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Елена Тимошкина

3 марта: Отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция

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Общество » День в истории » Март

3 марта

Всемирный день дикой природы

3 марта: Отмена крепостного права, День дикой природы и Февральская революция

Всемирный день писателя

Международный день охраны здоровья уха и слуха

Православный календарь

День памяти святителя Льва, папы Римского (умер в 461 году); святителя Агапита, исповедника, епископа и чудотворца (IV век); преподобного Космы Яхромского (умер в 1492 году).

Именинники: Кузьма, Леонтий и Лев.

События

3 марта 1613 года Михаил Федорович Романов был избран Земским собором царем России.

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3 марта 1802 года в Вене была впервые опубликована знаменитая "Лунная соната" Бетховена.

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3 марта 1855 года Александр II "Освободитель" вступил на российский престол.

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3 марта 1861 года Александр II "Освободитель" подписал Манифест об освобождении крестьян.

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3 марта 1875 года — премьера в Париже оперы Жоржа Бизе "Кармен" завершилась провалом, а ее автора обвинили в безнравственности.

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3 марта 1917 года Великий князь Михаил отрекся от власти в пользу Временного правительства; Февральская революция.

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3 марта 1918 года подписан знаменитый Брестский мир, прекративший Первую мировую войну.

Договор состоял из 14 статей. По его условиям, наша страна теряла 780 тыс. кв. км территории с населением 56 млн человек: от России отторгалась Польша, Прибалтика, часть Белоруссии. На Кавказе в пользу Турции отходили Карс, Ардаган и Батум. Российское правительство обязывалось полностью демобилизовать армию, вывести свои войска из Украины, Прибалтики и Финляндии, заключить мир с Украинской народной республикой. Русский Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Эстонии. Кроме того, Россия выплачивала 3 миллиарда рублей репараций и обязывалась прекратить революционную пропаганду в центрально-европейских странах.

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3 марта 1918 года в газете "Знамя труда" опубликована поэма Александра Александровича Блока "Двенадцать".

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3 марта 1933 года в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего Рейха.

Третий рейх (нем. Das Dritte Reich — "Третья империя") — официальное нацистское название режима правления, существовавшего в Германии с января 1933 по май 1945 года. Гитлер был бессменным рейхсканцлером практически всё время существования империи. Термин "Третий рейх" был взят из средневековых эсхатологических учений о "трёх царствах" (ветхозаветном царстве Бога-отца, христианском царстве Бога-сына и имеющем наступать тысячелетнем царстве Бога-Духа Святого) и широко использовался в немецкой националистической литературе. Нацистами термин был заимствован непосредственно у известного публициста правого толка Артура Мёллера ван ден Брука. В 1923 немецкий писатель-националист Ван ден Брук использовал термин "Третий рейх" для названия своей книги. Гитлер с воодушевлением воспринял это название для обозначения новой империи. Это название привлекало его еще и потому, что имело некую мистическую связь со Средневековьем, когда "третье царство" считалось тысячелетним.

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3 марта 1934 года знаменитый гангстер Джон Диллинджер совершил побег из тюрьмы, угрожая охране деревянным макетом пистолета. В конце месяца он угодил в полицейскую ловушку, но вновь сумел уйти.

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3 марта 1937 года на Пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин заявил об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма.

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3 марта 1943 года Андрей Андреевич Власов опубликовал в газете "Заря" письмо "Почему я вступил на путь борьбы с большевизмом", в котором объяснил свое решение сотрудничать с немцами.

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3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации Каманин представил Главнокомандующему ВВС Главному маршалу авиации Вершинину группу отобранных летчиков — кандидатов в космонавты. Среди них был и Юрий Алексеевич Гагарин.

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3 марта 1964 года состоялся первый полёт истребителя МиГ-25.

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3 марта 1969 года в прокат вышел фильм Владимира Фетина "Виринея", поставленный по одноименной повести Лидии Сейфуллиной. Героиню сыграла Людмила Чурсина.

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3 марта 1978 года останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

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3 марта 1980 года в Рижском доме кино прошла премьера фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", поставленного Игорем Масленниковым. Рига неслучайно была вслед Ленинграду избрана для премьерного показа: улица Яуниела в Старом городе сыграла в картине роль Бейкер-стрит, на которой проживали знаменитые герои. Если кто забыл, роль Шерлока Холмса исполнил Василий Ливанов, а доктора Ватсона — Виталий Соломин.

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3 марта 1987 года в Москве состоялась презентация журнала "Бурда" на русском языке.

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3 марта 1990 года первое место в американском хит-параде заняла Джанет Джексон с песней Escapade.

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Смотрите фоторепортаж: Джанет Джексон обручилась с миллиардером

3 марта 1997 года американские подводные археологи сообщили об обнаружении у берегов Северной Каролины корабля "Месть королевы Анны" - флагмана пиратской флотилии Эдварда Тича, более известного под прозвищем Черная борода. Все эти годы решали, как поступить с находкой, и наконец предложили сохранить под водой, намыв защитную дюну. Вряд ли на корабле могли сохраниться награбленные сокровища, если у кого-то екнуло сердце, так как "Анна" затонула во время последнего боя Тича, когда он сам и вся его команда погибли.

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3 марта 1992 года начались бои между Приднестровьем и Молдавией.

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3 марта 2003 года в Гаване стартовал первый чемпионат мира по домино. Почетным президентом первенства стал бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

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Дни рождения

3 марта 1824 года родился Алексей Иванович Абрикосов (1824 — 14.2.1904), купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. В 1847 году возобновил дело своего деда Степана Николаева по прозвищу Оброкосов, основавшего около 1804 года кондитерскую фабрику в Москве. Новая фабрика вскоре стала одной из крупнейших в стране, а сегодня известна как концерн "Бабаевский".

Читайте также: Династия Абрикосовых и dolce vita по-русски

3 марта 1895 года родился Владимир Израилевич Левков (1895 — 2.1.1954), конструктор, создатель первого в мире катера на воздушной подушке. Мир считает изобретателем судов такого класса англичанина Кристофера Коккерела, занявшегося этой проблемой только в 50-е годы прошлого века, тогда как Левков опередил его лет на двадцать. Все карты спутала война. Если имя Левкова до сих пор мало кому знакомо, то его лучшего ученика — конструктора вертолетов Михаила Миля — знают почти все.

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3 марта 1898 года в селе Исаево близ Одессы родился Петр Константинович Лещенко - эстрадный певец (баритон). Скончался 16 июля 1954

Мы писали раньше: Петру Лещенко, певцу русской души, 115 лет

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3 марта 1899 года родился Юрий Карлович Олеша (1899, Елисаветград, ныне Кировоград — 10.5.1960, Москва), писатель.

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3 марта 1914 года родилась актриса Татьяна Кирилловна Окуневская.

Мы писали раньше: УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗДА СОВЕТСКОГО КИНО ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ

3 марта 1940 года родился Георгий Яковлевич Мартынюк (1940, Оренбург — 13.2.2014, Москва), актер театра и кино. Служил в Театре на Малой Бронной, в кино сыграл следователя Знаменского в теоесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

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3 марта 1942 года родился Владимир Васильевич Ковалёнок (1942), летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

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3 марта 1945 года родился австралийский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Миллер (Miller). С раннего возраста увлекался кино и снимал любительские фильмы. По образованию врач.

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Скорбные даты

3 марта 1940 года в Москве умер русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков ("Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" и др.). Родился 15 мая (3 мая по старому стилю) 1891, в Киеве.

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3 марта 1981 года скончался Олег Иванович Даль (25.5.1941, Люблино Московской обл. — 1981, Киев), актер. Он пришел к нам вместе с Александром Збруевым и Андреем Мироновым почти полвека назад с героями фильма "Мой младший брат". Потом были роли в картинах "Женя, Женечка и "катюша", "Король Лир", "Тень", "Отпуск в сентябре". Но и в театре, и в кино (был на три года отлучен от съемок) Даль чувствовал свою невостребованность.

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Хроника пикирующего артиста

3 марта 2010 года погиб Юрий Константинович Степанов (7.6.1967 — 2010), актер театра и кино.

Мы писали раньше: Удар сзади: актер Юрий Степанов погиб в ДТП

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Newsweek: у Путина есть "троянский конь" в ЕС и НАТО — Виктор Орбан
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