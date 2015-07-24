25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

7:04 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

25 июля

День сотрудника органов следствия РФ

Фото: Pravda.Ru День в истории 25 июля

Православный календарь

День священномучеников Прокла и Илария (115). Силой своей веры в Христа Прокл заставил своего мученика написать, что тот исповедует веру Христову, но посрамленный язычник отомстил Проклу, повелев расстрелять святого из луков вместе с Иларием.

Народная традиция

День Прокла и Лария. Прокл. Прокл Великие Росы.

Прокловы росы считаются целебными. Их собирают для лечения глазных болезней. "Лучшее средство от сглазу".

На Прокла "поле от росы промокло". На Прокла "ночью нет росы, а в низинах нет тумана — к ненастью". "Не тягаться росе с солнцем". "Роса да туман живут по утрам". Сильная роса в туман утром — к хорошей погоде. "Роса в этот день впрок — наделяет красотой, спокойствием".

Уборка озимой ржи. Зацветают гладиолусы. Начало сбора яблок ранних летних сортов (китайка Золотая, Летние полосатые, Июльская Черненко и другие).

Большие росы загнаивают сено, поэтому крестьяне спешат до Прокла высушить сено грядушками".

Именинники: Арсений, Гаврила, Иван, Иларий, Михаил, Мария, Симон и Федор.

События

25 июля 1826 года — казнь декабристов Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского на кронверке Петропавловской крепости.

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25 июля 1895 года — свадьба будущих нобелевских лауреатов Пьера Кюри и Марии Склодовской.

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25 июля 1925 года в Осло встретились Руаль Амундсен и Умберто Нобиле, договорившиеся о строительстве дирижабля для перелета через Северный полюс.

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25 июля 1932 года в Москве подписан Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой.

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25 июля 1943 года — падение фашистского режима Муссолини.

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25 июля 1946 года на атолле Бикини американцы провели первый подводный атомный взрыв.

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Символ эпохи: ужас райского острова

25 июля 1955 года бундестаг ФРГ принял решение о создании новой армии страны — бундесвера - в количестве 6000 человек.

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25 июля 1965 года зарегистрирован брак Владимира Высоцкого с Людмилой (Люсей) Абрамовой.

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25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.

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25 июля 1973 года на экранах появился фильм Владимира Вайнштока "Всадник без головы", в котором главные роли сыграли Людмила Савельева и Олег Видов.

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25 июля 1994 года в Вашингтоне король Иордании Хуссейн и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали декларацию, положившую конец 46-летнему состоянию войны между двумя государствами.

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25 июля 1995 года Международный суд в Гааге выдвинул обвинения против лидеров боснийских сербов Радована Караджича и Ратко Младича в совершении военных преступлений.

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Радован Караджич — герой или преступник?

25 июля 2000 года — катастрофа сверхзвукового пассажирского лайнера "Конкорд" сразу же после взлета в парижском аэропорту. Погибли 109 находившихся на его борту человек и четверо жильцов гостиницы, на которую рухнул пылающий самолет.

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Дни рождения

25 июля 1894 года родился Гаврило Принцип, национальный герой Югославии.

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25 июля 1929 года родился Василий Шукшин, писатель, кинорежиссер и актер.

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Скорбные даты

25 июля 1826 года казнен Кондратий Рылеев, поэт-декабрист.

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25 июля 1843 года умер Чарльз Макинтош (Charles Macintosh), шотландский химик, который в 1823 году изобрел прорезиненную ткань. Его именем были названы плащи, изготовленные из этой ткани.

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25 июля 1955 года скончался Исаак Дунаевский, композитор.

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25 июля 1972 года умер Леонид Енгибаров, клоун-мим.

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25 июля 1980 года скончался Владимир Высоцкий, актер, поэт.

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25 июля 2008 года умер Михаил Пуговкин, киноактер, народный артист СССР (1988).

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