День войск радиационной, химической и биологической защиты России
Международный день слепых
День апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век).
Праздник охотников. Охотничий праздник. Юровая. В этот день отмечают праздник охотники. "Коли на Юровую волки стаями ходят — быть голоду, мору, либо войне". "Заяц поперек дороги перебежал — неудача".
Праздник иртышских рыбаков.
Именинники: Мавра, Наркис, Никодим, Спиридон и Станислав.
13 ноября 1862 года Льюис Кэрролл сдержал обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записав в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству".
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13 ноября 1993 года американская кинозвезда Мишель Пфайффер вышла замуж за кинопродюсера Дэвида Келли.
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13 ноября 2007 года бывшая российская военная база в Батуми передана Грузии. Передача состоялась почти на год раньше оговоренного ранее срока.
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Дни рождения
13 ноября 354 года родился Аврелий Августин Блаженный, крупнейший христианский теолог своего времени.
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13 ноября 1718 года родился Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвичский, первый лорд Адмиралтейства. Английский политик XVIII века, обессмертивший свое имя привычкой перекусывать ломтем мяса, положенного между двумя тостами, чтобы не прерывать многочасовое сидение за карточным столом. Заядлый игрок, в 1762 году он провел за карточным столом целые сутки, питаясь одними бутербродами. После этого всего его знакомые, а затем и весь мир стали звать их сэндвичами.
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13 ноября 1914 года родился Георгий Бабакин, главный конструктор советских автоматических станций для исследования Луны и планет Солнечной системы, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР.
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13 ноября 1926 года родился Николай Ватолин, металлург, академик (1981), лауреат двух Государственных премий. В течение 30 лет (1967-97) руководил Институтом металлургии Уральского отделения РАН, расположенного в Екатеринбурге.
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13 ноября 1955 года родилась Вупи Голдберг, американская киноактриса. Имеются сомнения в истинности года ее рождения: по некоторым источникам она старше на 5-6 лет. Объясняют это тем, что, бросив школу в 14 лет и пытаясь устроиться на работу, ей пришлось соврать о своем возрасте.
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13 ноября 1779 года умер Томас Чиппендейл, английский мебельщик.
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13 ноября 1948 года скончался Александр Вишневский, хирург, создатель научной школы. Предложил метод новокаиновой блокады, придумал антисептическое средство — мазь Вишневского, применяющуюся для лечения ран, трофических язв, пролежней.
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Мазь Вишневского, или Рожденная в войну
13 ноября 1975 года умерла Ольга Берггольц, поэтесса.
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13 ноября 1985 года скончался Александр Покрышкин, летчик-ас, трижды Герой Советского Союза.
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Награды Покрышкина — терновый венец
Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".