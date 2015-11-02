Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Февраль Сентябрь Декабрь
Автор Редакция рубрики "Общество"

3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР

Общество » День в истории » Ноябрь print

День памяти преподобного Илариона Великого. Иларион был первым русским митрополитом. До него митрополичью кафедру на Руси всегда занимали греки.

Листок календаря, 3

Именинники: Гай, Иларион и Яков.

События

3 ноября 1888 года — последняя жертва Джека Потрошителя. Преступника так и не нашли.

Читайте также:

Тайну Джека Потрошителя раскрыла ДНК

Люди-загадки: самый знаменитый маньяк

3 нобяря 1906 года на международной конференции в Берлине принято соглашение об использовании сигнала SOS в качестве призыва о помощи.

Читайте также: Мельница мифов: что означает SOS?

3 ноября 1918 года в Первую мировую войну союзными державами подписано перемирие с Австро-Венгрией.

Мы писали раньше:

Забытая война

Германская империя: уроки падения и расплаты за унижение

90-летие окончания Первой мировой: напоминание Западу о роли России

3 ноября 1939 года в Москве состоялось первое вручение медалей "Золотая Звезда" лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду получили 64 человека. Среди них были участники спасения челюскинцев, полярники, участники дальних перелетов, герои боев в Испании, Китае и Монголии. Первым награды получил один из двух первых дважды Героев Советского Союза Григорий Кравченко.

Читайте также:

Глубоководная эпопея последнего героя СССР

Отто Юльевич Шмидт: герой номер 35

Как погибал советский "Титаник"

3 ноября 1957 года второй в мире спутник был запущен в СССР с живым существом на борту — собакой Лайкой.

Читайте также:

Смерть на витке. Самая известная космическая "дворянка"

Военно-космические собаки, макаки и коты Советского Союза

3 ноября 1963 года — свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. Впоследствии они развелись.

Читайте также: "Небо, сними шляпу! Я к тебе иду!"

3 ноября 1970 года в Чили прошла официальная церемония вступления в должность президента страны Сальвадора Альенде - первого марксиста, победившего на президентских выборах на американском континенте.

Читайте также:

В деле Альенде нашли "мальчиков в штанишках"

Кто убил президента Альенде?

3 ноября 1971 года Аркадий и Борис Стругацкие завершили чистовой вариант повести "Пикник на обочине".

Мы писали раньше:

Борису Стругацкому — 70!

Борис Стругацкий: Фугас, пробивающий стену

3 ноября 1991 года в Мадриде для ведения переговоров впервые встретились с лицом к лицу представители Израиля и Палестины.

Читайте также: Исраэль Шамир: Израиль и Палестина — одна страна

3 ноября 1993 года Синод Русской православной церкви лишил священника Глеба Якунина сана за участие в парламентских выборах.

Читайте также: Об иерейском кресте и российской политике

Дни рождения

3 ноября 1883 года родился Дмитрий Моор, советский график, автор плаката "Ты записался добровольцем?".

Читайте также: Что за "фрукт" дядя Сэм

3 ноября 1949 года родился Александр Градский, певец и композитор.

Читайте также: С чьего голоса поют певческие телешоу?

Скорбные даты

3 ноября 1954 года умер Анри Матисс, французский художник.

Читайте также:

Истории любви: Матисс и натурщица

Уроки русского: Матисс и Лидия

Мы писали раньше: Матисс в музее имени Пушкина

3 ноября 1957 года скончался Вильгельм Райх, австро-американский психолог и психотерапевт, основатель телесноориентированной психотерапии.

Читайте также:

"Отца сексуальной революции" погубили будки

Шизофрения — лишь путь познать неведомое?

Вильгельм Райх и проект "Феникс"

Вильгельм Райх: в тюрьму за науку

3 ноября 1996 года умер Бокасса, людоед, ставший после переворота 1976 года в Центральноафриканской республике императором (до того был 11 лет президентом). В 1979 году свергнут.

Читайте также: Людоед реабилитирован посмертно

3 ноября 2007 года погиб Александр Дедюшко, киноактер (сериалы "Оперативный псевдоним", "Сармат", "Псевдоним "Албанец").

Мы писали раньше: По-настоящему известным Дедюшко сделала авария

3 ноября 2010 года умер Виктор Черномырдин, один из создателей "Газпрома", председатель правительства РФ в труднейшие 90-е годы, посол России на Украине.

Читайте также:

Кризис 1998 года был неизбежен

СОРОК ДВА ДНЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Темы даты события календарь день в истории
Актуальная аналитика
Здоровье
Лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода
Ноябрь
3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР
Силовые структуры
Письма античных воинов
Новости Все >
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
Последние материалы
3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Письма античных воинов
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Как вычислить риелтора-мошенника: советы
Популярное
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Новости Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
США на грани гражданской войны
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ