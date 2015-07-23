24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

4:20 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

Православный календарь

День памяти святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (крещенной Еленой) (969). Княгиня Ольга — жена великого князя Игоря Рюриковича (см. династию Рюриковичей). После смерти мужа она правила от имени своего малолетнего сына Святослава. Она наказала врагов за смерть своего супруга. Ольга первая приняла христианство в 957 году. Она проповедовала учение Христа, за что ее назвали равноапостольной.

Фото: Pravda.Ru День в истории 24 июля

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День великомученицы Евфимии всехвальной (451). В этот день отмечается воспоминание чуда святой Евфимии, которая, будучи мертвой и лежа в гробу, подняла руку со свитком в честь укоренения православного вероисповедания. День ее памяти отмечается 29 сентября.

День памяти Христины или Кристины Больсенской (III век) — святая мученица Тирская или Больсенская. Дни памяти — 24 июля и 6 августа.

Народная традиция

Евфимия. Ефимья. Афимья. Ефимия стожарница. Стожарница.

Стоит жаркая погода. "Сияние Стожар предвещает удачную охоту на медведя". Страдно — грозовая пора. Если гром в постный день — будет хороший улов рыбы; глухой гром — к тихому дождю; гулкий гром — к ливню.

В это время начинают выпадать росы. Конец июля — росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Они приносят заболевание фитофтороз. Рекомендуется помидоры каждый вечер, на ночь, укрывать.

Варка варенья из малины.

Именинники: Евфимия, Елена и Ольга.

События

24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции союзников, президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину о наличии у Штатов оружия чрезвычайной разрушительной силы.

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24 июля 1956 года был основан российский "город физиков" — Дубна.

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24 июля 1969 года завершилась экспедиция "Аполлона-11", который доставил американских астронавтов на Луну и обратно. Корабль приводнился в Тихом океане.

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24 июля 1990 года в СССР были отменены введенные пять лет назад ограничения на продажу алкоголя.

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И в борьбе с зеленым змеем побеждает...

24 июля 1992 года в небе над Гомелем загорелся самолет-ракетоносец Ту-22У. Находившийся на его борту заместитель командира полка подполковник ВВС Виктор Оськин приказал экипажу катапультироваться, а сам отвел терпящий бедствие самолет от жилых кварталов города и хранилища горючего. Чтобы спастись самому, ему не хватило высоты. За героизм и мужество он одним с первых в России и первым в истории российской Дальней авиации удостоен звания Героя Российской Федерации.

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Дни рождения

24 июля 1802 года родился французский писатель Александр Дюма-отец.

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24 июля 1912 года родился Николай Греценко, актер Театра им. Вахтангова.

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Скорбные даты

24 июля 1015 года скончался Борис (в крещении Роман), знаменитый князь ростовский, сын великого князя киевского Владимира, крестителя Руси и брат князя Глеба.

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