4 ноября: День народного единства, Казанская икона Божьей Матери и Дракон флота

День народного единства

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Православный календарь

Празднование Казанской иконы Божией Матери.

Захватившие Россию поляки глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем они овладели Москвой. По призыву патриарха Гермогена русский народ встал на защиту Родины.

В ополчение, возглавляемое князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Народ обратился к образу с молитвой. Воодушевленные русские войска освободили 4 ноября 1612 году Москву от поляков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году в память избавления Москвы и России от поляков.

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Народный календарь

Казанская. Зимняя (осенняя) Казанская — важная дата в народном календаре. Празднуется два раза в году — 21 июля и 4 ноября.

Праздник в народе связан с погодными условиями. "До Казанской не зима, с Казанской не осень". "С Казанской мороз невелик, да стоять не велит". Если на Казанскую "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет". Перелом погоды. С этого дня "скачет морозко по ельничкам, по березничкам, по сухим берегам". Первые зазимки.

Казанская считается "бабьей заступницей". Считается, что влияет и на свадьбы. "Кто на Казансскую женится, счастлив будет". "Кабы всякому по нраву невесту, так бы и царства небесного не надо". "Выбирают корову по рогам, а девку по родителям". "Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи".

Зима на пороге. В день Казанской Богоматери всегда идет дождь. Дождь пойдет, все луночки зальет, а снег пойдет, все дороги заметет. Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. Выезжаешь о Казанской на колесах, а полозья в телегу клади. Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. Матушка Казанская необлыжную (настоящую, неложную) зиму ведет, морозцам дорожку кажет. С Казанской тепло морозу не указ. Ранняя зима — о Казанской на санях. Жениться скорее — в дому прибыльнее.

Зимняя Казанская — еще один традиционный срок расчетов. К этому времени заканчиваются все строительные работы, рабочие получают расчет и возвращаются домой, в свои деревни.

Потерпи, батрак, и у тебя на дворе Казанская будет. И рад бы хозяин поприжать батрака, да Казанская на дворе: она, матушка, всей ряде голова! На Казанскую и у воробья пиво (время расчетов).

Именинники: Аверкий, Александр, Анна, Антонин, Гликерия, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максимиан, Мартиниан, Павел и Федотья.

События

4 ноября 1612 года Москва освобождена от интервентов-поляков войсками под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В современной России эта дата отмечается как День народного единства.

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4 ноября 1830 года в свою первую болдинскую осень Александр Пушкин завершил работу над "Скупым рыцарем".

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4 ноября 1842 года — свадьба Авраама Линкольна и Мэри Тодд.

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4 ноября 1899 года вышла в свет самая знаменитая книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов", лишив нас безмятежного сна и удовольствия полистать какой-нибудь сонник. На обложке стоял год выпуска 1900. Было напечатано всего 600 экземпляров. За первые шесть недель книгу приобрели 123 человека, а весь тираж разошелся лишь спустя 9 лет, но по своему влиянию на мир ее сравнивают с главными творениями Карла Маркса и Чарльза Дарвина. Учение о психоанализе оказалось востребованным тогда, когда мир пережил две мировые войны, многочисленные кризисы, а человеческая психика перестала справляться с возникающими проблемами.

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4 ноября 1922 года англичанин Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Раскопки продолжались два года.

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4 ноября 1939 года на автошоу в Чикаго был впервые продемонстрирован автомобиль с кондиционером.

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4 ноября 1952 года королева Великобритании Елизавета II, занявшая трон после смерти своего отца Георга VI, впервые открыла заседание парламента.

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4 ноября 1963 года "Битлз" выступили в шоу "Королевское варьете" в театре Принца Уэльского перед королевой-матерью, принцессой Маргарет и лордом Сноудоном… Вот тогда Джон Леннон и произнес свою знаменитую фразу: "Те, кто сидит на дешевых местах, хлопайте в ладоши, а вы, — он сделал жест в сторону королевской ложи, — бренчите драгоценностями".

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4 ноября 1969 года Рязанская писательская организация исключила Александра Солженицына из Союза писателей СССР.

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4 ноября 1979 года Иранская "революционная гвардия" захватила американское посольство в Тегеране. Дипломаты и сотрудники посольства удерживались в качестве заложников почти год.

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Дни рождения

4 ноября 1914 года родился Александр Шабалин, командир торпедного катера, дважды Герой Советского Союза.

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4 ноября 1956 года родился Игорь Тальков, певец, автор-исполнитель.

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Скорбные даты

4 ноября 1919 года умерла Софья Толстая, жена и помощница Л.Н. Толстого. Автор повести "Чья вина? ", мемуарных записок "Моя жизнь".

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