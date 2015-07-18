19 июля: Догмат о непогрешимости, Шипка и Плевна

Православный календарь
День памяти мучеников Ермия и других. Пострадал за Христа с другими пятью мучениками. Ермий — афинянин, пострадавший за Христа вместе с другими святыми мучениками — Исавром диконом, Иннокентием, Филиксом, Василием, Перигрином в македонском городе Аполлонии при императоре Нумериане (283-284).
Сисой Великий был монахом-отшельником в Египетской пустыне в пещере.
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Ермий.
Всякий Ермей про себя разумей.
Варка варенья из черной смородины.
Именинники: Аввакум (Аввакуум, Аббакум), Антон, Валентин, Василий, Иннокентий, Иулиания, Лукьян, Марфа, Сидор, Уалентин, Ульяна.
19 июля 1870 года Святой престол провозгласил догмат о непогрешимости Папы Римского. Это решение было принято на I Ватиканском соборе в апреле 553 голосами против двух.
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19 июля 1877 года во время русско-турецкой войны передовой отряд русских войск занял Шипку - стратегический перевал на Центральных Балканах. Вскоре турки начали наступление на перевал. Героическая оборона перевала русскими отрядами и болгарскими дружинами продолжалась до января следующего года, когда русские войска перешли в общее наступление.
19 июля 1877 года 17-тысячный турецкий отряд под командованием Османа-Паши занял Плевну (Плевен), которую превратил в сильно укрепленный район. На следующий день русская и румынская армии при поддержке болгарского ополчения начали осаду города.
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19 июля 1886 года в Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист. Через два дня он прибыл в Байрёйт (Германия) для участия в Вагнеровских торжествах. Композитор слег в постель с сильной простудой, которая перешла в воспаление легких, и в последний день месяца скончался на 75-м году жизни.
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19 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР наркомом обороны назначен Иосиф Сталин.
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19 июля 1946 года — первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией Twentieth Century-Fox.
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19 июля 1966 года 50-летний Фрэнк Синатра женился на 20-летней Миа Фарроу.
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19 июля 1980 года в Москве открылись XXII Олимпийские игры. Страны Запада подвергли Игры бойкоту из-за ввода советских войск в Афганистан, впервые использовав крупнейшие спортивные состязания планеты как средство политического давления и шантажа.
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19 июля 1994 года вступил в должность президент Украины Леонид Кучма.
Мы писали раньше: "Оранжевые" оттенили достоинства Кучмы
19 июля 1996 года в Атланте (США) открылись XXVI Олимпийские игры.
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Дни рождения
19 июля 1814 года родился Сэмюэль Кольт (Samuel Colt), американский оружейник, самое знаменитое творение которого револьвер 45 калибра Peacemaker ("Миротворец"). "Бог создал людей, а Кольт дал им равные права" — так гласит пословица.
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Револьвер Colt начался со штурвала
19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский, поэт.
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19 июля 1934 года родился Александр Ширвиндт, актер Московского театра сатиры, его художественный руководитель с 2000 года.
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19 июля 1935 года родился Василий Ливанов, киноактер, лучший исполнитель роли Шерлока Холмса. Он же вложил душу в крокодила Гену, Удава и Карлсона, который живет на крыше, дав им свой голос.
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19 июля 1938 года родился Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец, актер.
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19 июля 1990 года скончался Георгий Бурков, актер.
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