5 ноября: Затертый во льдах, третий брак Хемингуэя и знаменитый Алеша

День военного разведчика

Православный календарь

День памяти святого апостола Иакова (63 год).

Святой Иаков — брат Господень по плоти, сын Иосифа, мужа Пресвятой Богородицы. С детских лет уверовал во Христа и стал его апостолом. Он был первым иерусалимским епископом, посвященным самим Христом.

Он многих обратил в христианство. За веру в Христа иудеи столкнули его с храма и добили камнями. Он написал чин Божественной литургии.

"С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященном Богу. Назореи давали обет соблюдения девства, воздержания от вина, не вкушали мясной пищи, не стригли волос. Обет назорейства означал жизнь чистую и святую".

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Народный календарь

Яков день. Иаков. Яков. "Коли на Якова крупица (снежная крупа, мелкий град), то с Матрены (22 ноября) зима на ноги станет".

Именинники: Елисей, Игнатий и Яков.

События

5 ноября 1933 года пароход "Челюскин", заканчивая свой переход по Северному морскому пути, был затерт льдами в Беринговом проливе у острова Диомид и отброшен на север в Чукотское море. Начался его беспримерный ледовый дрейф. Ледорез "Литке", который вышел на помощь, не смог подойти ближе 20 миль и 17 ноября повернул назад.

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5 ноября 1934 года в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялся первый показ фильма братьев Васильевых "Чапаев".

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5 ноября 1940 года 41-летний Эрнест Хемингуэй женился на журналистке Марте Геллхорн. Для Хемингуэя это был третий брак, между ними было почти 10 лет разницы в возрасте, но спустя пять лет они расстанутся потому, что Марта не захочет менять свою жизнь военного репортера и следовать тенью за знаменитым мужем.

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5 ноября 1957 года в болгарском городе Пловдиве открыт памятник советским воинам-освободителям — знаменитый Алеша.

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Дни рождения

5 ноября 1616 года родился Ибрагим Безумный, турецкий султан, восемь лет правивший Османской империей (1640-48).

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5 ноября 1913 года родилась Вивьен Ли, английская актриса. Ей хватило бы одной роли — Скарлет О'Хара в "Унесенных ветром", чтобы навсегда войти в историю мирового кинематографа. За нее Вивьен в 1940 получила первого "Оскара", а второго ей вручили 12 лет спустя за роль Бланш в "Трамвае "Желание"". В промежутке же были "Мост Ватерлоо", "Леди Гамильтон", "Цезарь и Клеопатра", "Анна Каренина", а последним из ее 19 фильмов стал "Корабль дураков" Стэнли Крамера.

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5 ноября 1938 года родился Джо Дассен, французский певец. Его дед был родом из Одессы, отец стал известным американским кинорежиссером, а сам Джо — одним из лучших французских шансонье.

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5 ноября 1941 года родился Владимир Колесников, cпециалист в области теории фрикционного взаимодействия, разработки износостойких полимерных композиционных материалов для узлов трения транспортной техники, технологии трения и износа машин и металлополимерных материалов, ректор Ростовского государственного университета путей сообщения, академик РАН (2003).

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Скорбные даты

5 ноября 1846 года умер Федор Толстой, граф, полковник, авантюрист и забияка.

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5 ноября 1879 года скончался Джеймс Клерк Максвелл, английский физик, создавший знаменитую Кавендишскую лабораторию в Кембридже. Разработал теорию электромагнитного поля.

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5 ноября 1925 года умер Сидней (Джордж) Рейли, шпион, авантюрист, организатор заговоров против Советской власти.

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