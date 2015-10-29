30 октября: День рождения Диего Марадоны и смерть отца Красного Креста и Макса Линдера

День памяти жертв политических репрессий

День рождения Российского Флота

День инженера-механика

Православный календарь

День памяти святого пророка Осии (820 год до Рождества Христова). Пророк Осия своими мудрыми наставлениями обращал язычников к истинной вере. Он возвещал бедствия. Пророчества Осия включены в число книг священного Писания. Скончался в глубокой старости.

Народный календарь

День пророка Осии. День Иосия. Осия. Осий.

"Быстро тает день — не привяжешь за плетень". "Плачет октябрь — холодными слезами". "На пророка Осию колесо прощается с осью" (до весны расстается). Согласно Изборнику 1073 года, в этот день рекомендуется "не мыться часто".

"По скрипу тележных колес на день Осия гадают об урожае".

Именинники: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь и Леонтий.

События

30 октября 1270 года начался восьмой и последний крестовый поход.

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30 октября 1696 года по настоянию Петра Первого основан Российский флот. В этот день у государя было в Преображенском сиденье с боярами о делах. Боярская дума постановила: "Морским судам быть".

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30 октября 1886 года. "Уважаемый сэр, мы прочли Ваш рассказ, и он нам понравился. Мы не сможем опубликовать его в этом году, так как в настоящее время рынок забит дешевой литературой, но, если Вы не возражаете, чтобы эта вещь подождала до следующего года, мы предлагаем Вам двадцать пять фунтов за авторские права", — такое письмо из издательства "Уорд, Локк и Компания" пришло в этот день Артуру Конан Дойлу, разославшему по редакциям свой "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился герой по имени Шерлок Холмс.

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Конан-Дойль: вызов духов на дому

30 октября 1936 года в Германии создан легион "Кондор" - подразделение Люфтваффе из нескольких эскадрилий бомбардировщиков и истребителей, предназначенное для поддержки франкистов во время Гражданской войны в Испании. Первым командиром легиона был назначен генерал-майор Хуго Шперле. Через полгода летчиками легиона была стерта с лица Земли Герника, а приобретенный в Испании боевой опыт немецких летчиков в скором времени испытала на себе вся Европа.

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30 октября 1943 года Федерико Феллини женился на Джульетте Мазине.

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30 октября 1949 года после поступления сообщений об испытании Советским Союзом своей атомной бомбы в США развернулась секретная дискуссия о дальнейшем развитии атомного проекта — создании водородной бомбы. Генеральный консультативный комитет Комиссии по атомной энергии США во главе с Робертом Оппенгеймером выступил против данной программы, мотивируя свое решение тем, что супербомба станет оружием геноцида. Несмотря на заключение комитета о том, что водородная бомба никогда не должна быть произведена, объединенный комитет начальников штабов, государственный департамент, министерство обороны и специальный подкомитет Совета национальной безопасности пришли к выводу, что разработка водородного оружия должна быть продолжена. В 1954 году Оппенгеймер был снят со всех своих постов по обвинению в нелояльности.

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30 октября 1959 года Турция согласилась разместить на своей территории американскую ракетную базу.

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Россия и США померялись… дальностью

30 октября 1959 года после столкновений сторонников независимости и полиции в городе Стэнливиль, когда погибли 30 человек, лидер Национального движения Конго Патрис Лумумба арестован колониальной бельгийской властью.

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30 октября 1974 года узники мордовских лагерей впервые отметили голодовкой день политзаключенных. В 1990 году в память жертва тоталитарного режима на Лубянке был установлен валун, доставленный с территории бывшего Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). С 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий.

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30 октября 1974 года в Лондоне вышла книга Чарли Чаплина "Моя жизнь в кино".

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Дни рождения

30 октября 1960 года родился Диего Марадона, скандальная аргентинская футбольная звезда, чемпион мира 1986 года.

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Скорбные даты

30 октября 1910 года умер Анри Жан Дюнан (8.5.1828 — 1910), швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест", первый лауреат Нобелевской премии мира (1901).

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Сегодня Всемирный день Красного Креста

30 октября 1925 года покончил с собой Макс Линдер (Габриель Лёвьель) (16.12.1883 — 1925), французский киноактер. Покончил с собой.

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