16 ноября: День терпимости, очень значимый день для Пушкина и падение Габсбургов

Международный день толерантности

Всероссийский день проектировщика

Всероссийский день самбо (до 18.11)

Православный календарь

День памяти мученика Акепсима, епископа (IV век) и др.

Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV в.)

Именинники: Георгий, Иосиф и Юрий.

События

16 ноября 1532 года отряд испанского конкистадора Франсиско Писарро пленил правителя империии инков Атауальпу XIV.

Читайте также:

Инки — социализм с индейским лицом?

Мельница заблуждений: что такое Эльдорадо

Перу, таинственная страна инков

16 ноября 1830 года в первую болдинскую осень, когда из-за эпидемии холеры поэт был вынужден три месяца провести в имении отца, А.С. Пушкин завершил работу над трагедией "Каменный гость". Еще через два дня будет окончена трагедия "Пир во время чумы". Кроме стихотворений, Пушкин написал за этот период "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", поэму "Домик в Коломне", "Сказку о попе и о работнике его Балде", трагедии "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", завершил работу над "Евгением Онегиным".

А 16 ноября 1833 года А. С. Пушкин окончил в Болдине работу над "Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях".

Читайте также:

Где на самом деле похоронен Пушкин?

Пушкин и белены объевшаяся баба

16 ноября 1836 года А. C. Пушкин получил анонимный пасквиль, оскорбительный для его чести и чести его жены. Заподозрив в составлении анонимного письма нидерландского посланника при русском дворе барона Геккерна, поэт на следующий день вызвал на дуэль приемного сына барона Дантеса. Тогда усилиями Геккерна и друзей Пушкина дуэль удалось предотвратить.

Читайте также:

Поздняя любовь Натальи Гончаровой

Пушкина убили слухи заговорщиков

Страх и ненависть в Санкт-Петербурге

16 ноября 1848 года в Лондоне свой последний концерт дал великий польский композитор Фридерик Шопен. Уже тяжело больной, он через год скончается в Париже

Читайте также:

Ученые нашли объяснение галлюцинациям Шопена

Нашелся уникальный фотоснимок Фредерика Шопена

16 ноября 1918 года в Будапеште Венгрия провозглашена республикой. Тем самым был положен конец почти четырехсотлетнему правлению династии Габсбургов.

Читайте также: Габсбургов погубило кровосмешение

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев остановили прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 фашистских танков. Политрук Василий Клочков обратился к бойцам со словами: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!", ставшие девизом всех защитников столицы. Вооруженные гранатами, бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми ружьями панфиловцы подбили сначала 14 танков, затем еще 18. Тяжело раненый политрук со связкой гранат бросился под танк и взорвал его вместе с собой. Считалось, что все герои погибли, но после войны стало известно, что пятеро остались живы.

Читайте также:

Захар Прилепин: 28 панфиловцев - миф? Тогда и Окуджава тоже

Советского солдата гнобят, потому что боятся

Как один журналист "победил" 28 героев

Крах "Барбароссы" под Москвой глазами немцев

16 ноября 1956 года в СССР на экраны вышел фильм Александра Птушко "Илья Муромец", поставленный по русским народным былинам и ставший первым советским широкоэкранным фильмом.

Читайте также:

Кинематограф СССР 70-х: женщины и язычество

Почему у нас и детское кино "18+"?

Александр Птушко — режиссер сакрального кино

Золотой век от хоббитов — переворот для хиппи

16 ноября 1959 года на Бродвее состоялась премьера мюзикла "Звуки музыки" Роджерса и Хаммерштайна.

Читайте также: Звуки музыки прославили Австрию

16-17 ноября 1966 года на территории от запада Северной Америки до востока СССР был виден самый крупный метеоритный дождь (2300 метеоритов в минуту).

Читайте также:

Тандемный перехватчик против астероидной угрозы

Раскрыта еще одна тайна челябинского болида

Метеориты — космические сплетники

Дождь из метеоров принесет золото

Динозавров уничтожили метеоритные бомбардировки?

16 ноября 1969 года информационные агентства передали сообщение об убийстве 567 жителей деревни Май Лай вьетнамской провинции Сонгми взводом американских солдат.

Читайте также:

Йемен — повторение Вьетнама и Афганистана

США как крестный отец всех террористов мира

Вьетнам и РФ — геополитика важнее экономики

Вьетнамская фига для Маккейна

16 ноября 1972 года американская компания "Пепсико" объявила о продаже со следующего года в СССР пепси-колы. В обмен компания получила эксклюзивные права на продажу в США водки "Столичная".

Читайте также:

Как СССР обменял водку на "Пепси"

Пепси-Кола станет алкогольной

16 ноября 1996 года в результате взрыва девятиэтажного жилого дома в дагестанском Каспийске, в котором проживали семьи российских пограничников, погибли 68 человек.

Читайте также: Терроризм: лицо ненависти

16 ноября 2000 года генеральный директор Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев на пресс-конференции в Доме правительства заявил о том, что космическая станция "Мир" будет затоплена в Тихом океане в конце февраля 2001 года.

Читайте также: Последние дни МКС "Мир". Как это было

Дни рождения

16 ноября 42 года до нашей эры родился Юлий Цезарь Август Тиберий (Tiberius), второй римский император.

Читайте также: Истории любви: Цезарь и падение нравов

16 ноября 1766 года родился Родольф Крейцер (Rodolphe Kreutzer), французский скрипач, композитор.

Читайте также: Крейцер не играл свою сонату

16 ноября 1874 года родился Александр Колчак, адмирал, полярный исследователь, участник русско-японской и Первой мировой войн, "верховный правитель" в Гражданскую войну.

Читайте также:

Как Запад погубил российского адмирала

"Адмиралъ": история жизни и любви станет сериалом

Константин Хабенский: "Не хотелось быть костюмированным героем"

Глубоководные "Миры" отыщут золото Колчака?

16 ноября 1900 года родился Николай Эрдман, драматург ("Мандат", "Самоубийца"), киносценарист ("Веселые ребята", "Волга - Волга", "Смелые люди", "Огонь, вода и медные трубы").

Мы писали раньше: ДРАМАТУРГ, КОТОРОГО ЛИШИЛИ ДЕЛА

16 ноября 1919 года родился Анатолий Добрынин, советский дипломат, посол в США (1962-86).

Мы писали раньше:

Взгляд на Карибский кризис спустя 50 лет

"Вскоре должна вспыхнуть война, в которой погибнут миллионы русских и американцев"

"Дыхание ядерной войны остудило горячие головы американцев"

16 ноября 1951 года родился Александр Некипелов, экономист, директор Московской школы экономики МГУ, академик (1997) и вице-президент РАН.

Читайте также:

"Реформа РАН" на чиновничий манер

Хроника "Убийства РАН" глазами ученых

Чаепития в Академии: Науке нужен покой

Скорбные даты

16 ноября 1941 года погиб Василий Клочков, младший политрук, Герой Советского Союза.

Читайте также: Как один журналист "победил" 28 героев