День памяти преподобного Илариона Великого. Иларион был первым русским митрополитом. До него митрополичью кафедру на Руси всегда занимали греки.
Именинники: Гай, Иларион и Яков.
3 ноября 1888 года — последняя жертва Джека Потрошителя. Преступника так и не нашли.
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Люди-загадки: самый знаменитый маньяк
3 нобяря 1906 года на международной конференции в Берлине принято соглашение об использовании сигнала SOS в качестве призыва о помощи.
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3 ноября 1918 года в Первую мировую войну союзными державами подписано перемирие с Австро-Венгрией.
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Германская империя: уроки падения и расплаты за унижение
90-летие окончания Первой мировой: напоминание Западу о роли России
3 ноября 1939 года в Москве состоялось первое вручение медалей "Золотая Звезда" лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду получили 64 человека. Среди них были участники спасения челюскинцев, полярники, участники дальних перелетов, герои боев в Испании, Китае и Монголии. Первым награды получил один из двух первых дважды Героев Советского Союза Григорий Кравченко.
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Как погибал советский "Титаник"
3 ноября 1957 года второй в мире спутник был запущен в СССР с живым существом на борту — собакой Лайкой.
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3 ноября 1963 года — свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. Впоследствии они развелись.
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3 ноября 1970 года в Чили прошла официальная церемония вступления в должность президента страны Сальвадора Альенде - первого марксиста, победившего на президентских выборах на американском континенте.
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В деле Альенде нашли "мальчиков в штанишках"
3 ноября 1971 года Аркадий и Борис Стругацкие завершили чистовой вариант повести "Пикник на обочине".
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Борис Стругацкий: Фугас, пробивающий стену
3 ноября 1991 года в Мадриде для ведения переговоров впервые встретились с лицом к лицу представители Израиля и Палестины.
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3 ноября 1993 года Синод Русской православной церкви лишил священника Глеба Якунина сана за участие в парламентских выборах.
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3 ноября 1883 года родился Дмитрий Моор, советский график, автор плаката "Ты записался добровольцем?".
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3 ноября 1949 года родился Александр Градский, певец и композитор.
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3 ноября 1954 года умер Анри Матисс, французский художник.
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Мы писали раньше: Матисс в музее имени Пушкина
3 ноября 1957 года скончался Вильгельм Райх, австро-американский психолог и психотерапевт, основатель телесноориентированной психотерапии.
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Вильгельм Райх: в тюрьму за науку
3 ноября 1996 года умер Бокасса, людоед, ставший после переворота 1976 года в Центральноафриканской республике императором (до того был 11 лет президентом). В 1979 году свергнут.
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3 ноября 2007 года погиб Александр Дедюшко, киноактер (сериалы "Оперативный псевдоним", "Сармат", "Псевдоним "Албанец").
Мы писали раньше: По-настоящему известным Дедюшко сделала авария
3 ноября 2010 года умер Виктор Черномырдин, один из создателей "Газпрома", председатель правительства РФ в труднейшие 90-е годы, посол России на Украине.
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Кризис 1998 года был неизбежен
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.