3 февраля: Максимов день, атомные детективы и дама с камелиями

6:49 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

Православный календарь

День преподобного Максима, исповедника (умер в 662 году); преподобного святого Максима Грека (умер в 1556 году), ученый монах, философ, переводчик церковных книг.

Фото: Pravda.Ru День в истории 3 февраля

Максим Грек — писатель, книжник-энциклопедист. Он составил "Толкование имен по алфавиту", явившееся большим вкладом в развитие ономастики. Он автор оригинальных публицистических и специальных сочинений. Максим Грек оказал огромное влияние на культуру Древней Руси.

Читайте также: Максим Грек: преподобный переводчик

Народные традиции

Максимов день. День преподобного Максима-исповедника.

"Если в этот день взойдет затуманившись светел месяц, выглянет из-за облака — доброе будет жито; ясное небо — в амбаре будет по осени пусто".

Именинники: Агния, Анастасий, Евгений, Кандид, Максим и Уалириан.

События

3 февраля 1238 года толпы татарские, бесчисленные как саранча, подступили к Владимиру и, подъехавши к Золотым воротам с пленником своим князем Владимиром московским, стали спрашивать у жителей: "Великий князь Юрий в городе ли?" Владимирцы вместо ответа пустили в них стрелы, татары отплатили им тем же, потом закричали: "не стреляйте!" и когда стрельба прекратилась, подвели поближе к воротам и показали им Владимира… Братья, бояре и весь народ заплакали. Князья Всеволод и Мстислав хотели было немедленно выехать из Золотых ворот и биться с татарами, но были удержаны воеводою Ослядюковичем. Между тем татары, урядивши, где стать им около Владимира, пошли сперва к Суздалю, сожгли его и, возвратившись опять ко Владимиру, начали ставить леса и пороки (стенобитные орудия).

Читайте также: Монголо-татарское иго: кто князь, кто гауляйтер

3 февраля 1565 года Иван Грозный учредил опричнину.

Читайте также:

Мельница мифов: козни Малюты

Святитель Филипп, Грозным замученный…

Реформаторы в реалиях: митрополит Филипп

3 февраля 1863 года 27-летний американский журналист Сэмюэл Ленгхорн Клеменс впервые подписал свой рассказ псевдонимом Марк Твен.

Читайте также: Книги-маяки: Том Сойер и Гекльберри Финн

3 февраля 1947 года русские узнали секрет американской атомной бомбы, но не понимают его важности и ломают голову над тем, как его практически использовать. К такому выводу пришел бывший представитель США в Комитете ООН по атомной энергии Бернард Барух, анализируя вопросы советских представителей в ООН. Он заявил, что советские агенты могли проникнуть на американские атомные заводы в Канаде и призвал усилить меры безопасности на всех атомных объектах. По всем пунктам, кроме первого, эксперт ошибался.

Читайте также: "БОЖЕ МОЙ, ЧТО МЫ НАТВОРИЛИ!"

3 февраля 1950 года в Лондоне по обвинению в передаче секретной информации русским арестован ведущий ядерный физик Клаус Фукс. Доказательства вины Фукса были обнаружены американским ФБР, передавшим эти сведения своим английским коллегам. Если вина Фукса будет доказана, ему грозит 14 лет тюремного заключения.

Читайте также:

"Завербованные часто не знали, на какую страну работают"

Почему Штирлиц не помешал Гитлеру сделать атомную бомбу?

3 февраля 1958 года в прокат вышел фильм Юлия Райзмана "Коммунист". Сыгранная в нем Евгением Урбанским роль Василия Губанова сделала знаменитым имя актера.

Читайте также: Кино — хроникер советского времени

3 февраля 1969 года новым лидером Организации Освобождения Палестины избран Ясир Арафат - основатель и глава военизированной организации Фатах.

Читайте также:

Кто отравил Ясира Арафата?

Тайна смерти Арафата до сих пор не раскрыта?

3 февраля 1987 года по обвинению в получении взяток арестован зять Л. И. Брежнева — первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Чурбанов.

Читайте также: Жизнь без взятки — судьба на ветер

3 февраля 1989 года в Парагвае свергнут генерал Стресснер, правивший как диктатор 35 лет. Пришедшие к власти военные провозгласили демократический путь развития страны.

Читайте также: Стресснер: нацистский кошмар Парагвая

Дни рождения

3 февраля 1809 года родился Феликс Мендельсон (Felix Mendelssohn Bartholdy) (1809 — 4.11.1847), немецкий композитор, основатель первой немецкой консерватории в 1843 году в Лейпциге.

Читайте также: Самый известный "свадебный марш" сочинил закоренелый холостяк?

3 февраля 1862 года родился Савва Морозов (1862 — 26.5.1905), знаменитый промышленник и меценат, не только ставший одним из создателей Московского художественного театра, но и вложивший свои миллионы в русскую революцию.

Читайте также: Три легенды о Савве Морозове

3 февраля 1874 года родилась Гертруда Стайн (Gertrude Stein) (1874 — 27.7.1946), американская писательница.

Читайте также: Маршрут для настоящих феминисток

3 февраля 1982 года родилась Вера Брежнева (1982, Днепродзержинск), певица, актриса, телеведущая.

Читайте также:

"Виа Гра": Мужчины видят в нас прежде всего красивых женщин"

Смотрите фоторепортажи:

Веру Брежневу выбрали самой стильной

Вера Брежнева

Скорбные даты

3 февраля 1847 года скончалась Альфонсина Плесси (Alphonsine Plessis) (15.1.1824 — 1847), парижская куртизанка, взявшая себе имя Мари Дюплесси и ставшая прототипом героини романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" и оперы Джузеппе Верди "Травиата". Скончалась от туберкулеза.

Читайте также: Истории любви: Дама с камелиями

3 февраля 2005 года умер Зураб Жвания (9.12.1963 — 2005), премьер-министр Грузии. Обстоятельства смерти политика из-за отравления угарным газом породили большие сомнения в достоверности официальной версии его гибели.

Читайте также: Кому выгодна смерть Зураба Жвания?

3 февраля 2011 года умерла Татьяна Шмыга (31.12.1928 — 2011), артистка оперетты, народная артистка СССР.

Мы писали раньше: Время, когда уходят легенды

3 февраля 2013 года умер Оскар Фельцман (18.2.1921, Одесса — 2013, Москва), композитор.

Читайте также: Владимир Фельцман: "Я не знаю, что такое ностальгия"