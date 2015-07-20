21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне

6:38 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

Православный календарь

День святого великомученика Прокопия. Он увидел явление Христа и из гонителя христиан стал его ревностным последователем. В тюрьме, куда Исаакий (имя в миру) был брошен, его окрестил сам Христос, дав ему имя Прокопий. Принял мученическую смерть (303).

Фото: Pravda.Ru День в истории 21 июля

Праздник иконы Пресвятой Богородицы. Явление иконы во граде Казани в 1579 году. Девочке Матроне несколько раз во сне виделась Божья Матерь, повелевая ей достать зарытую в земле икону. На месте, где икону откопали, царь Иоанн Грозный повелел устроить храм, где и поместили икону (1579). Много раз помогала "Матушка Казанская" русскому народу (ополчение князя Димитрия Пожарского в 1612 году, образ Божией Матери осенял солдат русских в войне 1812 года).

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Память Онуфрия Молчаливого, Онуфрия Печерского (XII век, Киев) — древнерусский святой, монах Киево-Печерской Лавры. Почитается Русской церковью в лике преподобных. Память совершается (по юлианскому календарю): 21 июля и 27 сентября (Собор преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер).

Народная традиция

Праздник Казанской Божьей Матери. Казанская. Прокопий. Прокоп Жнец. Прокопий Жатвенник. Прокофий. Зажинки.

Праздник Казанской Божией Матери — очень чтимый в народе. Он справляется по нескольку дней. Ходят в гости. Гуляют. "Кто на Казанской женится, счастлив будет".

День летней Казанской почитался праздником, наиболее торжественно его отмечали в тех деревнях, где Казанская была престольным праздником. Сюда съезжались гости, молодежь устраивала гулянья".

"Что Казанская покажет, то и зима скажет". "Коли на Казанскую черница (черника) поспевает, то поспела и рожь". Зажин ржи. "Прокоп летний — жнец и жатвенник, жатву начинает".

Начало самой сильной жары. Готова к употреблению ирга. Появляются черные грузди.

Около Прокопьева дня начинают сено собирать в валы, потом копнить, а из копен складывать зароды. В ягодный год дел невпроворот. Черника зреет под комариные песни. Черника — не только лакомство. Издавна в народе ягоды и листья ее употреблялись в качестве эффективного лекарственного средства, особенно при расстройствах желудка и кишечника, при сахарной болезни, ревматизме и подагре. Многовековой опыт подсказывает, что очень полезно есть чернику в больших количествах в жаркое летнее время.

Зерно в колосу — торопись жать полосу. Пока колос в поле — трудись подоле.

Именинники: Прокофий.

События

21 июля 1613 года в Москве прошла коронация нового государя — Михаила Федоровича, первого царя из рода Романовых.

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21 июля 1774 года завершилась знаменитая русско-турецкая война, длившаяся с 1768 года. В соответствии с подписанным тогда Кючук-Кайнарджийского мира, Турция признала независимость Крымского ханства, право русских торговых судов беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить через Черноморские проливы, а также присоединение к России Азова, Керчи и др. территорий, а также установление русского протектората над Молдавией и Валахией.

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21 июля 1904 года было завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся целых 13 лет. Официальное же открытие новой железной дороги состоялось 1 января 1905 года.

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21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны.

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21 июля 1994 года в Москву после изгнания вернулся знаменитый писатель Александр Солженицын, совершив перед этим путешествие по Транссибу, через всю страну.

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Дни рождения

21 июля 1899 года родился Эрнест Миллер Хемингуэй, легендарный американский писатель, нобелевский лауреат.

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Секретные материалы Хемингуэя

21 июля 1910 года родился Владимир Касатонов, адмирал флота, командующий Черноморским и Северным флотами, Герой Советского Союза.

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21 июля 1937 года родился легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов. Заслуженный мастер спорта. Нападающий "Торпедо" (Москва) и сборной СССР. В чемпионатах СССР сыграл 222 матча, забил 100 мячей. Чемпион СССР. В 1967 и 1968 годах признавался лучшим футболистом страны.

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21 июля 1938 года родилась Нани Брегвадзе, знаменитая грузинская певица.

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Скорбные даты

21 июля 1796 года скончался Роберт Бёрнс, знаменитый шотландский поэт.

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21 июля 1995 года скончался Виктор Баранников, генерал армии и бывший министр внутренних дел.

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