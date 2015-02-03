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Елена Тимошкина

4 февраля: День запрета пыток, Табель о рангах и Ялтинская конференция

4:06
Общество » День в истории » Февраль

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

День в истории 4 февраля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 4 февраля

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Православный календарь

День святого апостола Тимофея (умер в 80 году). За проповедование Христовой веры язычникам был до смерти побит камнями.

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Народные традиции

Тимофей. День Тимофея-Полузимника. Тимофей Мороз. Тимофеев день.

Прошло ползимы. Сильные Тимофеевские морозы-позимники. Начало метелей. "Какой на дворе мороз-то, слышь, тимофеевский". "Не диво, что Афанасий Ломонос (31 января) морозит нос, подожди тимофеевских морозов". "Тимофеевский мороз ползимы с собой унес". "Ползимы станет на Тимофея-полузимника".

Если в мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления. Вверх по стеклу "снежные растения" — морозу продолжаться, побеги их наклонились — будет оттепель". "Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых". Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя.

В этот день пасечники осматривают пчел в омшанниках. Если пчелы жужжат еле слышно — значит переносят зиму легко; если беспокойно — неблагополучно.

Именинники: Анастасий, Гаврила, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей и Юрий.

События

4 февраля 1722 года (24 января по ст. ст.) в России введена Табель о рангах: все военные и гражданские чины стали делиться на 14 классов (низший — 14, высший — 1). Продвижение по служебной лестнице отныне зависело только от способностей, знаний и усердия чиновника или офицера.

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4 февраля 1912 года в Париже портной Франц Райхельт предпринял попытку совершить прыжок с Эйфелевой башни с парашютом собственной конструкции — и разбился, так как тот не раскрылся.

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4 февраля 1939 года 23-летний Фрэнк Синатра женился на Нэнси Барбато. Они прожили вместе 12 лет, потом Фрэнк женился еще трижды, а с кем молва его только ни связывала… Но все его дети — Нэнси, Фрэнк и Кристина — были рождены в первом браке.

Мы писали раньше: Фрэнк Синатра: "король Америки"

4 февраля 1939 года образована Пензенская область.

Новости Пензенской области

4 февраля 1945 года в Ялте открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой были согласованы военные планы союзных держав (в частности, участие СССР в войне с Японией) и принципы послевоенного устройства Европы.

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4 февраля 1963 года англичанку Маргарет Хантер оштрафовали за вождение автомобиля. Просто за вождение. Проходившая обучение на курсах, она продолжала ехать и тогда, когда ее инструктор выскочил из машины с криком: "Это самоубийство!"

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4 февраля 1985 года на границе между Испанией и Гибралтаром открылись зеленые железные ворота. Своеобразная 16-летняя "осада" Скалы, устроенная по приказу генерала Франко в целях заставить англичан и жителей острова передать суверенитет над ним Испании, завершилась.

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4 февраля 2004 года американец Марк Цукерберг запустил свой проект Facebook*. Первоначально его веб-сайт thefacebook.com был доступен только студентам Гарварда, а в итоге вырос в крупнейшую социальную сеть с миллиардом пользователей и принес миллиард самому Марку.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы марк цукерберг великобритания константин сивков пензенская область константин тимофеев
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