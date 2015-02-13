14 февраля: День святого Валентина, помощник в поисках работы и эхо Трансвааля

7:36 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

14 февраля

День святого Валентина

Фото: Pravda.Ru День в истории 14 февраля

Православный календарь

День памяти святого мученика Трифона (умер в 250 году). Считается, что Трифон обладал силой изгнания бесов и исцеления от разных болезней. Он силой молитвы изгонял вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.

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Народные традиции

Трифон. Трифонов день. Трифон Звездистый. Трифон с кошкой. Трифон Мороз. День Трифона — Заклинателя мышей.

В день Трифона заговаривали мышей, чтобы они не портили скирды с хлебом. А девицы молились Трифону о хорошем женихе для себя, так как февраль — месяц свадебный.

"Если в этот день небо звездное — будет поздняя весна".

Именинники: Петр, Трифон и Фелицата.

События

14 февраля 269 года по приказу императора Клавдия II казнен христианский проповедник Валентин.

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14 февраля 1896 года в Москве открылись новые Сандуновские бани.

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14 февраля 1918 года календарь в России переведен на новый стиль. После 31 января по старому стилю наступило не первое, а сразу 14 февраля.

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14 февраля 1953 года в Московский уголовный розыск, на Петровку, 38, доставлены и помещены во внутреннюю тюрьму арестованные накануне члены банды Ивана Митина, ставшей прототипом "Черной кошки" в романе братьев Вайнеров "Эра милосердия" и поставленном по нему сериале "Место встречи изменить нельзя".

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14 февраля 1971 года на Центральном телевидении впервые появились следователь Знаменский (актер Георгий Мартынюк), инспектор уголовного розыска Томин (Леонид Каневский) и эксперт-криминалист Кибрит Эльза Леждей). Первая серия проекта "Следствие ведут ЗнаТоКи" называлась "Черный маклер".

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14 февраля 1972 года стартовала к Луне автоматическая станция "Луна-20". Через 11 дней она доставит на Землю лунный грунт из труднодоступного горного материкового района спутника Земли.

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14 февраля 1989 года аятолла Хомейни приговорил Салмана Рушди к смерти за "Сатанинские стихи". Приговор остается в силе по сей день.

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14 февраля 1998 года — свадьба кинозвезды Шэрон Стоун и 47-летнего редактора газеты San Francisco Examiner Фила Бронштейна.

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14 февраля 2004 года в результате обрушения кровли в московском "Трансвааль-парке" погибли 28 человек и более 100 пострадали. И в очередной раз непонятно, кто отвечает за трагедию.

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Дни рождения

14 февраля 1903 года родился Семен Степанович Гейченко (1903 — 2.8.1993), директор музея-заповедника А. С. Пушкина в Михайловском с 1945 года, Герой Социалистического Труда (1983).

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14 февраля 1928 года родился Сергей Петрович Капица (1928 — 14.8.2012), физик, профессор Московского физико-технического института, ведущий телепрограммы "Очевидное — невероятное".

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14 февраля 1936 года родилась Анна Герман (1936 — 26.8.1982), польская певица.

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14 февраля 1952 года родился Евгений Николаевич Каблов (1952), генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН (2006).

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14 февраля 1955 года родился Сергей Михайлович Миронов (1955), председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 2001-11. Был лидером "Партии жизни", боровшейся за сохранение выхухоля и выхухоли на территории России, потом стал во главе "Справедливой России". Дважды участвовал в российских президентских выборах, хотя сам таковых амбиций не имел.

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Скорбные даты

14 февраля 869 года скончался Кирилл (~827 — 869), создатель славянской азбуки.

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14 февраля 1779 года умер Джеймс Кук (James Cook) (27.10.1728 — 1779), английский мореплаватель. Он погиб во время своего третьего кругосветного плавания в стычке с гавайцами.

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14 февраля 1942 года погиб Матвей Кузьмич Кузьмин (21.7.1858 — 1942), крестьянин-единоличник, Герой Советского Союза.

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14 февраля 1989 года умер Джеймс Бонд (James Bond) (4.1.1900 — 1989), американский орнитолог, имя которого писатель Ян ФЛЕМИНГ взял для своего героя — секретного агента 007

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14 февраля 2003 года умерла Долли (5.7.1996 — 2003), клонированная овечка.

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