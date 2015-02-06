7 февраля: взятие Владимира, Олимпиада в Сочи и расстрел Колчака

2:55 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

Православный календарь

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Вселенский отец и учитель церкви. Он получил прекрасное образование. Написал 45 проповедей. Назван Богословом за свое высокое богословское учение о святой Троице. Прожил 80 лет и умер в 389 году.

Фото: Pravda.Ru День в истории 7 февраля

Народные традиции

Григорий Богослов. Григорий.

Каков день с утра до полудня — такова первая половина зимы будущего года, с полудня до вечера — предвещает о другой половине.

Именинники: Александр, Виталий, Григорий, Селиван, Филип и Фелицата.

События

7 февраля 1238 года войско хана Батыя взяло приступом Владимир. Князья Всеволод и Мстислав с дружиною полегли в бою, пытаясь пробиться сквозь толпы захватчиков, а женщины, дети, множество бояр и народа, затворившегося в Соборной церкви, или погибли в пламени и дыму, или захваченные в плен и влекомые нагими в стан неприятельский умирали от жестокого мороза. Взяв еще ранее (2 февраля) Москву, монголы теперь разделились на несколько отрядов: одни отправились к Ростову и Ярославлю, другие на Волгу и на Городец, третьи — к Переяславлю. Кроме этих городов, они взяли в феврале Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь — всего 14 городов, не считая слобод и погостов.

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7 февраля 2014 года — открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

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Дни рождения

7 февраля 1971 года родилась Анита (Анна Сергеевна) Цой (дев. Ким) (1971), певица.

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Скорбные даты

7 февраля 1920 года погиб Александр Колчак (16.11.1874 — 1920), адмирал, "верховный правитель" в Гражданскую войну. Расстрелян по постановлению Иркутского ВРК. Его жизнь делится на два периода — всю жизнь и финал. В первом он был полярным исследователем, храбрым офицером, командующим флотом. Второй длился чуть более года, когда сначала из него решили сделать спасителя Отечества, привели к власти в результате государственного переворота, а потом, когда "белые" стали одно за другим проигрывать сражения "красным", все дружно отвернулись от него и обрекли на гибель.

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7 февраля 1960 года умер Игорь Курчатов (12.1.1903 — 1960), физик-академик, отец советской атомной бомбы.