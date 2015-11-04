Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Февраль Сентябрь Декабрь
Автор Редакция рубрики "Общество"

5 ноября: Затертый во льдах, третий брак Хемингуэя и знаменитый Алеша

Общество » День в истории » Ноябрь print

День военного разведчика

Листок календаря, 5

Православный календарь

День памяти святого апостола Иакова (63 год).

Святой Иаков — брат Господень по плоти, сын Иосифа, мужа Пресвятой Богородицы. С детских лет уверовал во Христа и стал его апостолом. Он был первым иерусалимским епископом, посвященным самим Христом.

Он многих обратил в христианство. За веру в Христа иудеи столкнули его с храма и добили камнями. Он написал чин Божественной литургии.

"С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященном Богу. Назореи давали обет соблюдения девства, воздержания от вина, не вкушали мясной пищи, не стригли волос. Обет назорейства означал жизнь чистую и святую".

Читайте также: Двенадцать апостолов — сияющие камни Церкви

Народный календарь

Яков день. Иаков. Яков. "Коли на Якова крупица (снежная крупа, мелкий град), то с Матрены (22 ноября) зима на ноги станет".

Именинники: Елисей, Игнатий и Яков.

События

5 ноября 1933 года пароход "Челюскин", заканчивая свой переход по Северному морскому пути, был затерт льдами в Беринговом проливе у острова Диомид и отброшен на север в Чукотское море. Начался его беспримерный ледовый дрейф. Ледорез "Литке", который вышел на помощь, не смог подойти ближе 20 миль и 17 ноября повернул назад.

Читайте также:

Как погибал советский "Титаник"

Полярная драма, ставшая триумфом…

5 ноября 1934 года в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялся первый показ фильма братьев Васильевых "Чапаев".

Читайте также: Как Чапаев стал героем анекдотов

5 ноября 1940 года 41-летний Эрнест Хемингуэй женился на журналистке Марте Геллхорн. Для Хемингуэя это был третий брак, между ними было почти 10 лет разницы в возрасте, но спустя пять лет они расстанутся потому, что Марта не захочет менять свою жизнь военного репортера и следовать тенью за знаменитым мужем.

Читайте также:

Четыре жены и любимое ружье Хемингуэя

Куба открыла доступ к архивам Хемингуэя

Секретные материалы Хемингуэя

5 ноября 1957 года в болгарском городе Пловдиве открыт памятник советским воинам-освободителям — знаменитый Алеша.

Читайте также: Война с памятниками, или Как переписать историю

Дни рождения

5 ноября 1616 года родился Ибрагим Безумный, турецкий султан, восемь лет правивший Османской империей (1640-48).

Читайте также: Безграничная власть гарема и султан Ибрагим

5 ноября 1913 года родилась Вивьен Ли, английская актриса. Ей хватило бы одной роли — Скарлет О'Хара в "Унесенных ветром", чтобы навсегда войти в историю мирового кинематографа. За нее Вивьен в 1940 получила первого "Оскара", а второго ей вручили 12 лет спустя за роль Бланш в "Трамвае "Желание"". В промежутке же были "Мост Ватерлоо", "Леди Гамильтон", "Цезарь и Клеопатра", "Анна Каренина", а последним из ее 19 фильмов стал "Корабль дураков" Стэнли Крамера.

Читайте также: Вивьен Ли — Скарлетт О'Хара из "Унесенных ветром"

5 ноября 1938 года родился Джо Дассен, французский певец. Его дед был родом из Одессы, отец стал известным американским кинорежиссером, а сам Джо — одним из лучших французских шансонье.

Мы писали раньше: Джо Дассен: самый французский из американских певцов

5 ноября 1941 года родился Владимир Колесников, cпециалист в области теории фрикционного взаимодействия, разработки износостойких полимерных композиционных материалов для узлов трения транспортной техники, технологии трения и износа машин и металлополимерных материалов, ректор Ростовского государственного университета путей сообщения, академик РАН (2003).

Читайте также: Чаепития в Академии: Стальные нити в будущее

Скорбные даты

5 ноября 1846 года умер Федор Толстой, граф, полковник, авантюрист и забияка.

Читайте также: Русский граф, американец и цыган в одном лице

5 ноября 1879 года скончался Джеймс Клерк Максвелл, английский физик, создавший знаменитую Кавендишскую лабораторию в Кембридже. Разработал теорию электромагнитного поля.

Читайте также: Курьезы науки: демон Максвелла без батареек?

5 ноября 1925 года умер Сидней (Джордж) Рейли, шпион, авантюрист, организатор заговоров против Советской власти.

Читайте также: "Хохол" № 007

Темы даты события календарь день в истории
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Надо ли поддерживать иммунитет, или он справится сам?
Ноябрь
5 ноября: Затертый во льдах, третий брак Хемингуэя и знаменитый Алеша
Силовые структуры
Почему римская армия сражалась только летом и чем римляне похожи на морских пехотинцев
Новости Все >
Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме
Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
В Москве без происшествий завершился "Русский марш"
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
Украина проигнорировала белую сигнальную ракету ДНР в Петровском
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Шторм сдвинул судно в Канаде, которое застряло в скалах 100 лет назад
Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad
Стали известны способы похудеть без занятий спортом
Последние материалы
Почему римская армия сражалась только летом и чем римляне похожи на морских пехотинцев
5 ноября: Затертый во льдах, третий брак Хемингуэя и знаменитый Алеша
Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
В Москве без происшествий завершился "Русский марш"
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
Типы рака легкого: мелкоклеточный, немелкоклеточный и другие
Украина проигнорировала белую сигнальную ракету ДНР в Петровском
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Открытия
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Соломон Соловьев Рожденные 4 ноября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Пристайко объяснил срыв разведения сил в Петровском
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Народ за казнь нелюдей. Почему власть против?
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Песков: украинская ГТС "развалится" без российского газа
Гражданская война на Балканах. Факты.
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Украина проигнорировала белую сигнальную ракету ДНР в Петровском
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ