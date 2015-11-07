8 ноября: Рентгеновские лучи, последний парад Валерия Саблина и отец всех вампиров

Международный день КВН

Православный календарь

День памяти великомученика Димитрия Солунского (306).

Святой великомученик Димитрий — сын римского проконсула, был воспитан в христианской вере. После смерти отца был поставлен на его место. Вместо борьбы с христианством Димитрий стал проповедовать его. Димитрия заточили в темницу. По его благословлению юноша Нестор вступил в единоборство с язычником и убил его. За что император повелел немедленно казнить Димитрия и Нестора, пронзив их копьями. Позднее на месте его погребения была воздвигнута церковь.

Димитрий Солунский особенно почитается у славянских народов. Его память связывалась с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Он изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках.

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Народный календарь

Дмитриев день. Дмитрий Солунский. Дмитрий.

С этим днем связаны Дмитриевская неделя и Дмитриевская суббота. Это очень чтимые в народе дни.

Дмитриевская неделя называется также Родительской, Дедовской неделей. Вся она поминальная. "Живы родители — почитай, умерли — поминай". В эту неделю ходят в церковь, служат панихиды, ставят свечи на канун. Ходят на кладбище с угощением: поминальными пирогами, блинами, киселем, самоваренным пивом.

Особенно почитается Дмитриевская суббота — суббота, предшествующая Дмитриеву дню. В такую субботу совершается вселенская панихида, повсеместно проводят поминки по усопшим. Проводится поминовение о всех усопших воинах. Всегда проходит торжественно: ходят на могилы, служат там панихиды, устраивают богатые угощения — тризны.

Дмитриевская суббота была установлена великим князем Дмитрием Донским (см.12.10) в память всех воинов, погибших на Куликовом поле в 1380 году, одержавших знаменательную победу над Мамаем (Куликовская битва).

До Дмитриевской субботы "зима не становится". Если в этот день холод и снег — весна будет поздняя и холодная; если оттепель — зима и весна будут теплые. "Дмитриев день — зима уж лезет на плетень". "Весна получится поздней, если этот день окажется на снегу".

"Покойнички на Русь Дмитриев день ведут; покойнички ведут, живых блюдут. Коли отдохнут на дедовой неделе родители (случится оттепель), то и всей зимушке-зиме быть с мокрыми теплинами.

…Считалось также, что чем щедрее приношения для отправляющих панихиды священников и причта, и обильнее их угощение, тем вернее доставляется загробной душе на том свете покой и отрада.

В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит. Коли 8 ноября холод и снег, весна поздняя и холодная, а если оттепель — зима и весна теплые.

Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и Святая по тому. На Митрия реки замерзают (Сибирь). На Дмитрия девки хитрые — собираются выйти замуж, так как после этого дня уже редко бывают в деревнях свадьбы до зимнего мясоеда".

Именинники: Афанасий и Дмитрий.

События

8 ноября 1519 года отряд конкистадоров под руководством Эрнана Кортеса вошел в столицу ацтеков Теночтитлан (Мехико). Верховный вождь ацтеков Монтесума пытался подкупить испанцев, чтобы они отказались от похода на его столицу. Но чем больше золота и драгоценностей он им дарил, тем сильнее конкистадоры стремились проникнуть в город. Когда отряд из 400 солдат оказался в огромном городе и был со всех сторон окружен врагами, Кортес решил захватить в качестве заложника вождя. Донья Марина, наложница Кортеса, ставшая переводчицей у испанцев, своими чарами настолько опутала всех и во всем подозревавшего Монтесуму, что убедила его стать добровольным узником Кортеса. После этого Кортес приказал выдать всех ацтекских военачальников, участвовавших в нападении на отряд испанцев в Веракрусе, и сжег их на костре. Самого вождя для острастки временно заключили в оковы. От имени Монтесумы Кортес стал самовольно править всей страной. Он заставил всех вождей ацтеков присягнуть испанскому королю и обложил их данью золотом.

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8 ноября 1858 года И.С. Тургенев закончил роман "Дворянское гнездо".

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8 ноября 1895 года ректор Вюрцбургского университета Вильгельм Конрад Рёнтген открыл лучи, названные его именем.

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8 ноября 1950 года в небе Кореи произошел первый бой между реактивными самолетами — советскими "мигами" и американскими "сейбрами".

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8 ноября 1961 года в телеэфире состоялась первая игра Клуба веселых и находчивых — КВН.

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8 ноября 1966 года с избрания губернатором Калифорнии началась политическая биография звезды Голливуда Рональда Рейгана, ва 1981 году ставшего 40-м президентом США.

8 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле Балтийского флота "Сторожевой", стоявшем на рижском рейде, произошло восстание, которым руководил замполит Валерий Саблин. По утверждениям Саблина, он вел корабль в Ленинград, чтобы там обнародовать свои требования. Командование использовало авиацию, чтобы остановить мятежный корабль. По приговору военного трибунала Саблина расстреляли.

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Дни рождения

8 ноября 1847 года родился Брэм Стокер, английский писатель. В раннем детстве был инвалидом: не мог не только ходить, но даже стоять. Сумел преодолеть все напасти и в Дублинском университете уже считался великолепным атлетом и футболистом. Славу Стокеру принес роман "Дракула", опубликованный в 1897 году.

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8 ноября 1908 года родилась Марта Геллхорн, американская журналистка, военный корреспондент. Третья жена Эрнеста Хеммингуэя.

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Секретные материалы Хемингуэя

8 ноября 1922 года родился Кристиан Барнард, хирург, осуществивший первую пересадку сердца человеку.

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8 ноября 1924 года родился Дмитрий Язов, последний Маршал Советского Союза (это звание было присвоено за все годы 41 человеку), министр обороны. Для многих его имя связано с событиями августа 1991 года, но мне он запомнился в бытность командующим Среднеазиатским военным округом, когда во время посещения гарнизона будущий маршал читал стихи собравшимся офицерам. И приказа о силовом применении войск он все-таки не отдал.

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8 ноября 1935 года родился Ален Делон, французский киноактер.

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8 ноября 1946 года родился Гус Хиддинк, голландский футбольный тренер. До поры до времени успешно решал поставленные перед ним задачи. Все изменилось, когда был призван стать спасителем сборной России.

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8 ноября 1960 года родился Олег Меньшиков, актер театра и кино.

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Скорбные даты

8 ноября 1674 года скончался Джон Мильтон, английский поэт.

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8 ноября 1709 года умер Димитрий Ростовский (в миру Даниил Туптало), митрополит Ростовский и Ярославский, писатель, проповедник.

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8 ноября 1932 года погибла Надежда Аллилуева, вторая жена И.В. Сталина.

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