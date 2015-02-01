2 февраля: победа под Сталинградом, детектор лжи и День сурка

9:11 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Февраль

2 февраля

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото: Pravda.Ru День в истории 2 февраля

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День сурка

Всемирный день водно-болотных угодий

Православный календарь

День памяти святого преподобного Евфимия Великого (умер в 473 году).

Народная традиция

День Евфимия. Ефимий. День Ефима. Ефимкины метели.

Название Великого Ефимий получил за свою подвижническую жизнь и твердое исповедование православной веры. "Рожденный на Ефима — неспокойный, будто заботой одержим".

Второй день февраля весну показывает: солнечно — к красной весне, ранней весне; пасмурно — жди поздних метелей. "На Ефимия метель — вся Маслена метельная". "На Ефима — с плечи слезай, о масленой гадай". Масленица-блиноедка не за горами. "Помело метлой на Масленицу; придет государыня Масленица метельная".

Именинники: Валерьян, Евсей, Ефим, Лаврентий и Римма.

События

2 февраля 1238 года Хан Батый взял Москву.

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2 февраля 1887 года — где-то с этого времени американцы отмечают День сурка. По народному поверью, если в этот день сурок, выйдя из норы после зимней спячки, увидит свою тень (т. е. день выдался солнечным) и, испугавшись, юркнет обратно, значит зима продержится еще ровно 6 недель. Если же тени нет, это означает, что уже наступила весна и сурку (и нам с вами) пора браться за свои дела. Представьте себе картинку: в небольшом американском городке жители в праздничных нарядах собираются у жилища городского сурка, которого заводят специально только ради этого случая и для которого строят домик где-нибудь в парке, и ждут рассвета. Когда солнце всходит, они стремятся выгнать бедного сурка наружу, чтобы увидеть его реакцию. А тому так спать хочется: какое ему дело до поверий и прочих наших предрассудков?!

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Россия встречает свой День сурка

2 февраля 1922 года в Париже в день сорокалетия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман "Улисс" Джеймса Джойса.

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Полиграф, или детектор лжи, был принципиально разработан еще в конце XIX века, причем авторство идеи приписывается многим людям. 2 февраля 1935 года он нашел первое практическое применение в США, когда усовершенствованный прибор детектива Леонарда Килера (Leonard Keeler) был использован во время процесса над двумя преступниками и его показания послужили доказательством их вины.

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2 февраля 1943 года завершен разгром немецко-фашистских войск в районе Сталинграда. Эта победа, отмечаемая в России как День воинской славы, знаменовала собой коренной перелом в ходе Второй мировой войны и не знает себе равных в мировой истории.

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2 февраля 1957 года прошло три дня после развода с Майклом Уайлдингом, как Элизабет Тейлор в канун своего 25-летия в третий раз вышла замуж - за 47-летнего продюсера Майкла Тодда. Пройдет чуть больше года, и он погибнет в авиакатастрофе.

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2 февраля 1962 года впервые за четыреста лет состоялся "парад планет": восемь из девяти известных планет Солнечной системы выстроились на воображаемой прямой линии.

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Дни рождения

2 февраля 1882 года родился Джеймс Джойс (James Joyce) (1882 — 13.1.1941), ирландский писатель.

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2 февраля 1883 года родился Михаил Фабианович Гнесин (1883 — 5.5.1957), композитор, педагог.

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2 февраля 1904 года родился Валерий Павлович Чкалов (1904 — 15.12.1938), прославленный летчик, Герой Советского Союза.

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2 февраля 1928 года родился Лев Михайлович Жильцов (1928 — 27.2.1996), офицер-подводник, командир атомной подводной лодки К-3, Герой Советского Союза. Звание Героя присвоено в 1962 году за поход и всплытие в районе Северного полюса. Лодке в том же году было присвоено наименование "Ленинский комсомол".

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2 февраля 1935 года родился Евгений Павлович Велихов (1935), физик-академик (1974), возглавивший ныне Общественную палату при президенте России.

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2 февраля 1977 года родилась Шакира (Shakira (Shakira Isabel Mebarak Ripoll)) (1977), колумбийская певица (мать — колумбийка, отец — ливанец). Уже завоевала "Грэмми", правительство страны назначило ее послом доброй воли, а папа римский удостоил певицу аудиенции. Значит, не все добыто одним движением бедра, как могло бы показаться.

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Скорбные даты

2 февраля 1054 года скончался Ярослав Мудрый (~978 — 1054), великий князь киевский.

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2 февраля 1907 года умер Дмитрий Иванович Менделеев (8.2.1834 — 1907), великий ученый, открывший фундаментальный закон природы — периодическую систему химических элементов.

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2 февраля 1942 года умер Даниил Иванович Хармс (Ювачёв) (30.12.1905 — 1942), писатель.

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2 февраля 1945 года скончался Федор Андрианович Полетаев (Поэтан) (14.5.1909 — 1945), партизан, Герой Советского Союза, национальный герой Италии.

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2 февраля 1951 года умер Иван Васильевич Доронин (5.5.1903 — 1951), летчик, один из первых Героев Советского Союза.

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2 февраля 2008 года погибла Катюша (Катюша Ньян) (Katoucha (Niane)) (30.12.1960, Конакри, Гвинея — 2008, Париж), французская модель.

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