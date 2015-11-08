9 ноября: "Пивной" путч, Берлинская стена и опальный маршал

День отрядов милиции специального назначения системы МВД России

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Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Международный день антиядерных акций

Православный календарь

День преподобного Нестора Летописца Печерского, собирателя древних сказаний. Он написал о жизни Бориса и Глеба, житие преподобного Феодосия Печерского.

Главный труд его жизни — "Повесть временных лет", составленная в 1112 — 1113 годах на основании древнейшего летописного свода, преданий и устных рассказов.

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Именинники: Андрей, Капитолина, Марк и Нестор.

События

9 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт с помощью военных ликвидировал режим Директории (переворот 18 брюмера). Согласно новой конституции власть перешла к трем консулам, первым из которых стал Наполеон. Он был наделен огромными полномочиями: назначал всех офицеров, должностных лиц, судей и членов сената. Существенную роль в успехе переворота сыграл Иоахим МЮРАТ, за что удостоился руки младшей сестры Наполеона КАРОЛИНЫ.

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9 ноября 1921 года Совет Народных Комиссаров назначил пожизненную персональную пенсию Константину Циолковскому.

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Провинциальный учитель, указавший путь в космос

9 ноября 1923 года подавлен "пивной" путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.

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9 ноября 1927 года в Китае обнаружили гигантскую панду.

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9 ноября 1938 года — "Хрустальная ночь" в нацистской Германии. Во время погромов 9-10 ноября было сожжены и разрушены 267 синагог и арестованы около 30 тысяч евреев, отправленных в концентрационные лагеря.

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9 ноября 1966 года Йоко Оно впервые встретила Джона Леннона на художественном показе в Лондоне, где она представляла свою экспозицию "Незаконченные картины и объекты".

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9 ноября 1989 года началось разрушение Берлинской стены.

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9 ноября 1994 года немецкими учеными получен 110-й элемент периодической таблицы, получивший название дармштадтий.

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Дни рождения

9 ноября 1818 года родился Иван Тургенев, писатель.

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9 ноября 1929 года родилась Александра Пахмутова, композитор, народная артистка СССР.

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Скорбные даты

9 ноября 1938 года умер Василий Блюхер, герой гражданской войны, маршал, "враг народа".

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9 ноября 1940 года скончался Невилл Чемберлен, английский премьер (1937-40), подписавший Мюнхенское соглашение 1938 года и тем самым толкнувший мир в пропасть Второй мировой войны.

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9 ноября 1970 года умер Шарль де Голль, французский генерал-президент.

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