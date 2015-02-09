10 февраля: День памяти Пушкина, Ефрем Сирин и личный враг Гитлера

День памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
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День дипломатического работника
День преподобного Ефрема Сирина (умер в 379 году). Учитель покаяния. Проповедник и составитель многих церковных песнопений, сочинений. Он написал знаменитые толкования на священное Писание. Ему принадлежат молитвы, читаемые в дни Великого поста.
Ефрем Сирин. Ефремов день. Сирский. Пророк. День Ефрема. Запечник. Прибаутник. Сверчковый заступник. Кудесье.
Ефрем считается унимателем домового. День — именины домового, доброго духа дома.
Домовой — это рачительный, заботливый хозяин, помогающий трудолюбивой, дружной семье. Тех, кто плохо ведет хозяйство, не заботится о чистоте и порядке, "ленится", он наказывает, вредничая. В этот вечер забавлялись рассказами и прибаутками про домового, что особенно любили дети.
Домового закармливали: ставили кашу на загнетке, приговаривая: "Хозяин-батюшка, побереги скотинку". "Дедушка-соседушка, люби мою скотинку". "Хозяинушка, батюшка, хлеб-соль прими, скотинку води".
Есть поверье: если хозяйка не оставит гостинца на ночь для домового, то он из доброго превращается в лихого. Оставляли на загнетке горшок каши, обкладывали его горячими угольями. Говорят, ровно в полночь домовой выходит из-под печи и обедает. С той поры весь год домовой бывает смирен и услужлив.
Кудесье — действует колдун, который изгоняет домового.
Если в этот день ветер — будет сырой и холодный год. "Не к добру летнему Ефремов ветер".
Именинники: Ефрем, Исакий и Федосий.
10 февраля 1918 года (28 января по ст. ст.) Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".
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10 февраля 1937 года создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
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10 февраля 1945 года экипаж подводной лодки "С-13" под командованием легендарного А. И. Маринеско потопил военный транспорт "Генерал фон Штойбен" с личным составом танковой дивизии. Не случайно родилась легенда, что Гитлер объявил командира подлодки своим личным врагом, если учесть, что несколькими днями раньше в ходе того же боевого похода Маринеско пустил ко дну лайнер "Вильгельм Густлов", с находившимися на его борту фашистскими подводниками.
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10 февраля 1992 года на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".
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Мы писали раньше: В 45 Стоун ягодка опять
10 февраля 1890 года родился Борис Леонидович Пастернак (1890 — 30.5.1960), поэт, нобелевский лауреат 1958 года "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа".
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10 февраля 1898 года родился Бертольд Брехт (Bertolt Brecht) (1898 — 14.8.1956), немецкий писатель.
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10 февраля 1915 года родился Владимир Михайлович Зельдин (1915), актер, народный артист СССР (1975).
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10 февраля 1917 года родился Алексей Николаевич Ботян (1917), легендарный разведчик, Герой России.
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10 февраля 1921 года родился Григорий Флегонтович Сивков (1921 — 20.11.2009), летчик штурмовой авиации, дважды Герой Советского Союза.
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10 февраля 1938 года родился Георгий Александрович Вайнер (1938, Москва — 12.6.2009, Нью-Йорк), журналист и писатель, работавший в соавторстве со старшим братом Аркадием в детективном жанре. По написанному ими роману "Эра милосердия" Станислав ГОВОРУХИН поставил сериал "Место встречи изменить нельзя".
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10 февраля 1939 года родился Игорь Владимирович Касатонов (1939), адмирал.
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10 февраля 1837 года умер Александр Сергеевич Пушкин (6.6.1799 — 1837), поэт.
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10 февраля 1923 года скончался Вильгельм Конрад Рёнтген (Wilhelm Conrad Rontgen) (27.3.1845 — 1923), немецкий физик, нобелевский лауреат 1901 года "в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь".
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10 февраля 2005 года умер Артур Миллер (Arthur Miller) (17.10.1915 — 2005), американский драматург. Некогда был женат на Мэрилин МОНРО.
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