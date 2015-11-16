Международный день солидарности студентов
Международный день недоношенных
День участкового
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Международный день отказа от курения
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Рюмка и сигарета - настоящие враги России
И зимой, и летом живи без сигареты!
Православный календарь
День памяти преподобного Иоанникия Великого (умер в 846 году).
Именинники: Аникей, Никандр и Симон.
17 ноября 1855 года шотландский исследователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев увидел водопад на реке Замбези высотой 120 метров. Он назвал его именем королевы Виктории.
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17 ноября 1888 года в Петербурге под управлением автора впервые исполнена Пятая симфония Петра Ильича Чайковского, холодно встреченная критиками.
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Чайковский был гетеросексуалом?
"При его жизни подобное обвинение вообще не выдвигалось"
Эксперты: Чайковский не был гомосексуалистом
17 ноября 1948 года крейсер "Аврора" поставлен на вечную стоянку.
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"Аврору" хотят поставить "под ружье"
"Колыбель революции" утопили под Питером
17 ноября 1962 года вышел очередной номер журнала "Новый мир", в котором была опубликована повесть "Один день Ивана Денисовича". Страна впервые узнала имя Александра Солженицына.
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Солженицын: Бомбить иль не бомбить СССР?
Солженицын — "великий" писатель, но не патриот
17 ноября 1989 года Рудольф Нуриев вновь вышел на сцену родного Кировского театра (в балете "Сильфида").
Мы писали раньше: "Я танцую для собственного удовольствия…"
Дни рождения
17 ноября 1906 года родился Соитиро Хонда, японский промышленник и инженер, основатель знаменитой компании.
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17 ноября 1926 года родился Котэ (Константин Иванович) Махарадзе, грузинский театральный актер, режиссер, спортивный комментатор. Муж Софико Чиаурели.
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17 ноября 1942 года родился Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер.
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Первая ласточка в череде соблазнов
17 ноября 1965 года родилась Руслана Писанка (Писанко), украинская киноактриса, телеведущая.
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Скорбные даты
17 ноября 1558 года умерла Мария I Тюдор, английская королева с 1553 года. Восстановила католицизм, жестоко преследуя сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавая Мэри.
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17 ноября 1796 года скончалась Екатерина II Великая, российская императрица.
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Истории любви: Немецкое счастье императора
Секретная губерния Екатерины Великой
17 ноября 1917 года умер Огюст Роден (Auguste Rodin), французский скульптор.
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Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание