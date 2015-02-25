26 февраля: Тульский оружейный завод, микробы и джаз

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Православный календарь

День памяти преподобного Мартиниана (умер в 422 году).

Народная традиция

День Мартиниана. Мартиниан-угодник почитается в народе как укротитель блудных страстей. Ему полагается особая молитва.

Именинники: Зоя, Мартиниан, Светлана, Степан и Стефан.

События

26 февраля 1712 года (15 февраля по ст. ст.) указом Петра I основан Тульский оружейный завод. В своем указе государь повелевал: "…для лучшего в том ружейном деле способу, при той оружейной слободе, изыскав удобное место, построить заводы, на которых бы можно ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а палаши и ножи точить водою". С 1706 года здесь уже существовал оружейный двор с кузницами и работными избами, тульским оружием были вооружены русские войска под Полтавой. Указом дело ставилось на государственную основу, а оружейный двор был превращен в казенное предприятие.

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26 февраля 1815 года сосланный на Эльбу Наполеон бежал с острова и 1 марта высадился на юге Франции, откуда с тысячью своих сторонников двинулся на Париж.

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26 февраля 1878 года французский ученый Седийо обратился к автору французского толкового словаря знаменитому философу Эмилю Литтре с просьбой дать подходящее название микроорганизмам. В своем письме, отправленном в этот день, Литтре остановил свой выбор на слове "микроб".

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26 февраля 1917 года первую джазовую пластинку записал квинтет из Нью-Йорка Original Dixieland Jass Band. На одной стороне была записана композиция Dixie Jass Band One-Step, на другой — Lively Stable Blues. После начавшейся в марте продажи в стране начался джазовый бум.

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26 февраля 1919 года в США в штате Аризона образован Национальный парк Гранд-Каньон. Территория парка на плато Колорадо в среднем течении одноименной реки. Образовавшийся в результате эрозии почвы Большой Каньон тянется на 320 км и имеет глубину до 1800 м. Отвесные склоны каньона изобилуют выступами, имеющими формы бастионов, колонн и пирамид. Каньон стал одним из самых популярных мест, привлекающих внимание туристов.

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Смотрите фоторепортаж: Древние тайны Гранд-Каньона

26 февраля 1925 года образован первый в СССР национальный округ — Коми-Пермяцкий (Пермская область), ныне — Республика Коми.

Читайте новости Республики Коми

26 февраля 1952 года Уинстон Черчилль объявил о создании Великобританией собственной атомной бомбы.

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Бетонные "норы"

26 февраля 1980 года Израиль и Египет установили дипломатические отношения, положив конец многолетнему военному противостоянию двух государств.

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26 февраля 1991 года Саддам Хусейн объявил по багдадскому радио о своем приказе иракским войскам покинуть Кувейт.

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26 февраля 1993 года — первая попытка взорвать Всемирный торговый центр в Нью-Йорке членами "Аль-Каеды" с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля закончилась гибелью 6 и ранением 1042 человек.

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26 февраля 1995 года первая партия морских пехотинцев США (всего 1800 человек) высадилась в Сомали для эвакуации миротворческих сил ООН в этой стране.

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Дни рождения

26 февраля 1796 года родился Петр Федорович Анжу (1796 — 24.10.1869), исследователь Арктики, адмирал русского флота.

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26 февраля 1846 года родился Баффало Билл (Уильям Фредерик Коди) /Buffalo Bill (William Frederick Cody) (1846 — 10.1.1917), охотник на бизонов, разведчик американской армии в сражениях с индейцами, имя которого стало легендарным.

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26 февраля 1852 года родился Джон Харви Келлогг (John Harvey Kellogg) (1852 — 14.12.1943), американский доктор и пионер здоровой пищи.

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26 февраля 1869 года родилась Надежда Константиновна Крупская (1869 — 27.2.1939), жена В. И. Ленина.

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26 февраля 1896 года родился Андрей Александрович Жданов (1896 — 31.8.1948), партийный и государственный деятель.

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26 февраля 1908 года родилась Анна Ивановна Щетинина (1908, станция Океанская, под Владивостоком — 25.9.1999), первая в мире женщина — капитан дальнего плавания.

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26 февраля 1954 года родился Реджеп Эрдоган (1954), премьер-министр Турции с 2003 года.

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Скорбные даты

26 февраля 277 года умер Мани (Mani) (14.4.216 — 277), персидский проповедник, основатель манихейства — дуалистического религиозно-философского учения, исходящего из вечной борьбы двух изначальных принципов — света и тьмы. (Все даты недостоверны.) Был брошен в тюрьму шахом Бахрамом I. По одной версии (легенде) он был закован и скончался от голода, по другой — с него живого содрали кожу.

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26 февраля 1933 года скончался Александр Михайлович (Романов) (13.4.1866, Тифлис — 1933, Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция), великий князь, адмирал. С рождения зачисленный на военную службу и уже на следующий день произведенный в полковники, он помимо морского дела увлекался авиацией. В Севастополе по его инициативе был построен аэродром (1908), а двумя годами позже основана офицерская летная школа. В эмиграции занялся археологией и опубликовал несколько книг по спиритизму.

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