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Елена Тимошкина

27 февраля: День белого медведя, сахарин и культурная революция

1:56
Общество » День в истории » Февраль

27 февраля

Международный день белого медведя

27 февраля: День белого медведя, сахарин и культурная революция

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Православный календарь

День святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (умер в 869 году).

Святой равноапостольный Кирилл, учитель славян (до принятия схимы — Константин), и старший брат его МЕФОДИЙ по происхождению славяне, родились в Македонии, в городе Солуни. Получив блестящее образование и приняв сан пресвитера, состоял библиотекарем соборной церкови в Константинополе и преподавателем философии.

Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к Мефодию, но в 857 году оба они были посланы императором Михаилом проповедовать христианство у хазар. Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере, и убедили князя и с ним весь народ принять христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников.

В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие Богослужебные книги. Они ввели Богослужение на славянском языке. По природе болезненный и слабый, святой Кирилл от многих трудов заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году 42-х лет от роду. Перед смертью он завещал брату продолжить просвещение славян.

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Народные традиции

Кирилл и Мефодий. На Кирилла хорошая погода — к морозам.

Именинники: Аксён, Исакий, Кирилл, Михаил и Федор.

События

27 февраля 1825 года (15 февраля по ст. ст.) опубликована первая глава "Евгения Онегина".

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27 февраля 1826 года чешский астроном-любитель Вильгельм Биэла открыл новую комету и установил ее тождество с кометами, появлявшимися еще в прошлом веке. Ее назвали кометой Биэлы, но в 1846 году она распалась на две части, каждая из которых имела свое ядро и хвост. В 1852 году комету наблюдали в последний раз. Она распалась, и вместо нее стал наблюдаться метеорный поток Андромедид (Биэлид), чем окончательно было подтверждено предположение о физической связи между кометами и метеорами.

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27 февраля 1867 года (15 февраля по ст. ст.) — венчание Ф. М. Ддостоевского и А. Г. Сниткиной.

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27 фераля 1879 года открыт сахарин.

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27 февраля 1957 года. "Пусть расцветают сто цветов" — такой неожиданный лозунг прозвучал в речи Мао Цзедуна перед руководством компартии Китая. Подразумевалось, что в литературе и искусстве возможно существование различных течений. В СССР речь председателя КПК опубликовали только в июне. В Китае же десять лет спустя вовсю бушевала "культурная революция".

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27 февраля 1967 года США, ведущие войну во Вьетнаме, стали сбрасывать мины в реки Северного Вьетнама.

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27 февраля 1973 года — начало крупнейшего в современной истории США выступления индейцев за свои права. Потомки коренных жителей Америки захватили поселок Вундид-Ни в резервации Пайн-Ридж и два с половиной месяца выдерживали вооруженную осаду властей.

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27 февраля 1991 года президент Буш объявил: "Кувейт освобожден, армия Ирака разгромлена".

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27 февраля 1998 года. Рушатся и тысячелетние традиции. Поддержанное королевой Великобритании предложение о праве на престол перворожденной дочери было одобрено и палатой лордов. До сих пор наследником считался первый сын королевской четы.

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27 февраля 2000 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся учредительный съезд Общероссийского политического общественного движения "Единство". С докладом выступил лидер движения Сергей Шойгу.

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27 февраля 2000 года — начало последнего по времени извержения вулкана Гекла в Исландии. Возвышающаяся почти на полтора километра над уровнем моря эта гора — одна из главных достопримечательностей страны. Известны 20 извержений вулкана в нашу эру, разных по своей мощности, продолжительности и последствиям, пять последних из них пришлись на XX век.

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Дни рождения

27 февраля 1861 года родился Рудольф Штейнер (Rudolf Steiner) (1861 — 30.3.1925), немецкий философ-мистик, основатель антропософии.

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27 февраля 1920 года родился Алексей Константинович Рязанов (1920 — 1.8.1992), летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза (24.8.1943 и 18.8.1945). Во время Великой Отечественной войны сбил 32 самолета противника и 16 в группе.

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27 февраля 1932 года родилась Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) (1932 — 23.3.2011), американская кинозвезда. Исполнительница роли Клеопатры дважды завоевывала "Оскар", еще трижды претендовала на эту награду, а также восемь раз выходила замуж и разводилась.

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27 февраля 1932 года родился Евгений Яковлевич Урбанский (1932 — 5.11.1965), актер, исполнитель главных ролей в фильмах "Коммунист", "Чистое небо".

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27 февраля 1939 года родился Кензо (Kenzo) (1939), японский дизайнер, модельер, парфюмер.

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27 февраля 1957 года родилась Татьяна Анатольевна Догилева (1957), актриса.

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Скорбные даты

27 февраля 1939 года умерла Надежда Константиновна Крупская (26.2.1869 — 1939), жена и соратница В. И. Ленина.

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27 февраля 1970 года скончался Роберт Гамильтон Брюс Локкарт (Bruce Lockhart) (2.9.1887 — 1970), английский дипломат-разведчик. Ключевая фигура "заговора послов", когда в 1918 году представители Запада пытались с помощью подкупа латышских стрелков свергнуть советское правительство. Считавшаяся лучшей в мире английская спецслужба начисто проиграла Дзержинскому. Заговор с самого начала был под контролем, его организаторы разоблачены и арестованы. Локкарт был выслан из Советской России, написал воспоминания, роман "Британский агент".

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27 февраля 2010 года умер Альберт Никифорович Тавхелидзе (16.12.1930, Тифлис — 2010, Москва), грузинский физик, академик (1990).

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27 февраля 2013 года скончался Ван (Харви Лаван) Клиберн (или Клайберн) (12.7.1934 — 2013), американский пианист — победитель I Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве в 1958 году.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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