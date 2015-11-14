15 ноября: Праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона

Всероссийский день призывника

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Православный календарь

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста и других (умерли в 345 году).

Мученик Акиндин вместе с мучениками Пигасием и Амнеподистом были придворными персидского царя, пострадали за веру в Святую Троицу.

Их истязали плетьми, вешали над костром, чтобы задушить дымом; клали на решетку, под которой разводили огонь; наконец отрубили головы. Когда мучеников вели к месту казни, за ними следовала толпа христиан. Царь приказал их всех уничтожить, около семи тысяч человек.

Народный календарь

День Акиндина. Акиндин и Пегасий. Акундин. "Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит".

"С Акиндина по деревням постоянно слышались перестуки мялиц и цепов. Обминали коноплю и лен, продолжали обмолачивать хлеб".

Последний срок отлета уток, грачей. 15-20 ноября — устойчивое промерзание почвы.

Именинники: Афоний, Леопольд и Маркиан.

События

15 ноября 1492 года Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы.

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Археологи сняли с Колумба страшное обвинение

15 ноября 1774 года в Москву в железной клетке доставлен Емельян Пугачев.

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15 ноября 1920 года в Женеве открылась первая ассамблея Лиги наций, созданной годом ранее.

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ООН для России — чемодан без ручки?

15 ноября 1969 года Дженис Джоплин арестована во время концерта в Тампе (Флорида) за "использование вульгарных и нецензурных выражений". Когда полицейский стал требовать от зрителей не покидать свои места, она обратилась к нему со словами: "Отвяжись от этих людей! Ты сам-то купил билет за пять долларов?" (в сглаженном переводе). Освобождена певица была лишь после уплаты залога в 504 доллара.

Читайте также: Дженис Джоплин: секс, наркотики и рок-н-ролл?

15 ноября 1969 года 250-тысячная антивоенная демонстрация прошла по улицам Вашингтона. Ее участники протестовали против участия США во вьетнамской войне.

Читайте также: США воевали чаще, чем ежегодно

15 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) состоялась первая встреча лидеров Великобритании, США, Италии, ФРГ, Франции и Японии, положившая начало регулярным совещаниям "большой семерки" (с 1976 года к ним присоединилась Канада). Россия участвует в саммитах с 1992 года, а в 1997-м она стала полноправным членом уже "большой восьмерки".

Читайте также: Россия покажет G8 кузькину мать

15 ноября 1988 года с космодрома Байконур осуществлен первый запуск советского космического челнока, названного "Бураном".

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15 ноября 1995 года — последний день перерегистрации акций АО "МММ". Как написал "Московский комсомолец", штурм единственного на всю страну офиса Мавроди на Ленинском проспекте в Москве напоминал по размаху взятие Бастилии.

Читайте также: Вкладчиков "МММ" тоже будут сажать

15 ноября 1996 года Майкл Джексон женился на Дебби Роу.

Читайте также: Документальным фильмом о Майкле Джексоне заинтересовались правоохранительные органы

15 ноября 2002 года новым китайским лидером стал 59-летний Ху Цзиньтао, сменивший Цзян Цзэминя на посту генерального секретаря компартии Китая. В марте Ху Цзиньтао изберут и председателем КНР.

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Во главе КПК встал Ху Цзиньтао, но слово Цзян Цзэминя по-прежнему весомо

Дни рождения

15 ноября 1738 года родился Уильям (Фридрих Вильгельм) Гершель, английский астроном, открывший планету Уран.

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15 ноября 1875 года родился Владимир Русанов, исследователь Арктики.

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15 ноября 1895 года родилась Ольга Николаевна (Романова), великая княжна, разделившая трагическую судьбу всего венценосного семейства.

Читайте также: Ольга Романова - царевна хрустальной души

15 ноября 1898 года родился Сильван Голдман, американский торговец, придумавший тележки для покупателей.

Читайте также: Голдман: на продуктовой тележке к богатству

15 ноября 1912 года родился Михаил Грешилов, офицер-подводник, капитан 1 ранга, Герой Советского Союза.

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15 ноября 1922 года родился Игорь Стечкин, конструктор автоматического оружия.

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15 ноября 1954 года родился Александр Квасьневский, президент Польши (1995-2005).

Мы писали раньше: Черные видения польского президента

Скорбные даты

15 ноября 1934 года умерла Алиса Плезенс Лидделл, девочка из Страны чудес.

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15 ноября 1971 года скончался Рудольф Абель (Вильям Фишер), разведчик-нелегал, Герой Советского Союза. Он назвался полковником Абелем при аресте в 1957 году в память своего друга латыша-чекиста, чтобы дать знать о провале. В 1962 году Абеля обменяли на сбитого летчика-шпиона Пауэрса. Под новым именем он стал известен, после выхода на экран фильма "Мертвый сезон" зрители увидели и его лицо, а настоящее имя было раскрыто только в начале 90-х годов.

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