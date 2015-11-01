Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
День памяти святого великомученика Артемия. Святой Артемий был выдающимся военачальником. Он много сделал для укрепления христианства в Египте. С началом гонения на христианство претерпел много мучений и пыток. Он был обезглавлен (362).
Артемий. К Артемию обращаются за помощью при "грыжной болезни".
"Садока молят об избавлении от напрасной смерти".
Именинники: Артем.
2 ноября 1938 года звание Героя Советского Союза присвоено первым женщинам. Этой чести был удостоен экипаж самолета АНТ-37 "Родина" в составе командира Валентины Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой.
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2 ноября 1947 года попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м). Сконструированная Говардом Хьюзом летающая лодка H4 "Геркулес" длиной 66,64 м весила 193 тонны, была снабжена восемью двигателями. Пилотировал самолет сам конструктор. Он поднялся в воздух на высоту 70 футов (21,3 м) и пролетел 1000 ярдов (914 м). Первый полет, длившийся около минуты, оказался и последним. Больше самолет в воздух не подымался.
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2 ноября 1990 года начался вооруженный конфликт в Приднестровье. Подразделения молдавской полиции применили оружие, пытаясь освободить захваченные женщинами Дубоссар помещения райсовета, суда и прокуратуры. Трое человек погибли.
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Дни рождения
2 ноября 1755 года родилась Мария Антуанетта, французская королева.
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2 ноября 1893 года родилась Елена Булгакова (урожд. Нюр(е)нберг, по первому мужу — Неелова, по второму — Шиловская), третья жена писателя М. А. Булгакова. Она стала главным прототипом Маргариты, сохранила архив писателя, добилась публикации его произведений в СССР.
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2 ноября 1906 года родился Даниил Андреев, поэт, писатель, философ. Его главные книги "Русские боги", "Железная мистерия" и "Роза Мира" были опубликованы только в 90-е годы прошлого века.
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2 ноября 1927 года родился Юрий Трутнев, физик, академик (1991), Герой Социалистического Труда.
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2 ноября 1813 года скончался Дмитрий Неверовский, герой войны 1812 года.
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2 ноября 1933 года умер Александр Сибиряков, золотопромышленник, исследователь Сибири, почетный гражданин Иркутска.
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2 ноября 1980 года умер Вилли Саттон, известный американский грабитель банков, получивший прозвище "Артист" за искусство перевоплощения. Совершая свои подвиги, выступал в роли охранника, мойщика окон, дипломата, посыльного и т. п.
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Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.