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Елена Тимошкина

19 февраля: Страсти вокруг наркоза, Шербургские зонтики и легенда Русского севера

0:56
Общество » День в истории » Февраль

19 февраля

Православный календарь

День памяти преподобного Вуколы, епископа Смирнского (умер в 100 году).

19 февраля: Страсти вокруг наркоза, Шербургские зонтики и легенда Русского севера

Народные традиции

Вукола. Вукола Телятник. Вукола Смиринский. Жуколы. Вукола — значит пастух. "На день святого Вуколы телятся жуколы". Жуколами называют коров и телят, родившихся в феврале. Начало весеннего отела коров.

Именинники: Вукол, Дора, Дорофея, Иван, Максим, Мария, Марфа, Фавста, Фотий, Христина и Юлиан.

События

19 февраля 1847 года (7 февраля по ст. ст.) врач Федор Иванович Иноземцев впервые в России произвел хирургическую операцию под эфирным наркозом.

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19 февраля 1878 года Томас Алва Эдисон запатентовал фонограф.

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19 февраля 1938 года завершена работа первой в мире дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс — 1". Полярники Папанин, Ширшов, Федоров, Кренкель провели на льдине 274 суток.

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19 февраля 1964 года на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли. Музыка, написанная к фильму Мишелем Леграном, завоевала популярность на всех континентах.

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19 февраля 1986 года СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".

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19 февраля 1995 года — свадьба Памелы Андерсон и Томми Ли.

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Дни рождения

19 февраля 1473 года родился Николай Коперник (Mikolaj KOPERNIK, Nicolaus Copernicus) (1473, Торунь — 24.5.1543, Фромборк) польский астроном, перевернувший существовавшее в то время представление о мире.

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19 февраля 1874 года родился Никифор Алексеевич Бегичев (вар. Бигичев) (1874 — 18.5.1927), моряк, полярный путешественник. В его честь названы два острова, открытые им в юго-западной части моря Лаптевых у выхода из Хатангского залива. В 1964 году в поселке Диксон был установлен памятник Бегичеву.

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Гибель легенды

19 февраля 1937 года родился Борис Карлович Пуго (1937 — 22.8.1991), член Политбюро, министр внутренних дел СССР, жертва ГКЧП.

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19 февраля 1953 года родилась Кристина Киршнер (Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner) (1953), 55-й президент Аргентины (с 2007 года).

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19 февраля 1979 года родился Витас (Виталий Владасович Грачев) (1979, Даугавпилс, Латвия), певец.

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Скорбные даты

19 февраля 1952 года умер Кнут Гамсун (Кнуд Педерсен) /Knut Hamsun (Knud Pedersen) (4.8.1859 — 1952), норвежский писатель, нобелевский лауреат 1920 года "за такое монументальное произведение, как "Соки земли"".

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19 февраля 1995 года скончался Ян (Янкель) Петрович Черняк (6.4.1909 — 1995), сотрудник советской военной разведки, резидент ГРУ в странах Западной Европы и Канады в годы войны, Герой России (1995).

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19 февраля 2000 года умер Анатолий Александрович Собчак (10.8.1937 — 2000), юрист, мэр Санкт-Петербурга (1991-96), один из самых ярких политиков перестроечной и постперестроечной поры.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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