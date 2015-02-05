Что было 6 февраля в истории:введен западноевропейский календарь, родилась жена Гитлера, а еще?

6 февраля: "Безумная" Ксения, комиссарский календарь и теракт в метро

4:18 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

6 февраля

Международный день бармена

Фото: Венская библиотека в ратуше by Уильям Рехпергер is licensed under public domain

Православный календарь

День памяти блаженной Ксении Петербургской (XIX в).

Дочь знатного римского сенатора Евсевия в день назначенного брака тайно скрылась. Назвавшись Ксенией, основала женский монастырь, оказывая всем помощь.

Она посвятила себя Богу. Для бедных она была благотворительницей. Для скорбящих — утешительницей, для грешных — наставницей. Умерла в V веке.

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Народные традиции

Аксинья. Аксинья Весноуказательница. Ксения. Аксинья Полузимница. Аксинья Полухлебница. Мороз аксинья. Полухлебницы. Полузимницы. Перелом зимы.

Половина запасов хлеба съедена. Половина срока осталась до нового хлеба (Сбор нового хлеба. Чаще всего хлеб поспевает в пределах 6 августа). Озимое зерно пролежало в земле половину срока до всхода.

Полузимница пополам. Да не ровно делит зиму: к весне мужику тяжелее.

Какова Аксинья — такова и весна. Ясный день — к красной весне.

Если на Аксинью Полухлебницу хлеб на рынке подешевеет, то будет урожай и новый хлеб будет дешевле.

Если день хороший, будет и весна красная. "На Полузимницу вёдро — весна красна".

Именинники: Анастасий, Вавила, Герасим, Иван, Ксения и Тимофей.

События

6 февраля 1918 года (24 января по ст. ст.) на заседании Совнаркома был принят декрет "О введении в Российской республике западноевропейского календаря". Два дня спустя декрет подписал глава правительства Владимир УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН), а 9 февраля (то есть еще 27 января по старому стилю) о новом календаре было объявлено населению. По декрету первый день наступавшего последнего месяца зимы следовало считать не 1-м, а 14-м февраля.

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6 февраля 1938 года разбился дирижабль "СССР В-6", летевший на помощь терпящей бедствие полярной станции "Северный полюс — 1". Пройдя Петрозаводск, дирижабль вечером врезался в склон Небло-горы. Погибли 13 из 19 членов экипажа.

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Небесный тихоход

6 февраля 1958 года в мюнхенском аэропорту в три часа пополудни разбился самолет с английской футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту.

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6 февраля 2004 года в 8:32 утра произошел взрыв в московском метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". В результате теракта по официальным данным погиб 41 человек (кроме террориста-смертника), более 130 получили ранения.

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Дни рождения

6 февраля 1912 года родилась Ева Браун (1912 — 30.4.1945), жена Адольфа Гитлера. В 1930 году она стала работать в магазине личного фотографа Гитлера Генриха Хоффмана, где ее и встретил будущий фюрер. Ева стала любовницей Гитлера. Они никогда не появлялись вместе на публике, а в Берлин она явилась лишь в апреле 1945 года, чтобы быть с ним до самого конца. Свадьба была сыграна 29 апреля в подземном бункере фюрера, а на следующий день они покончили с собой.

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6 февраля 1960 года родился Игорь Матвиенко (1960, Москва), композитор, музыкант, создатель групп "Любэ", "Иванушки International" и прочих коллективов, пустивших корни после пребывания на фабрике.

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6 февраля 1967 года родился Олег Куваев (1967), "папа" Масяни.

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