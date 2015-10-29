День памяти жертв политических репрессий
День рождения Российского Флота
День инженера-механика
День памяти святого пророка Осии (820 год до Рождества Христова). Пророк Осия своими мудрыми наставлениями обращал язычников к истинной вере. Он возвещал бедствия. Пророчества Осия включены в число книг священного Писания. Скончался в глубокой старости.
День пророка Осии. День Иосия. Осия. Осий.
"Быстро тает день — не привяжешь за плетень". "Плачет октябрь — холодными слезами". "На пророка Осию колесо прощается с осью" (до весны расстается). Согласно Изборнику 1073 года, в этот день рекомендуется "не мыться часто".
"По скрипу тележных колес на день Осия гадают об урожае".
Именинники: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь и Леонтий.
30 октября 1270 года начался восьмой и последний крестовый поход.
Читайте также: Как были потеряны Крест и Иерусалим
30 октября 1696 года по настоянию Петра Первого основан Российский флот. В этот день у государя было в Преображенском сиденье с боярами о делах. Боярская дума постановила: "Морским судам быть".
Читайте также: Архангельск — историческая родина русского кораблестроения
30 октября 1886 года. "Уважаемый сэр, мы прочли Ваш рассказ, и он нам понравился. Мы не сможем опубликовать его в этом году, так как в настоящее время рынок забит дешевой литературой, но, если Вы не возражаете, чтобы эта вещь подождала до следующего года, мы предлагаем Вам двадцать пять фунтов за авторские права", — такое письмо из издательства "Уорд, Локк и Компания" пришло в этот день Артуру Конан Дойлу, разославшему по редакциям свой "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился герой по имени Шерлок Холмс.
Читайте также:
Счетная машинка Артура Конан Дойла
Конан-Дойль: вызов духов на дому
30 октября 1936 года в Германии создан легион "Кондор" - подразделение Люфтваффе из нескольких эскадрилий бомбардировщиков и истребителей, предназначенное для поддержки франкистов во время Гражданской войны в Испании. Первым командиром легиона был назначен генерал-майор Хуго Шперле. Через полгода летчиками легиона была стерта с лица Земли Герника, а приобретенный в Испании боевой опыт немецких летчиков в скором времени испытала на себе вся Европа.
Мы писали раньше: Дух Гражданской войны над Испанией
30 октября 1943 года Федерико Феллини женился на Джульетте Мазине.
Читайте также: Истории любви: Феллини и его маленькая фея
30 октября 1949 года после поступления сообщений об испытании Советским Союзом своей атомной бомбы в США развернулась секретная дискуссия о дальнейшем развитии атомного проекта — создании водородной бомбы. Генеральный консультативный комитет Комиссии по атомной энергии США во главе с Робертом Оппенгеймером выступил против данной программы, мотивируя свое решение тем, что супербомба станет оружием геноцида. Несмотря на заключение комитета о том, что водородная бомба никогда не должна быть произведена, объединенный комитет начальников штабов, государственный департамент, министерство обороны и специальный подкомитет Совета национальной безопасности пришли к выводу, что разработка водородного оружия должна быть продолжена. В 1954 году Оппенгеймер был снят со всех своих постов по обвинению в нелояльности.
Читайте также: "Отец водородной бомбы" консультировал правительство США по проблемам НЛО
30 октября 1959 года Турция согласилась разместить на своей территории американскую ракетную базу.
Читайте также:
США сейчас растят опасную гидру
РФ-США: чем отличается бритва от молотка
Россия и США померялись… дальностью
30 октября 1959 года после столкновений сторонников независимости и полиции в городе Стэнливиль, когда погибли 30 человек, лидер Национального движения Конго Патрис Лумумба арестован колониальной бельгийской властью.
Читайте также: Кто виноват в смерти Патриса Лумумбы?
30 октября 1974 года узники мордовских лагерей впервые отметили голодовкой день политзаключенных. В 1990 году в память жертва тоталитарного режима на Лубянке был установлен валун, доставленный с территории бывшего Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). С 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий.
Читайте также:
Соловки — яркий цветок в венце России
О наследии Соловецкого монастыря, ставшего достоянием…
История ГУЛАГа на Соловецких островах
30 октября 1974 года в Лондоне вышла книга Чарли Чаплина "Моя жизнь в кино".
Читайте также: Греховодник Чарли Чаплин
30 октября 1960 года родился Диего Марадона, скандальная аргентинская футбольная звезда, чемпион мира 1986 года.
Читайте также: Аргентинцы считают Диего Марадону своим позором
30 октября 1910 года умер Анри Жан Дюнан (8.5.1828 — 1910), швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества "Красный Крест", первый лауреат Нобелевской премии мира (1901).
Мы писали раньше:
Красный Крест займется "социалкой" России
Красный Крест помогает почти полтора века
Сегодня Всемирный день Красного Креста
30 октября 1925 года покончил с собой Макс Линдер (Габриель Лёвьель) (16.12.1883 — 1925), французский киноактер. Покончил с собой.
Мы писали раньше: В компании Макса Линдера
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.