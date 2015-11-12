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13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода

Общество » День в истории » Ноябрь print

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

Листок календаря, 13

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День апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век).

Народный календарь

Праздник охотников. Охотничий праздник. Юровая. В этот день отмечают праздник охотники. "Коли на Юровую волки стаями ходят — быть голоду, мору, либо войне". "Заяц поперек дороги перебежал — неудача".

Праздник иртышских рыбаков.

Именинники: Мавра, Наркис, Никодим, Спиридон и Станислав.

События

13 ноября 1862 года Льюис Кэрролл сдержал обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записав в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству".

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13 ноября 1993 года американская кинозвезда Мишель Пфайффер вышла замуж за кинопродюсера Дэвида Келли.

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13 ноября 2007 года бывшая российская военная база в Батуми передана Грузии. Передача состоялась почти на год раньше оговоренного ранее срока.

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Дни рождения

13 ноября 354 года родился Аврелий Августин Блаженный, крупнейший христианский теолог своего времени.

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13 ноября 1718 года родился Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский, первый лорд Адмиралтейства. Английский политик XVIII века, обессмертивший свое имя привычкой перекусывать ломтем мяса, положенного между двумя тостами, чтобы не прерывать многочасовое сидение за карточным столом. Заядлый игрок, в 1762 году он провел за карточным столом целые сутки, питаясь одними бутербродами. После этого всего его знакомые, а затем и весь мир стали звать их сэндвичами.

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13 ноября 1914 года родился Георгий Бабакин, главный конструктор советских автоматических станций для исследования Луны и планет Солнечной системы, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР.

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13 ноября 1926 года родился Николай Ватолин, металлург, академик (1981), лауреат двух Государственных премий. В течение 30 лет (1967-97) руководил Институтом металлургии Уральского отделения РАН, расположенного в Екатеринбурге.

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13 ноября 1955 года родилась Вупи Голдберг, американская киноактриса. Имеются сомнения в истинности года ее рождения: по некоторым источникам она старше на 5-6 лет. Объясняют это тем, что, бросив школу в 14 лет и пытаясь устроиться на работу, ей пришлось соврать о своем возрасте.

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Скорбные даты

13 ноября 1779 года умер Томас Чиппендейл, английский мебельщик.

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13 ноября 1948 года скончался Александр Вишневский, хирург, создатель научной школы. Предложил метод новокаиновой блокады, придумал антисептическое средство — мазь Вишневского, применяющуюся для лечения ран, трофических язв, пролежней.

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13 ноября 1975 года умерла Ольга Берггольц, поэтесса.

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13 ноября 1985 года скончался Александр Покрышкин, летчик-ас, трижды Герой Советского Союза.

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