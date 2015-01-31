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Елена Тимошкина

1 февраля: Макарьев день, первая подводная лодка и кавалеристы в городе

8:12
Общество » День в истории » Февраль

Православный календарь

День памяти преподобного Макария Великого, Египетского (умер в 390 году).

День в истории 1 февраля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 1 февраля

Однажды он застал в своей келье вора, нагружавшего вещи на стоящего у ворот осла. Преподобный стал молча помогать ему увязывать поклажу. А отпустив с миром, сказал себе: "Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем!"

Народные традиции

Макарьев день. Макарий. День Макария Солнечного.

Макарий Великий считался великим исцелителем и советником. Его кротость и смирение преображали души человеческие. Он говорил: "Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми".

Макарьев день приметный: если погода стоит ясная, значит, весна будет ранняя. Но если пасмурно, не огорчайтесь, посмотрите погоду и на завтра и сопоставьте. "Коли капель — в весну раннюю верь". Если на Макария метель, то долго будет метельная погода. "На Макария да на Ефимия (2 февраля) метель — вся масляна метель". "Макар валенком раздувает самовар". Какова погода первого числа, таков и весь февраль.

С 1 по 15 февраля высевают семена баклажанов и перца.

Именинники 1 февраля: Антон, Арсений, Макар, Марк, Савва и Федор.

События

1 февраля 1851 года в порту немецкого города Киля прошло испытание первой подводной лодки. Офицер Вильгельм Бауэр с двумя помощниками забрался в сконструированную им субмарину "Морской ныряльщик" и погрузился на дно на глубину 15 метров. Однако поднять лодку они не смогли. После того как давление внутри "Ныряльщика" из-за просочившейся сквозь обшивку воды сравнялось с наружным, испытатели открыли люк и выбрались на поверхность, как раз в середине церемонии их отпевания собравшимися на берегу: ведь с момента погружения лодки прошло семь с половиной часов. Более счастливой была судьба второй подлодки Бауэра "Морской дьявол". Свое новое детище он построил в России и успешно продемонстрировал в Кронштадте в сентябре 1856 года во время торжеств по поводу коронации императора Александра II. В экипаж из 11 человек были включены музыканты, и люди на борту находившихся в гавани судов слышали раздававшиеся из-под воды звуки российского гимна. Тогда же были выполнены первые подводные фотосъемки через иллюминаторы лодки.

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Столетие подводных сил: железный след

1 февраля 1859 года, Великая княгиня Елена Павловна (супруга младшего брата Николая I — Михаила) первая в России приступила к освобождению своих 15 тысяч крепостных в имении Карловка Полтавской губернии. В 1861 году, в день своего рождения, Александр II учредил наградную медаль "За труды по освобождению крестьян", на которой был изображен профиль императора и надпись: "Благодарю". Княгиня Елена Павловна вложила много сил в разработку крестьянской реформы. И, тем не менее, была очень удивлена и растрогана, когда при награждении сотрудников Редакционных комиссий племянник вручил и ей драгоценную для нее памятную медаль.

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1 февраля 1920 года в американском городе Сант-Пол, штат Минессота, впервые был представлен публике первый бронированный автомобиль. В то время подобное средство передвижения было необычайно высоко востребовано, благодаря большим суммам наличных, постоянно перевозимых банками. Но торжество технологий продолжалось недолго, всего семь лет. В 1927 году первый бронированный автомобиль был ограблен в Питсбурге, штат Пенсильвания, так называемой бандой "плоскоголовых". Преступники унесли с собой 104 тысячи 250 долларов.

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1 февраля 1920 года образована Королевская канадская конная полиция, о которой большинство из нас знает лишь по фильмам и сериалам благодаря красной парадной форме ее сотрудников.

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1 февраля 1951 года прошло третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде стало первым ядерным взрывом, показанным по телевидению.

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1 февраля 1958 года в связи с предстоящим 75-летием Семену Михайловичу Буденному присвоено звание Героя Советского Союза. К концу жизни он станет трижды Героем.

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1 февраля 2009 года — день интронизации Патриарха Кирилла.

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Дни рождения

1 февраля 1931 года родился Борис Николаевич Ельцин (1931 — 23.4.2007), первый президент России.

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1 февраля 1934 года родилась Марина Викторовна Кондратьева (1934), балерина Большого театра, народная артистка СССР.

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1 февраля 1939 года родилась Екатерина Сергеевна Максимова (1939 — 28.4.2009), балерина, народная артистка СССР.

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1 февраля 1965 года родилась Стефани (1965), принцесса Монако.

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1 февраля 1965 года родился Брэндон Брюс Ли (1965 — 31.3.1993), американский киноактер, сын Брюса Ли. Как и отец, он овладел боевыми искусствами и драматическим мастерством, его кинематографическая карьера складывалась успешно. Смерть отца в 32 года была нелепа и неожиданна, но Брэндон прожил еще меньше, когда во время съемок эпизода фильма "Ворон" с использованием холостых патронов получил смертельное ранение. Врачи пять часов боролись за его жизнь, но оказались бессильны. До его свадьбы оставалось всего две с половиной недели.

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Скорбные даты

1 февраля 1851 года умерла Мэри Уоллстоункрафт Шелли (30.8.1797 — 1851), английская писательница, рассказавшая нам историю Франкенштейна.

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1 февраля 1957 года умер Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus) (23.9.1890 — 1957), немецкий генерал-фельдмаршал, плененный в Сталинграде.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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