18 февраля: день рождения Тома Сойера, девятая планета и рекорд цены на нефть

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

18 февраля

Православный календарь

День памяти святой мученицы Агафии (умерла в 251 году).

Народные традиции

Агафья Коровница. День Агафьи Коровятницы. Голендуха. Трубы. Народная Русь зовет святую Агафью "поминальницей", потому, что в этот день поминаются предки. Агафья считается покровительницей домашнего скота, заступницей от пожаров. Коровница Агафья "коров оберегает от болезней".

Верят, что в этот день по деревням ходит "смерть коровья" и от нее надо оберегаться: хлева убирают старыми лаптями, пропитанными дегтем для дезинфекции; скоту дают хлеб, натыканный кусками соли.

Именинники: Агафья, Макар, Федосий и Федула.

События

18 февраля 1700 года (8 февраля по ст. ст.) приглашенный в Москву Петром I гетман Мазепа удостоен ордена св. Андрея Первозванного. Он стал вторым кавалером высшего российского ордена за заслуги, оказанные в течение тринадцати лет сряду, и важность его успешных действий в войне против турецкого султана и крымского хана, в особенности же его подвиги над Днепром, когда были покорены пять турецких городков и взято множество пленных. Сверх того, на прощание ему пожаловали венгерский золотой кафтан с алмазными запонками, подбитый соболями.

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18 февраля 1857 года (6 февраля по ст. ст.) — венчание Ф. М. Достоевского и М. Д. Исаевой в Кузнецке.

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18 февраля 1872 года (6 февраля по ст. ст.) в Киеве был открыт памятник графу Бобринскому, внебрачному сыну Екатерины II. Его создали на пожертвования сахарозаводчиков (граф основал на Украине несколько крупнейших сахарных заводов), промышленников и простых жителей Киева скульптор И. Н. Шредер и архитектор И. А. Монигетти. На постаменте помещалась надпись "Полезной деятельности графа Алексея Алексеевича Бобринского". Снесли памятник только в 1926 году, отправив бронзовую фигуру на переплавку, а постамент разобрали шестью годами позже. Сегодня на этом месте стоит конная статуя Щорса.

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18 февраля 1885 года опубликованы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.

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18 февраля 1930 года американский ученый Клод Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы — Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.

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18 февраля 1943 года в Мюнхене арестованы студенты местного университета Ганс и София Шолль. Они были членами антинацистской группы "Белая роза" и распространяли листовки. Вслед за ними гестапо были задержаны и остальные члены группы. 22 февраля брат с сестрой, а также их друг Кристоф ПРОБСТ первыми предстали пред судом, были признаны виновными в государственной измене и в тот же день казнены на гильотине.

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18 февраля 2008 года цена 1 барреля нефти на Нью-Йоркской товарной бирже достигла невиданного прежде рекордного уровня в 100 долларов и 1 цент.

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Дни рождения

18 февраля 1516 года родилась Мария I Тюдор (Mary I Tudor) (1516 — 17.11.1558), английская королева с 1553 года. Восстановила католицизм, жестоко преследуя сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавая Мэри.

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18 февраля 1896 года родился Андре Бретон (Andre Breton) (1896 — 28.9.1966), французский писатель, поэт, один из основоположников сюрреализма.

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18 февраля 1898 года родился Энцо Ансельмо Феррари (Enzo Anselmo Ferrari) (1898 — 14.8.1988), знаменитый автомобилестроитель.

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18 февраля 1932 года родился Милош Форман (Milos Forman) (1932), американский кинорежиссер чешского происхождения.

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18 февраля 1934 года родился Пако Рабанн (Paco Rabanne) (1934), испанский кутюрье. Баск по национальности, архитектор по образованию, вегетарианец по убеждению, мистик по воспитанию. Увлечение оккультизмом он унаследовал от бабушки. Три года назад, основываясь на предсказаниях Нострадамуса, объявил о предстоящем 11 августа падении станции "Мир" на Париж и своем уходе из мира большой моды. Первое не сбылось, второе не состоялось.

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18 февраля 1953 года родился Аркадий Семенович Укупник (1953), композитор, певец.

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18 февраля 1954 года родился Джон Траволта (John Travolta) (1954), американский киноактер.

18 февраля 1970 года родилась Алла Федоровна Клюка (1970, Минск), киноактриса ("Идеальная пара", Евлампия Романова в сериале "Следствие ведет дилетант").

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18 февраля 1988 года родилась Рианна (Робин Рианн есней Pon de Replay, а в 2006 возглавила его с песней SOS. С тех пор прочно обосновалась на верхних строчках всех мировых песенных чартов.

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Скорбные даты

18 февраля 1546 года умер Мартин Лютер (Martin Luther) (10.11.1483 — 1546), вождь Реформации в Германии.

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18 февраля 1564 года скончался Микеланджело Буонаротти (Michelangelo Buonarroti) (6.3.1475 — 1564), итальянский скульптор, живописец.

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18 февраля 1902 года умер Чарльз Льюис Тиффани (Charles Lewis Tiffany) (15.2.1812 — 1902), американский ювелир.

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18 февраля 1915 года умер Фрэнк (Александр Франклин) Джеймс (Frank James) (10.1.1843 — 1915), старший из братьев — самых знаменитых грабителей на американском Западе.

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18 февраля 1945 года погиб Иван Данилович Черняховский (29.6.1906 — 1945), военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

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18 февраля 1967 года умер Роберт Оппенгеймер (Robert Oppenheimer) (22.4.1904 — 1967), американский физик — создатель атомной бомбы.

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