Его псевдоним — девичья фамилия матери, а не производное от Спенсера Трейси.

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26 июля 1964 года родилась Сандра Буллок (Sandra Bullock), американская киноактриса, ставшая суперзвездой после фильма "Скорость".

Скорбные даты

26 июля 1952 года умерла Ева Перон (Eva Peron), жена президента Аргентины, в честь которой написана рок-опера "Эвита".

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