11 февраля: убийство Грибоедова, рождение Муми-троллей и революция в Иране

9:01 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

11 февраля

Всемирный день больного

Фото: Pravda.Ru День в истории 11 февраля

Всемирный день безопасного интернета

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Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца (умер в 107 году).

Именинники: Герасим, Игнатий, Лаврентий, Лука, Мокей, Роман, Селиван, Юлиан и Яков.

События

11 февраля 1778 года Вольтер вернулся в Париж после 28 лет жизни в изгнании. Его приветствовало более трехсот человек.

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11 февраля 1809 года Роберт Фултон запатентовал пароход.

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11 февраля 1829 года напавшая на здание русской миссии в Тегеране толпа мусульман перебила всех ее сотрудников, включая министра-резидента Александра Сергеевича Грибоедова.

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11 февраля 1922 года канадский ученый Фредерик Грант Бантинг объявил об открытии вместе с коллегами инсулина — лекарства для лечения диабета. На следующий год ему будет вручена Нобелевская премия.

11 февраля 1945 года завершила свою работу Крымская конференция "Большой тройки", на которой был принят план послевоенного устройства Европы.

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11 февраля 1945 года в Швеции вышла первая книжка финской писательницы Туве Янссон (1914-2001) о приключениях Муми-троллей "Маленькие тролли и большое наводнение".

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11 февраля 1975 года Маргарет Тэтчер избрана лидером Консервативной партии Великобритании. Впервые в британской истории женщина возглавила политическую партию.

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11 февраля 1979 года — День революции в Иране.

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11 февраля 1980 года на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Через год картине достанется "Оскар" как лучшему иностранному фильму.

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11 февраля 1990 года Нельсон Мандела вышел на свободу после 27 лет заключения.

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11 февраля 2011 года президент Египта Хосни Мубарак сложил свои полномочия.

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Дни рождения

11 февраля 1847 года родился Томас Алва Эдисон (Thomas Alva Edison) (1847, Милан, штат Огайо — 18.10.1931), американский изобретатель.

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11 февраля 1902 года родилась Любовь Петровна Орлова (1902 — 26.1.1975), актриса, народная артистка СССР ("Веселые ребята", "Цирк").

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11 февраля 1917 года родился Сидни Шелдон (Sidney Sheldon) (1917 — 30.1.2007), американский писатель, автор бестселлеров.

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11 февраля 1934 года родилась Мэри Куант (Mary Quant) (1934), английский модельер, которая придумала мини-юбку. А если не придумала, то сделала ее популярной в 60-е годы прошлого века.

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11 февраля 1938 года родился Мануэль Антонио Норьега (Manuel Antonio Noriega) (1938), президент -диктатор Панамы, генерал, ныне отбывающий 40-летний срок в американской тюрьме за торговлю наркотиками и вымогательство.

Мы писали раньше: Экс-диктатор Панамы сменил американскую тюрьму на французскую

11 февраля 1962 года родилась Шерил Кроу (Sheryl Crow) (1962), американская певица.

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11 февраля 1969 года родилась Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) (1969), американская киноактриса, все-таки более известная не своим мастерством (телесериал "Друзья"), а как жена Брэда Питта. Уже бывшая.

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Скорбные даты

11 февраля 1829 года погиб Александр Сергеевич Грибоедов (15.1.1795 — 1829), дипломат, драматург ("Горе от ума").

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11 февраля 1918 года застрелился Алексей Максимович Каледин (24.10.1861 — 1918), генерал, атаман войска Донского, руководивший казачьей контрреволюцией на Дону.

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11 февраля 1948 года умер Сергей Михайлович Эйзенштейн (22.1.1898 — 1948), кинорежиссер.

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11 февраля 2002 года умерла Траудль Юнге (Гертруда Хумпс) (Traudl Junge (Gertraud Humps)) (16.3.1920 — 2002), личный секретарь Адольфа Гитлера. Она была самой юной из секретарей фюрера, ей он продиктовал свое завещание.

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11 февраля 2010 года скончалась Ирина Константиновна Архипова (2.1.1925, Москва — 2010), оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР.

Мы писали раньше: Ирина Архипова о баритонах и Баскове

11 февраля 2012 года умер Сергей Николаевич Колосов (27.12.1921 — 2012), кинорежиссер ("Помни имя свое", "Мать Мария") сценарист, постановщик первых советских многосерийных телефильмов ("Вызываем огонь на себя", "Операция "Трест""). Муж Людмилы Касаткиной.

Читайте также: Людмила Касаткина. Судьба актрисы

11 февраля 2012 года скончалась Уитни Хьюстон (Whitney Houston) (9.8.1963 — 2012), американская певица.

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