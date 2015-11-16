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17 ноября: День участкового, водопад Виктория и крейсер "Аврора"

Общество » День в истории » Ноябрь

Международный день солидарности студентов

Листок календаря, 17

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Православный календарь

День памяти преподобного Иоанникия Великого (умер в 846 году).

Именинники: Аникей, Никандр и Симон.

События

17 ноября 1855 года шотландский исследователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев увидел водопад на реке Замбези высотой 120 метров. Он назвал его именем королевы Виктории.

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17 ноября 1888 года в Петербурге под управлением автора впервые исполнена Пятая симфония Петра Ильича Чайковского, холодно встреченная критиками.

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17 ноября 1948 года крейсер "Аврора" поставлен на вечную стоянку.

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17 ноября 1962 года вышел очередной номер журнала "Новый мир", в котором была опубликована повесть "Один день Ивана Денисовича". Страна впервые узнала имя Александра Солженицына.

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17 ноября 1989 года Рудольф Нуриев вновь вышел на сцену родного Кировского театра (в балете "Сильфида").

Мы писали раньше: "Я танцую для собственного удовольствия…"

Дни рождения

17 ноября 1906 года родился Соитиро Хонда, японский промышленник и инженер, основатель знаменитой компании.

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17 ноября 1926 года родился Котэ (Константин Иванович) Махарадзе, грузинский театральный актер, режиссер, спортивный комментатор. Муж Софико Чиаурели.

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17 ноября 1942 года родился Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер.

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17 ноября 1965 года родилась Руслана Писанка (Писанко), украинская киноактриса, телеведущая.

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Скорбные даты

17 ноября 1558 года умерла Мария I Тюдор, английская королева с 1553 года. Восстановила католицизм, жестоко преследуя сторонников Реформации, за что получила прозвище Кровавая Мэри.

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17 ноября 1796 года скончалась Екатерина II Великая, российская императрица.

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17 ноября 1917 года умер Огюст Роден (Auguste Rodin), французский скульптор.

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