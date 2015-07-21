22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка

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22 июля

День защитников неба Москвы

Фото: Pravda.Ru День в истории 22 июля

Православный календарь

День священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Мирно проповедовал учение Христа. Но язычники до смерти забили камнями.

Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, пострадал в III веке, будучи 84-летним старцем.

Народные приметы

Сбор черники. По народному поверью, "черника уводит от живота лихо", она "врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени". Ягоды и листья черники — лекарственные средства. Чернику полезно есть в больших количествах в жаркое летняя время.

Съем первых огурцов (в открытом грунте).

Именинники: Александр, Кирилл, Панкрат и Федор.

События

Согласно записи на городской ратуше в немецком Гаммельне: "22 июля 1284 года чародей-крысолов выманил из города звуками своей флейты 130 детей, и все они до одного погибли в глубине земли". Гамельнский крысолов сделал это после того, как власти отказались заплатить ему за спасение поселения от нашествия крыс. Говорят, что это был сам дьявол.

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22 июля 1898 года состоялась свадьба Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской. Церемония состоялась в селе Шушенском Минусинского округа, где находился в ссылке Ленин.

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5 августа 1942 года немцы распорядились о депортации знаменитого сиротского приюта, тогда его директор собрал детей, находившихся под его опекой, и спокойно, с достоинством повел их в последнем марше к поезду, который отправлялся в лагерь смерти Трeблинку.

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22 июля 1944 года основан Международный валютный фонд. В этот день на Конференции ООН по валютно-финансовым вопросам в Бреттон-Вудсе было разработано соглашение об основании фонда. В 1947 году фонд начал свою деятельность.

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22 июля 1951 года в космос отправились первые живые существа нашей планеты — собаки-дворняги Дезик и Цыган. Братья меньшие стартовали с полигона Капустин Яр и благополучно вернулись на Землю. Всего в период 1951-1962 годов слетало в космос 29 собак.

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Дни рождения

22 июля 1596 года родился Михаил Романов, первый российский царь из рода Романовых.

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22 июля 1822 года родился Грегор Иоганн Мендель, знаменитый австрийский монах, открывший законы наследственности.

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22 июля 1946 года родилась Мирей Матье, знаменитая французская певица. Ныне Мирей — кавалер ордена Почетного легиона, высшей награды Франции.

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Скорбные даты

22 июля 1990 года скончался Эдуард Стрельцов, великий советский футболист. Умер на следующий день после своего 53-летия.

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22 июля 1992 года скончался Уэйн Макларен, ковбой, снимавшийся в рекламе "Мальборо". Причина смерти — рак легких.

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