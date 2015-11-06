7 ноября: День Октябрьской революции, последняя жертва испанской инквизиции и бенефис Вертинского

День Октябрьской революции 1917 года

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День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади 1941 году

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Православный календарь

День памяти мучеников Маркиана и Мартирия (355 год); преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских (XIV век).

Именинники: Анастасий и Маркиан.

События

7 ноября 1612 года Московский Кремль освобожден народным ополчением во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым от засевших в нем поляков.

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7 ноября 1783 года в Севилье публично сожжена последняя жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак был повешен заслуживший такое наказание преступник.

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С днем рождения, испанская инквизиция!

7 ноября 1830 года вслед за "Скупым рыцарем" Александр Пушкин завершил работу над драмой "Моцарт и Сальери".

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7 ноября 1917 года в столице России Петрограде свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

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"И юный Октябрь впереди…"

7 ноября 1917 года в Москве прошел первый бенефис Александра Вертинского.

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7 ноября 1921 года в Риме основана Национальная фашистская партия во главе с Бенито Муссолини.

Мы писали раньше: Отец фашизма — почетный гражданин в Италии

7 ноября 1924 года по Красной площади прошли первые советские автомобили - полуторатонные машины "АМО-Ф-15" Московского автозавода.

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7 ноября 1941 года в СССР на экраны вышла кинокомедия Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" с Мариной Ладыниной, Владимиром Зельдиным и Николаем Крючковым в главных ролях.

Мы писали раньше: Марина Ладынина. Печальная сказка

7 ноября 1941 года — знаменитый военный парад на Красной площади, с которого бойцы уходили на фронт защищать Москву.

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7 ноября 1944 года опубликован приказ Верховного Главнокомандующего № 220 "Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря…"

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7 ноября 1951 года — свадьба Фрэнка Синатры и Авы Гарднер.

Мы писали раньше: Фрэнк Синатра: "король Америки"

7 ноября 1973 года на Центральном телевидении прошла премьера фильма "Как закалялась сталь" с Владимиром Конкиным в роли Павки Корчагина.

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Дни рождения

7 ноября 1867 года родилась Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик.

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7 ноября 1898 года родился Тото, итальянский комик.

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7 ноября 1902 года родилась Рина Зеленая, актриса театра, кино и эстрады.

Мы писали раньше: Зеленая богиня

7 ноября 1903 года родился Георгий Милляр, актер — любимец детей, сыгравший в кино Кащея Бессмертного, Бабу-ягу и прочую нечисть.

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7 ноября 1917 года родился Лев Кербель, скульптор, вице-президент Российской академии художеств, народный художник СССР (1977), Герой Социалистического Труда (1985), лауреат Ленинской премии. Одна из последних его работ — монумент экипажу "Курска" в Москве.

Мы писали раньше: ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК "КУРСКУ"

7 ноября 1967 года родилась Оксана Фандера, киноактриса. Жена Филиппа Янковского.

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Скорбные даты

7 ноября 1944 года умер Рихард Зорге, разведчик, Герой Советского Союза.

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7 ноября 2005 года скончался Николай Трофимов, актер Ленинградского театра Комедии, Большого драматического театра, народный артист СССР (1990).

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