13 февраля: несчастный Челюскин, смерть Дрездена и освобождение Будапешта

13 февраля

Всемирный день радио

Фото: Pravda.Ru День в истории 13 февраля

Православный календарь

День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского чудотворца (1108).

Народная традиция

Никита. Никита считается хранителем от пожаров и молний, засухи. Он покровитель всех обиженных и убогих.

Именинники: Виктор, Виктория, Евдокия, Иван, Кир, Клавдий, Никита, Никифор, Серапион, Федотья и Феоктиста.

События

13 февраля 1923 года сотрудниками ГПУ убит Леонид Пантелкин, известный бандит и налетчик, больше известный под именем Ленька Пантелеев. В последний месяц он вместе с Мишкой Корявым и Сашкой Попом совершил 10 убийств, 20 уличных ограблений и 15 вооруженных налетов. Дело Пантелеева было закончено, но по Питеру ходили слухи, что Ленька жив, на свободе и еще себя покажет. Чтобы положить конец пересудам, труп бандита на несколько дней оставили в покойницкой, и ежедневно толпы любопытных приходили взглянуть на того, кто так долго сеял в Петрограде ужас и смерть.

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13 февраля 1934 года раздавлен льдами в Чукотском море пароход "Челюскин". Началась героическая эпопея по спасению терпящих бедствие.

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13 февраля 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков закончил роман "Мастер и Маргарита".

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13 февраля 1945 года войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев 13 февраля завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом Будапешт - стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене.

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13 февраля 1945 года — начало массированных бомбежек англо-американской авиацией Дрездена. Население вместе с беженцами, считавшими город безопасным местом, составляло около 1 миллиона человек. По самым скромным подсчетам, под бомбами, в огне пожаров и просто потому, что нечем было дышать, погибли от 60 до 130 тысяч человек. По одной из версий, причиной столь варварских бомбардировок (в налетах участвовало одновременно свыше 400 бомбардировщиков) было то, что город должен был отойти к советской зоне оккупации. Это событие нашло отражение в романе американского писателя Курта Воннегута "Бойня №5, или Крестовый поход детей", который находился в то время в Дрездене как военнопленный.

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13 февраля 1954 года спустя неполные три месяца после решения начать работы по созданию атомного ледокола утверждено техническое задание на его проект. Научным руководителем был академик А. П. Александров, а главным конструктором через полгода будет назначен В. И. Неганов. Летом 1956 года ледокол будет заложен на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде, в декабре 1957 спущен на воду, а еще через два года атомный ледокол "Ленин" будет принят в эксплуатацию.

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13 февраля 1956 года в Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный".

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13 февраля 1960 года — испытание первой французской атомной бомбы в Сахаре.

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13 февраля 1974 года писатель А. И. Солженицын, арестованный 12 февраля, после проведенной в Лефортове ночи был выслан из страны на самолете, улетавшем в ФРГ. На немецкой земле его встречал у трапа с букетом цветов писатель Генрих Белль. Решение о высылке писателя было принято за пять недель до этого на специальном заседании Политбюро.

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13 февраля 1975 года — раскол Кипра на две части.

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13 февраля 1991 года авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Первая бомба пробила дыру в укрытии, вторая влетела в помещение и разорвалась внутри. Оказалось, что это было обычное бомбоубежище, в котором находились женщины, дети и старики. Около 400 человек погибли.

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Дни рождения

13 февраля 1873 года родился Федор Иванович Шаляпин (1873 — 12.4.1938), певец (бас), в 1918 году удостоенный звания народного артиста Республики, а еще спустя четыре года навсегда покинувший родину.

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13 февраля 1888 года родился Георгиос Папандреу (Georgios Papandreu, Papandreou) (1888 — 1.11.1968), премьер-министр греческого эмигрантского правительства в 1944, премьер-министр Греции в 1944-45, 1963, 1964-65.

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13 февраля 1895 года родился Василий Сергеевич Молоков (1895 — 29.12.1982), летчик, один из первых Героев Советского Союза.

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13 февраля 1903 года родился Жорж Жозеф Кристиан Сименон (Georges Simenon) (1903 — 4.9.1989), французский писатель, мэтр детективного жанра.

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13 февраля 1962 года родился Александр Валерьевич Песков (1962), имитатор-пародист.

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Скорбные даты

13 февраля 1883 года умер Рихард Вагнер (Richard Wagner) (22.5.1813 — 1883, Венеция), немецкий композитор.

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13 февраля 1892 года скончался Василий Васильевич (Иоганн Вильгельм) Юнкер (6.4.1840 — 1892), русский исследователь Африки.

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13 февраля 1904 года умер Алексей Иванович Абрикосов (3.3.1824 — 1904), купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. В 1847 году возобновил дело своего деда Степана Николаева по прозвищу Оброкосов, основавшего около 1804 года кондитерскую фабрику в Москве. Новая фабрика вскоре стала одной из крупнейших в стране, а сегодня известна как концерн "Бабаевский".

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13 февраля 2014 года скончался Георгий Яковлевич Мартынюк (3.3.1940, Оренбург — 2014, Москва), актер театра и кино. Служил в Театре на Малой Бронной, в кино сыграл следователя Знаменского в теоесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи".

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