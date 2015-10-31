1 ноября: Сикстинская капелла, день рождения покера и первый советский грузовик

День судебного пристава

Международный день вегана

Православный календарь

День памяти священномученика Садока, епископа Персидского (умер в 342 году). В народе Садоку молятся об избавлении от напрасной смерти.

Народный календарь

Проводы осени. Встреча зимы.

Именинники: Иван и Уар.

События

1 ноября 1512 года в День всех святых папа римский Юлий II открыл доступ посетителям в Сикстинскую капеллу. Их взорам впервые предстала роспись свода церкви, выполненная скульптором Микеланджело.

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"Зашифрованный" мозг Микеланджело

1 ноября 1597 года в Амстердам вернулись 13 уцелевших членов экспедиции Виллема Баренца, целью которой было открытие Северо-Восточного прохода в Китай. Хотя цель не была достигнута, сам Баренц был похоронен на Новой Земле, людей в медвежьих шкурах и песцовых шапках радостно встречали представители купеческой гильдии, городские чиновники и обычные горожане. Голландия воздала почести своим героям, а рассказ об их путешествии был напечатан за счет ратуши. Книга стала бестселлером того времени.

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1 ноября 1604 года состоялась первая постановка трагедии Шекспира "Отелло" в лондонском дворце Уайтхолл.

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1 ноября 1834 года — первое упоминание в печати о карточной игре покер, описанной как игра лодочников Миссисипи.

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1 ноября 1911 года Роберт Скотт покинул базовый лагерь на мысе Эванса и пошел на штурм Южного полюса. Шестнадцать человек сопровождали десять пони, две собачьи упряжки и два вездехода, которые первыми и вышли из строя. Люди доберутся до полюса 18 января следующего года, но их опередит группа Амундсена, которая ушла на 11 дней раньше, лучше спланировала свой поход и быстрее достигла цели. На обратном пути Скотт и четверо его товарищей, с которыми он совершал заключительную часть пути, погибнут.

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1 ноября 1922 года прекратила свое существование Османская империя. Турция стала республикой.

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1 ноября 1924 года на московском автомобильном заводе "АМО" (ныне ЗИЛ) собран первый грузовой полуторатонный автомобиль из отечественных материалов АМО-Ф-15. 7 ноября первые десять машин прошли во главе колонны демонстрантов по Красной площади в Москве.

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1 ноября 1936 года Муссолини назвал союз Италии с Германией "осью", связывающей Рим с Берлином.

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1 ноября 1952 года — взрыв американцами первой водородной бомбы над атоллом Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане). Официально об этом было сообщено только 2 февраля 1954 года. Термоядерное устройство, прозванное Майк, весило 82 тонны благодаря криогенной холодильной установке, сохранявшей дейтерий в жидком виде. Мощность взрыва составила 10,4 мегатонны, превысив мощность ядерной бомбы, сброшенной на Нагасаки, в 500 раз.

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1 ноября 1954 года — начало национально-освободительной революции в Алжире, направленной против французского колониального правления.

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1 ноября 1955 года в СССР вновь разрешены аборты, запрещенные с 1936 года. Страна быстро вышла на одно из первых мест в мире по этому показателю.

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1 ноября 1962 года прыжки из стратосферы с парашютом совершили испытатели П. И. Долгов и Е. Н. Андреев. Покинув самолет на высоте 26 тысяч метров, Долгов сразу раскрыл парашют, а парашют Андреева должен был сработать только на высоте полутора километров. При приземлении оказалось, что испытания завершились трагически: Долгов погиб во время прыжка из-за разгерметизации скафандра.

Смотрите фоторепортаж: Прыжок из стратосферы на Землю

1 ноября 1989 года Виктор Пугачев совершил первую посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Тбилиси" на самолете СУ-27К. В этот же день первый взлет с этого же корабля, который сегодня называется "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", на самолете Миг-29К выполнил летчик Токтар Аубакиров. Еще позже в тот же день была выполнена первая посадка на ТАКР штурмовика Су-25УТГ, который пилотировали летчики-испытатели Игорь Вотинцев и Александр Кругов. До этого времени в СССР на авианесущих кораблях использовались только самолеты вертикального взлета и посадки Як-38. МиГи и Су значительно превосходили их по своим летным и боевым возможностям.

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Дни рождения

1 ноября 1578 года родился Дмитрий Пожарский, князь, возглавивший вместе с Козьмой Мининым народное ополчение и освободивший от поляков Москву в 1612 году.

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1 ноября 1771 года родился Дмитрий Неверовский, герой войны 1812 года.

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1 ноября 1911 года родился Анри Труайя (Лев Тарасов), французский писатель русского происхождения, член Французской академии.

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1 ноября 1938 года родился Александр Попрядухин, полковник милиции, Герой Советского Союза. В 1973 году он стал участником операции в аэропорту "Внуково" по обезвреживаню банды преступников, захвативших самолет "Як-40" с пассажирами на борту. В критический момент старший лейтенант Попрядухин вызвал огонь на себя, позволив товарищам обезвредить террористов.

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Секретный Герой Советского Союза

Так начинался спецназ

1 ноября 1973 года родилась Мария Порошина, актриса театра и кино ("Ночной дозор", "Всегда говори "всегда", "Анна Герман").

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1 ноября 1973 года родился Айшвария Рай, звезда индийского кино, Мисс мира 1994 года.

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Айшвария Рай — первая красавица Болливуда

Айшвария Рай — индийская королева Голливуда

Скорбные даты

1 ноября 1888 года умер Николай Пржевальский, путешественник.

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1 ноября 1955 года скончался Дейл Карнеги, американский лектор, автор знаменитой книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей".

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1 ноября 1971 года умер Михаил Ромм, кинорежиссер.

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1 ноября 2007 года умер Пол Тиббетс, американский военный летчик, сбросивший в 1945 году атомную бомбу на Хиросиму.

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