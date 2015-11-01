2 ноября: Первые женщины-герои, Приднестровье в огне и именины Артемов

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Православный календарь

День памяти святого великомученика Артемия. Святой Артемий был выдающимся военачальником. Он много сделал для укрепления христианства в Египте. С началом гонения на христианство претерпел много мучений и пыток. Он был обезглавлен (362).

Народный календарь

Артемий. К Артемию обращаются за помощью при "грыжной болезни".

"Садока молят об избавлении от напрасной смерти".

Именинники: Артем.

События

2 ноября 1938 года звание Героя Советского Союза присвоено первым женщинам. Этой чести был удостоен экипаж самолета АНТ-37 "Родина" в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой.

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2 ноября 1947 года попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м). Сконструированная Говардом Хьюзом летающая лодка H4 "Геркулес" длиной 66,64 м весила 193 тонны, была снабжена восемью двигателями. Пилотировал самолет сам конструктор. Он поднялся в воздух на высоту 70 футов (21,3 м) и пролетел 1000 ярдов (914 м). Первый полет, длившийся около минуты, оказался и последним. Больше самолет в воздух не подымался.

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2 ноября 1990 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье. Подразделения молдавской полиции применили оружие, пытаясь освободить захваченные женщинами Дубоссар помещения райсовета, суда и прокуратуры. Трое человек погибли.

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Дни рождения

2 ноября 1755 года родилась Мария Антуанетта, французская королева.

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2 ноября 1893 года родилась Елена Булгакова (урожд. Нюр(е)нберг, по первому мужу — Неелова, по второму — Шиловская), третья жена писателя М. А. Булгакова. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.

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2 ноября 1906 года родился Даниил Андреев, поэт, писатель, философ. Его главные книги "Русские боги", "Железная мистерия" и "Роза Мира" были опубликованы только в 90-е годы прошлого века.

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2 ноября 1927 года родился Юрий Трутнев, физик, академик (1991), Герой Социалистического Труда.

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Скорбные даты

2 ноября 1813 года скончался Дмитрий Неверовский, герой войны 1812 года.

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2 ноября 1933 года умер Александр Сибиряков, золотопромышленник, исследователь Сибири, почетный гражданин Иркутска.

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2 ноября 1980 года умер Вилли Саттон, известный американский грабитель банков, получивший прозвище "Артист" за искусство перевоплощения. Совершая свои подвиги, выступал в роли охранника, мойщика окон, дипломата, посыльного и т. п.

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