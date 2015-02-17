17 февраля: Первый подводный бой, Ледовый поход и Толстой-Американец

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17 февраля

Православный календарь

День памяти преподобного Николая исповедника, игумена Студийского (умер в 868 году).

Народные традиции

Никола Зимний. Никола Студеный. Никольские морозы. Редко когда их не бывает, а бывает оттепель. "Никола Студеный на мороз тороват". "Студеный день — шубу снова надень".

Наступает время звериных свадеб.

Именинники: Георгий, Егор, Кирилл, Николай, Сидор и Юрий.

События

17 февраля 1863 года — первая встреча по организации Международного Красного Креста.

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17 февраля 1864 года — первая успешная атака подводной лодки. Во время Гражданской войны в США приводимая в движение вручную и вооруженная шестовой миной подлодка конфедератов "Ханли" под командованием лейтенанта Диксона пустила на дно Чарльстонской бухты паровой корвет северян "Хаусатоник", вооруженный 16 пушками. Сообщив установленным сигналом об успешной атаке, "Ханли" легла на обратный курс, но домой не вернулась. Таким образом, она стала и первой подводной лодкой, погибшей в сражении. Но вот и причинах ее гибели спорят до сих пор, а организованная в 2000 году операция по подъему "Ханли" только добавила масла в огонь этих споров.

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17 февраля 1918 года начался "Ледовый поход" Балтийского флота - операция по перебазированию кораблей Балтийского флота из Ревеля (Таллина) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт, завершившаяся 2 мая.

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17 февраля 1962 года спустя год после развода с Мэрилин Монро драматург Артур Миллер женился в третий раз - на фотографе Инге Морат. Через 40 лет их разлучила смерть Инге.

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Дни рождения

17 февраля 1782 года родился Федор Иванович Толстой (1782 — 5.11.1846), граф, полковник, авантюрист, сорвиголова и забияка, вошедший в историю как Толстой-Американец.

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17 февраля 1854 года родился Фридрих Альфред Крупп (Friedrich Alfred Krupp) (1854 — 22.11.1902), немецкий промышленник.

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17 февраля 1924 года родился Геворк Андреевич Вартанян (1924, Ростов-на-Дону — 10.1.2012, Москва), сотрудник советской внешней разведки, Герой Советского Союза. Еще юношей он участвовал в операции, приведшей к срыву покушения агентов гитлеровской разведки на глав СССР, США и Великобритании во время Тегеранской конференции.

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Скорбные даты

17 февраля 1600 года казнен Джордано Бруно (Giordano Bruno) (1548 — 1600), итальянский философ и поэт. Обвинен в ереси и сожжен инквизицией на костре. До того он провел в тюремном заключении восемь лет, подвергался пыткам, но не отказался от своих убеждений. Сама же казнь состоялась в Риме на Площади Цветов.

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17 февраля 1673 года умер Мольер (Жан Батист Поклен) Moliere (Jean Baptiste Pouquelin) (15.1.1622 — 1673), французский драматург.

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17 февраля 1919 года скончалась Вера Холодная (неизв. 1893 — 1919), звезда немого кино.

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17 февраля 1987 года умер Ги Лярош (16.7.1921 — 1987), французский кутюрье.

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17 февраля 2006 года скончался Юрий Андреевич Лонго (23.9.1950 — 2006), колдун, оживлявший в перестройку трупы, а позже превратившийся в белого мага.

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