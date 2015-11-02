3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР

День памяти преподобного Илариона Великого. Иларион был первым русским митрополитом. До него митрополичью кафедру на Руси всегда занимали греки.

Именинники: Гай, Иларион и Яков.

События

3 ноября 1888 года — последняя жертва Джека Потрошителя. Преступника так и не нашли.

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3 нобяря 1906 года на международной конференции в Берлине принято соглашение об использовании сигнала SOS в качестве призыва о помощи.

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3 ноября 1918 года в Первую мировую войну союзными державами подписано перемирие с Австро-Венгрией.

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3 ноября 1939 года в Москве состоялось первое вручение медалей "Золотая Звезда" лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза. Награду получили 64 человека. Среди них были участники спасения челюскинцев, полярники, участники дальних перелетов, герои боев в Испании, Китае и Монголии. Первым награды получил один из двух первых дважды Героев Советского Союза Григорий Кравченко.

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3 ноября 1957 года второй в мире спутник был запущен в СССР с живым существом на борту — собакой Лайкой.

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3 ноября 1963 года — свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. Впоследствии они развелись.

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3 ноября 1970 года в Чили прошла официальная церемония вступления в должность президента страны Сальвадора Альенде - первого марксиста, победившего на президентских выборах на американском континенте.

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Кто убил президента Альенде?

3 ноября 1971 года Аркадий и Борис Стругацкие завершили чистовой вариант повести "Пикник на обочине".

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Борис Стругацкий: Фугас, пробивающий стену

3 ноября 1991 года в Мадриде для ведения переговоров впервые встретились с лицом к лицу представители Израиля и Палестины.

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3 ноября 1993 года Синод Русской православной церкви лишил священника Глеба Якунина сана за участие в парламентских выборах.

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Дни рождения

3 ноября 1883 года родился Дмитрий Моор, советский график, автор плаката "Ты записался добровольцем?".

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3 ноября 1949 года родился Александр Градский, певец и композитор.

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Скорбные даты

3 ноября 1954 года умер Анри Матисс, французский художник.

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Мы писали раньше: Матисс в музее имени Пушкина

3 ноября 1957 года скончался Вильгельм Райх, австро-американский психолог и психотерапевт, основатель телесноориентированной психотерапии.

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Вильгельм Райх: в тюрьму за науку

3 ноября 1996 года умер Бокасса, людоед, ставший после переворота 1976 года в Центральноафриканской республике императором (до того был 11 лет президентом). В 1979 году свергнут.

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3 ноября 2007 года погиб Александр Дедюшко, киноактер (сериалы "Оперативный псевдоним", "Сармат", "Псевдоним "Албанец").

Мы писали раньше: По-настоящему известным Дедюшко сделала авария

3 ноября 2010 года умер Виктор Черномырдин, один из создателей "Газпрома", председатель правительства РФ в труднейшие 90-е годы, посол России на Украине.

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