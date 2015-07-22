23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов
День преподобного Антония Печерского, киевского. Начальника всех русских монахов, обладал даром предвидения и чудотворений (1073).
Память в Православной церкви Маврикия Никопольского (умер около 319) — один из сорока пяти христианских мучеников, пострадавших в Никополе Армянском в гонение императора Лициния.
Из римской мифологии: в честь Нептуна 23 июля справлялся праздник нептуналии, во время которого строились хижины из листьев. Вследствие отождествления с Посейдоном Нептун стал почитаться как бог, связанный с лошадьми, покровитель всадников; был учрежден праздник конного Нептуна, слившийся впоследствии с консуалиями.
Именинники: Александр, Антон, Аполлон, Данила, Леонтий и Маврикий.
23 июля 1812 года на начальном этапе Отечественной войны произошел Бой под Салтановкой - бой корпуса Раевского из 2-й русской армии Багратиона с французами под Могилёвом.
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23 июля 1874 года русский изобретатель Александр Лодыгин запатентовал и получил привилегию №1619 на лампу накаливания.
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23 июля 1944 года советскими войсками были освобождены узники печально известного нацистского концлагеря "Майданек".
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23 июля 2002 года нашла подтверждение легенда о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.
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23 июля 1931 года родился Виктор Корчной, легендарный гроссмейстер. Четырехкратный чемпион СССР, дважды претендовавший на мировое господство.
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23 июля 1934 года родился Семен Аранович, кинорежиссер («Торпедоносцы»). Начинал как кинодокументалист и не оставлял этого жанра до конца жизни.
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23 июля 1973 года родилась Моника Левински (Monica Lewinsky), американская национальная героиня.
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23 июля 1978 года родилась Анна Чурина, модель, начинающая киноактриса.
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23 июля 1989 года родился Дэниел Рэдклифф (Daniel Radcliffe), когда-то юный английский киноактер - исполнитель роли Гарри Поттера.
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Дэниел Рэдклифф: проблемы с алкоголем
По легенде, именно 23 июля 1373 года скончалась Биргитта Шведская, знаменитая основательница монашеского ордена, католическая святая и небесная покровительница Швеции.
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23 июля 1645 года скончался Михаил Романов, первый русский царь из рода Романовых.
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23 июля 1875 года скончался Исаак Меррит Зингер, знаменитый американский изобретатель, создатель известной марки швейных машинок.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.