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16 ноября: День терпимости, очень значимый день для Пушкина и падение Габсбургов

Общество » День в истории » Ноябрь

Международный день толерантности

Листок календаря, 16

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Всероссийский день самбо (до 18.11)

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День памяти мученика Акепсима, епископа (IV век) и др.

Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV в.)

Именинники: Георгий, Иосиф и Юрий.

События

16 ноября 1532 года отряд испанского конкистадора Франсиско Писарро пленил правителя империии инков Атауальпу XIV.

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16 ноября 1830 года в первую болдинскую осень, когда из-за эпидемии холеры поэт был вынужден три месяца провести в имении отца, А.С. Пушкин завершил работу над трагедией "Каменный гость". Еще через два дня будет окончена трагедия "Пир во время чумы". Кроме стихотворений, Пушкин написал за этот период "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", поэму "Домик в Коломне", "Сказку о попе и о работнике его Балде", трагедии "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", завершил работу над "Евгением Онегиным".

А 16 ноября 1833 года А. С. Пушкин окончил в Болдине работу над "Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях".

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Пушкин и белены объевшаяся баба

16 ноября 1836 года А. C. Пушкин получил анонимный пасквиль, оскорбительный для его чести и чести его жены. Заподозрив в составлении анонимного письма нидерландского посланника при русском дворе барона Геккерна, поэт на следующий день вызвал на дуэль приемного сына барона Дантеса. Тогда усилиями Геккерна и друзей Пушкина дуэль удалось предотвратить.

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Страх и ненависть в Санкт-Петербурге

16 ноября 1848 года в Лондоне свой последний концерт дал великий польский композитор Фридерик Шопен. Уже тяжело больной, он через год скончается в Париже

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16 ноября 1918 года в Будапеште Венгрия провозглашена республикой. Тем самым был положен конец почти четырехсотлетнему правлению династии Габсбургов.

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16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев остановили прорывавшиеся к Волоколамскому шоссе 50 фашистских танков. Политрук Василий Клочков обратился к бойцам со словами: "Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!", ставшие девизом всех защитников столицы. Вооруженные гранатами, бутылками с зажигательной смесью и противотанковыми ружьями панфиловцы подбили сначала 14 танков, затем еще 18. Тяжело раненый политрук со связкой гранат бросился под танк и взорвал его вместе с собой. Считалось, что все герои погибли, но после войны стало известно, что пятеро остались живы.

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16 ноября 1956 года в СССР на экраны вышел фильм Александра Птушко "Илья Муромец", поставленный по русским народным былинам и ставший первым советским широкоэкранным фильмом.

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16 ноября 1959 года на Бродвее состоялась премьера мюзикла "Звуки музыки" Роджерса и Хаммерштайна.

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16-17 ноября 1966 года на территории от запада Северной Америки до востока СССР был виден самый крупный метеоритный дождь (2300 метеоритов в минуту).

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16 ноября 1969 года информационные агентства передали сообщение об убийстве 567 жителей деревни Май Лай вьетнамской провинции Сонгми взводом американских солдат.

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Вьетнамская фига для Маккейна

16 ноября 1972 года американская компания "Пепсико" объявила о продаже со следующего года в СССР пепси-колы. В обмен компания получила эксклюзивные права на продажу в США водки "Столичная".

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Как СССР обменял водку на "Пепси"

Пепси-Кола станет алкогольной

16 ноября 1996 года в результате взрыва девятиэтажного жилого дома в дагестанском Каспийске, в котором проживали семьи российских пограничников, погибли 68 человек.

Читайте также: Терроризм: лицо ненависти

16 ноября 2000 года генеральный директор Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев на пресс-конференции в Доме правительства заявил о том, что космическая станция "Мир" будет затоплена в Тихом океане в конце февраля 2001 года.

Читайте также: Последние дни МКС "Мир". Как это было

Дни рождения

16 ноября 42 года до нашей эры родился Юлий Цезарь Август Тиберий (Tiberius), второй римский император.

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16 ноября 1766 года родился Родольф Крейцер (Rodolphe Kreutzer), французский скрипач, композитор.

Читайте также: Крейцер не играл свою сонату

16 ноября 1874 года родился Александр Колчак, адмирал, полярный исследователь, участник русско-японской и Первой мировой войн, "верховный правитель" в Гражданскую войну.

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16 ноября 1900 года родился Николай Эрдман, драматург ("Мандат", "Самоубийца"), киносценарист ("Веселые ребята", "Волга - Волга", "Смелые люди", "Огонь, вода и медные трубы").

Мы писали раньше: ДРАМАТУРГ, КОТОРОГО ЛИШИЛИ ДЕЛА 

16 ноября 1919 года родился Анатолий Добрынин, советский дипломат, посол в США (1962-86).

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16 ноября 1951 года родился Александр Некипелов, экономист, директор Московской школы экономики МГУ, академик (1997) и вице-президент РАН.

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Скорбные даты

16 ноября 1941 года погиб Василий Клочков, младший политрук, Герой Советского Союза.

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