12 февраля: Менделеев и водка, Байконур и день рождения Чарльза Дарвина

12 февраля

Международный день брачных агентств

Фото: Pravda.Ru День в истории 12 февраля

Православный календарь

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Празднование установлено в Византии в 1109 году.

В конце XI века между христианами возник спор о заслугах великих святителей. Каждая сторона превозносила кого-либо из них. Произошло разделение. Одни стали называться "Василианами", другие "Григорианами", третьи "Иоаннитами". Спор решили сами святители, явившись к епископу Евхаитскому, и высказав желание иметь один общий праздник.

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Народная традиция

День трех святителей-непрядильщиков. На трех святителей нельзя прясть.

Именинники: Василий, Григорий, Зинон, Иван, Ипполит и Петр.

События

12 февраля 1865 года (31 января по ст. ст.) Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме "О соединении спирта с водою" и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. Некоторые считают, что в дальнейшем расчеты Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.

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12 февраля 1914 года состоялся полет самолета "Илья Муромец" конструкции Сикорского с 16 пассажирами на борту — по тем временам невиданное достижение.

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12 февраля 1918 года (30 января по ст. ст.) Александр Блок спустя два дня после того, как закончил поэму "Двенадцать", написал стихотворение "Скифы".

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12 февраля 1955 года принято решение о строительстве космодрома на Байконуре.

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12 февраля 1961 года в СССР произведен запуск первой в мире автоматической межпланетной станции "Венера-1" к планете Венера.

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12 февраля 1992 года в Антарктиде на льдине в юго-западной части моря Уэдделла начала работу первая российско-американская дрейфующая научно-исследовательская станция "Уэдделл-1".

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12 февраля 1993 года на киноэкраны США вышел фильа Гарольда Рамиса "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли.

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12 февраля 2006 года снежная буря, обрушившаяся на северо-восточное побережье США, устлала Нью-Йорк ковром толщиной 68,3 сантиметра. Такого не было за все время метеонаблюдений, ведущихся с 1869 года.

Дни рождения

12 февраля 1809 года родился Чарльз Роберт Дарвин (harles Robert Darwin) (1809 — 19.4.1882), английский естествоиспытатель. Опубликовав в 1859 году свой многолетний труд "Происхождение видов путем естественного отбора", он не только представил миру эволюционную теорию, но и поставил под сомнение сам акт божественного творения.

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12 февраля 1895 года родился Василий Сергеевич Молоков (12 или 13.2.1895 — 29.12.1982), летчик, один из первых Героев Советского Союза.

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12 февраля 1900 года родился Василий Иванович Чуйков (1900 — 18.3.1982), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, один из героев Сталинградской битвы.

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12 февраля 1934 года родился Виктор Никитович Михайлов (1934 — 25.6.2011), физик-ядерщик, директор Института стратегической стабильности Минатома России, академик РАН (1997).

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12 февраля 1957 года родился Петр Подгородецкий (1957), бывший клавишник "Машины времени", вдруг открывший в себе дар мемуариста на тему кто, с кем и сколько.

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12 февраля 1980 года родилась Кристина Риччи (Christina Ricci) (1980), американская киноактриса.

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Скорбные даты

12 февраля 1804 года умер Иммануил Кант (Immanuel Kant) (22.4.1724 — 1804), немецкий философ.

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12 февраля 1984 года скончалась Анна Андерсон (Anna Anderson-Manahan) (16.12.1896 — 1984), самозванка, 50 лет пытавшаяся доказать, что она — Анастасия, чудом выжившая дочь последнего российского императора.

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