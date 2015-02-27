28 февраля: День редких заболеваний, мятежный Кронштадт и кругосветка под водой

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

28 февраля

День редких заболеваний

Православный календарь

День памяти Онисима, апостола от 70-ти. За проповедование Христа был подвергнут жестокому избиению камнями и затем обезглавлен (в 109 году).

Народная традиция

Онисим. Онисим Зимобор. Онисимы Овчары. День Анисима-Овчара. Овчар. Овчарник. Окличка. Семенное. Зорнить пряжу. Семенное — собирали семена и выставляли "на три утренние зори на мороз для лучшего урожая". Женщины отбирали лучший моток пряжи, выставляли "на утреннюю зорю, чтоб пряжа была бела, чиста и крепка" — зорнили пряжу.

Зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть". "Овчары окликают звезды (окличка), чтобы овцы ягнились". Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос. Посев на рассаду семян помидоров, перца, баклажанов, сельдерея.

Именинники: Евсей, Ефросинья, Онисим.

События

28 февраля 1732 года (17 февраля по ст. ст.) в Петербурге открылся Кадетский корпус - первое в России военное (сухопутное) учебное заведение.

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28 февраля 1832 года Эвелина Ганская впервые написала письмо Бальзаку.

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28 февраля 1885 года (16 февраля по ст. ст.) в Санкт-Петербурге создана Кадровая команда военных воздухоплавателей, впоследствии Воздухоплавательный парк. Это был центр по изучению, испытанию и созданию летательных аппаратов легче воздуха — воздушных шаров, дирижаблей, аэростатов.

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28 февраля 1921 года — начало восстания моряков в Кронштадте.

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28 февраля 1966 года отряд советских атомных подводных лодок отправился в первое групповое кругосветное плавание.

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Станислав Самсонов: вокруг света под водой

28 февраля 1986 года США выдали Израилю Джона (Ивана) Демьянюка, уроженца Украины. Он обвинялся в том, что во время войны нес службу надзирателем в лагере смерти Треблинка, где за свою жестокость был прозван Иваном Грозным. Спустя два года он был приговорен к смертной казни, но еще через пять лет Верховный Суд Израиля оправдал его ввиду сомнений (доказательства якобы были сфальсифицированы), что он и палач Треблинки — одно и то же лицо. Оправдание Демьянюка вызвало гнев уцелевших жертв Холокоста. В 1999 году власти США выдвинули против Демьянюка новые обвинения, что он несет ответственность за гибель тысяч людей в лагерях Майданек, Флоссенбург и Собибор.

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28 февраля 1994 года поэт Иосиф Бродский прочитал в в нью-йоркском Куинс Колледже стихотворение "На независимость Украины", в котором выразил свою горечь по поводу рушащейся исторической и культурной близости двух народов. Поводом к написанию стихотворения послужило присоединение Украины к программе НАТО "Партнерство во имя мира".

…Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!

Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,

по адресу на три буквы, на все четыре

стороны…

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Дни рождения

28 февраля 1906 года родился Багси Сигель (1906 — 20.6.1947), американский гангстер, положивший начало игорному бизнесу в Лас-Вегасе.

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Еврейские гангстеры в Америке

28 февраля 1920 года родился Алексей Макарович Смирнов (1920 — 7.5.1979), киноактер.

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28 февраля 1926 года родилась Светлана Иосифовна Аллилуева (1926 — 22.11.2011), дочь Сталина.

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28 февраля 1936 года родился Геннадий Андреевич Месяц (1936, Кемерово), физик, директор Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), академик (1984).

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28 февраля 1947 года родилась Татьяна Григорьевна Васильева (1947), актриса, народная артистка России.

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28 февраля 1982 года родилась Наталья Михайловна Водянова (1982), российская топ-модель.

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Скорбные даты

28 февраля 1986 года был убит Улоф Пальме (30.1.1927 — 1986), премьер-министр Швеции. Преступление не раскрыто.

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28 февраля 1992 года скончался Лев Николаевич Столяров (2.1.1930 — 1992), офицер-подводник, контр-адмирал, Герой Советского Союза.

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28 февраля 2011 года умерла Анни Жирардо (Annie Girardot) (25.10.1931 — 2011), французская актриса, славу которой принес фильм итальянского кинорежиссера Лукино Висконти "Рокко и его братья".

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